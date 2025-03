Misterioso choque en el hospital Israelita: el conductor no aparece y su ex no sabe nada de él desde entonces

Un auto quedó incrustado dentro de un hospital

El choque contra el hospital Israelita sigue siendo un misterio, aún casi dos semanas después del siniestro vial. Todavía la Justicia no ha podido dar con el conductor y el hombre que iba como acompañante del vehículo que circulaba el 2 de marzo pasado por el barrio porteño de Villa Santa Rita y chocó de lleno contra la reja perimetral del que fuera un centro de salud. Incluso, la ex pareja del automovilista no sabe nada de él desde entonces.

“Está identificado. Se fue a buscarlo a su casa y no dieron con él, se encontraron con quien fuera su pareja y les dijo a las autoridades que no tiene noticias del hombre desde el día anterior al accidente”, comentaron fuentes oficiales a Infobae.

Del acompañante se sabe menos: por las cámaras de seguridad no se lo ha podido siquiera identificar, porque las imágenes no aportan la definición suficiente para hacerlo, completaron las fuentes consultadas por este medio. En concreto, para la investigación es un fantasma.

Lo curioso del hecho es que fue un siniestro vial, lamentablemente, de los muchos que hay en las calles porteñas y donde no ha habido terceros heridos, tan solo daños materiales a un edificio que no funciona. Pero los protagonistas no aparecen y eso es lo que más llama la atención del caso.

De hecho, el coche involucrado en el siniestro fue abandonado en el lugar y aún sigue en la playa de acarreo de la Ciudad. Hasta este sábado, acumulaba una deuda por el traslado y la estadía de 185 mil pesos. La cifra se acrecienta $10 mil cada 24 horas.

Todo sucedió el pasado 2 de marzo, alrededor de las 9, cuando el conductor de la Ford EcoSport negra que circulaba por la avenida Gaona perdió el control del vehículo al doblar en la calle Terrada e impactó contra la fachada del hospital Israelita, que está emplazado en el límite de los barrios Villa Santa Rita y Floresta y que hace tiempo no funciona.

La violencia del impacto fue tal que el auto quedó incrustado y rompió parte de la pared de la línea municipal que sostiene el enrejado del ex hospital Israelita. Los dos hombres salieron del coche tras la colisión y se fueron del lugar sin dejar rastro.

La causa, inicialmente, quedó en manos de la Fiscalía de Flagrancia Oeste, a cargo de Ezequiel Gradella, quien dispuso en un primer momento que se releven las cámaras de seguridad y que se busque al dueño del coche. Luego, el expediente pasó por otra dependencia ordinaria del Ministerio Público Fiscal porteño hasta recaer en las manos de Jorge Ponce, titular de la Unidad Fiscal de Delitos, Contravenciones y Faltas Específicas (UFDCyFE).

Desde un primer momento, con la patente del coche que quedó en el lugar del accidente, la Justicia pidió hallar al propietario del auto, mientras se analizan las cámaras de seguridad para hacer un seguimiento de la huida de los dos ocupantes del Ford.

“Con los datos de vehículo, los policías de la Ciudad fueron a la casa del propietario y no lo encontraron“, explicaron por entonces. Fue el primero de los tantos intentos para hallar al dueño del auto. Lo buscaron en hospitales y luego dieron con la ex mujer: ”Dijo que están separados y que no sabe nada del hombre desde hace más de 15 días".

Está claro que no hay premura en esta causa, más allá de la deuda que se le acumula al dueño de la Ford EcoSport en la playa de acarreo. El auto no era robado y se descartó ese mismo día, en base al lugar contra el que impactó, que se tratara de un atentado.

Sospecha de explosivos

No es un tema menor el que inicialmente hayan tomado la huida de los ocupantes del coche como parte de un atentado al ex hospital Israelita. El vehículo, tras el impacto, fue abandonado, y las peores sospechas cayeron sobre los policías de la Ciudad que llegaron primero a la escena del hecho.

Por ello, una de las medidas iniciales fue que analizaran el vehículo los especialistas del Ministerio de Seguridad.

“Se le dio también intervención al Ministerio de Justicia, se hizo una requisa exhaustiva del vehículo a los efectos de determinar si había alguna bomba o demás en el interior, a razón del lugar en el que impactó. Dio todo negativo”, comentaron por entonces a este medio.

Y completaron: “Por el momento, no hay nada y el vehículo no ha sido reclamado”.

Por lo pronto, se labraron actuaciones por infracción al artículo 133 del Código Contravencional de CABA, que agrava las sanciones en accidente de tránsito y las duplica en caso de fuga. Las dobla o triplica cuando el conductor es profesional “o finge la prestación de un servicio de urgencia o abusa de reales situaciones de emergencia o cumplimiento de un servicio oficial”, reza el CCP.

En la zona del hospital hay un domo de la Ciudad y se analizó también ese material para entender cómo se produjo el accidente y descartar la participación de un tercero. Sin embargo, “las cámaras no captaron el momento del hecho”, informaron.

Hay que recordar que el mítico hospital Israelita de avenida Gaona, entre Nazca y Terrada, está “clausurado”.