Se conoció la versión de la Policía de Córdoba sobre la muerte del hombre en una estación de servicio: “Estaba agresivo”

Así estaba la estación de servicio de Córdoba tras la muerte de un automovilista

Un hombre murió en la madrugada del lunes en circunstancias confusas. Se encontraba en una estación de servicio en Córdoba y fue arrestado por la Policía provincial luego de mantener una discusión con el playero por el valor de la nafta. En este contexto, se conoció la versión de la fuerza de seguridad sobre lo sucedido. “Estaba agresivo”, relataron.

El comisario mayor Cristian Barrios, subdirector general de la fuerza, aseguró que el playero se comunicó con el 911 porque un conductor, identificado como Guillermo Bustamante, se negaba a pagarle el combustible. En línea con sus declaraciones, el hombre se habría resistido a abonar y “se puso violento con el personal”.

“Lo redujeron, lo esposaron y lo subieron al móvil. Estaba agresivo y quiso golpear al personal. Siguió con esa violencia. Incluso, se sacó uno de los anillos de las esposas y golpeó el móvil policial”, narró, según las declaraciones recopiladas por el medio local ElDoceTV.

Guillermo Bustamante y su esposa Agustina

Con respecto a la causa, precisó que “todo es materia de investigación, está todo el registro fílmico y la Justicia analizará, también hay que esperar al informe forense para saber cómo murió”.

Por su parte, la esposa de la víctima aseguró en un diálogo con Arriba Córdoba que “lo metieron al patrullero entre cuatro o cinco policías mientras él le gritaba que se sentía mal, que lo dejaran y yo les decía que me lo iban a matar, pero no hacían caso”.

Qué se sabe hasta el momento

Según fuentes judiciales, la muerte de Bustamante ocurrió en una estación de servicio situada en la calle Octavio Pinto y Mariano Castex, en el barrio Villa Páez, al noreste de Córdoba. El hombre, que había terminado su jornada laboral en una panadería, se detuvo allí para cargar combustible. Solicitó al playero 10 mil pesos de nafta súper. Sin embargo, al momento de pagar, comenzaron los problemas. El empleado de la estación relató al Noticiero Doce que Bustamante “no estaba en sí, estaba como ido”.

A pesar de tener el dinero en mano, el hombre no quiso abonar lo que indicaba el surtidor, y repetía que “ya me iba a pagar”. El playero describió cómo el hombre revisaba los billetes, los guardaba nuevamente en su bolsillo y le preguntaba sobre el precio del combustible.

La Ford EcoSport de la víctima y el patrullero del que lo bajaron inconsciente

La situación escaló cuando el personal de la estación de servicio pidió la intervención policial tras la discusión sobre el pago. Así, la Policía llegó al lugar. Mientras tanto, la esposa de Bustamante, preocupada por la demora de su marido, intentó comunicarse con él y se enteró de lo sucedido. Vivía cerca, por lo que se dirigió a la estación con el dinero en la mano.

En ese momento, según relató el playero, “cuando le piden a la señora que corte la llamada, lo quieren reducir, se pone violento, no se deja agarrar y empieza a gritar que le quieren sacar la plata”. Ante la resistencia de Bustamante, llegaron más patrulleros para colaborar con la detención. Finalmente, lograron reducirlo y lo esposaron. La esposa de la víctima aseguró que le gritó a los policías: “Me lo van a matar”.

El playero detalló la escena posterior: “Queda un efectivo con él atrás (en el patrullero), en eso cierran la puerta y el policía se pone a los gritos que se había sacado las esposas y que le había sacado el cargador del arma no letal”. Luego, explicó: “Abren las puertas y se desmaya”. La esposa de Bustamante relató: “Estaba en el móvil y del móvil lo sacaron desplomado, lo quisieron reanimar y no pudieron, vino el servicio del 107 y me dijeron que mi marido estaba muerto”.

La Fiscalía ordenó la realización de una autopsia al cuerpo de Bustamante para esclarecer la causa de su fallecimiento. Por el momento, no hay detenidos en relación con el caso. Las cámaras de seguridad de la estación de servicio y de la cuadra cercana jugarán un papel crucial en la investigación.