Detuvieron a un comerciante por abuso sexual: drogó y agredió a su empleada en su primer día de trabajo

Sergio Fabián de la Cruz, el comerciante detenido

La Policía Bonaerense detuvo a un comerciante de Zárate que fue denunciado por abuso sexual con acceso carnal por una de sus empleadas. La joven narró que en su primer día de trabajo el hombre la drogó y la violó. Tras la viralización del caso, otras víctimas se animaron a contar su propia experiencia.

Tal como puso saber Infobae, se trata de Sergio Fabián de la Cruz, de 66 años, que fue arrestado durante la jornada del martes por la DDI Zárate-Campana. Las autoridades dieron con él luego de un largo trabajo de investigación para dar con su paradero, a raíz de la denuncia presentada por una joven de 19 años, identificada bajo las siglas L.G.

De la Cruz se escondía de las autoridades en una finca ubicada en la calle Alferis en la ciudad de Campana. De acuerdo con la presentación en su contra, el hecho que se le imputa sucedió hace un mes, cuando L.G. comenzó a trabajar en su negocio.

Según narró la propia víctima en un diálogo con Telenoche hace unos días, ella conocía al agresor. “El 19 de febrero fui a una entrevista de trabajo a las ocho de la noche, acompañada de cuatro amigos. Él es un conocido de mi hermana. Mi hermana había trabajado con él anteriormente y tenían una relación de amistad. Como yo estaba buscando trabajo, mi hermana se contacta con él y le pide trabajo para mí”, comenzó relatando.

Con la denuncia de L.G., otras víctimas se animaron a contar su experiencia

La entrevista fue rápida y, al día siguiente, la joven inició en el trabajo. “Me dijo que iba a haber una chica más trabajando conmigo. Cuando voy a las 8, no había nadie, estaba solamente él y yo. Entro, me explica lo que tenía que hacer, me pongo a trabajar”, continuó.

Cumplió con sus tareas durante tres o cuatro horas, pero todo cambió de un momento a otro. “Después él me convidó bebida que yo no vi cuando la preparó. Cuando tomo, me empiezo a sentir... estaba como en un modo automático. No podía manejarme yo. Yo siento que pierdo la conciencia”, reveló.

El relato se vuelve aún más estremecedor conforme L.G. avanza en su narración: “Cuando me despierto, él estaba arriba mío completamente desnudo. Yo, toda desnuda pero con las zapatillas puestas, tirada en el piso con un acolchado azul, al lado de la cocina, en un depósito”.

En ese momento del relato, la víctima se quebró y, al recomponerse, contó que se dirigió al baño. “Me miré en el espejo y me largo a llorar porque entendí qué era lo que estaba pasando”, recordó la joven.

Por su bienestar, L.G. decidió que no lo enfrentaría; por el contrario, esperaría a estar a salvo en su casa. El hombre, incluso, la llevó hasta su domicilio y, en el camino, continuó con sus abusos: la tocaba y la amedrentaba. “Me iba diciendo que si yo quería progresar, no iba a contar nada”, dijo la víctima.

En línea con su relato, De la Cruz le ofreció alquilarle un departamento en centro de Zárate, llevarla de vacaciones y una suma de dinero. “Me dijo que desde que yo era chica le gustaba, desde los 15 años”, mencionó también la denunciante sobre el traumático abuso.

Una vez en su casa, la joven habló con su madre y juntas fueron a presentar la denuncia. Luego, se dirigió al hospital donde le realizaron las pruebas y tomaron las medidas pertinentes en casos de abuso.

Una vez que el hecho tomó relevancia pública, otras víctimas comenzaron a contar sus experiencias. Algunas de ellas fueron también empleadas del hombre, quien se aprovechaba de su relación de poder con las mujeres. Entre las acusaciones que recaen en su contra, se encuentran abuso, acoso y amenazas. Todas alegan que no hablaron antes por miedo.

En esa línea, L.G. manifestó “tener terror”, por lo que pidieron la restricción de acercamiento. “Me animo a contarlo para que no se callen más, que no tengan miedo, que se animen, que no se queden callados”, cerró la víctima en su entrevista.

La causa se encuentra en manos de la Unidad Fiscal de Instrucción N° 8, a cargo de Irene Molinari. El caso generó una gran conmoción en la comunidad de Zárate, que llevó a una marcha para pedir justicia. En este contexto, atacaron el comercio de De la Cruz y lo prendieron fuego.