Choque y misterio en el hospital Israelita: sigue la búsqueda de los ocupantes del auto

Un auto quedó incrustado dentro de un hospital

El choque contra el hospital Israelita sigue siendo un misterio. Aun la Justicia no ha podido dar con el conductor, y el hombre que iba como acompañante, del vehículo que circulaba este domingo por el barrio porteño de Villa Santa Rita y chocó de lleno contra la reja perimetral del que fuera un centro de salud.

La violencia del impacto fue tal que el auto quedó incrustado y rompió parte de la pared de la línea municipal que sostiene el enrejado. Los dos hombres salieron del coche tras la colisión y se fueron del lugar. Nada se sabe de ellos todavía, según pudo saber Infobae.

Todo ocurrió este domingo por la mañana, alrededor de las 9, cuando una Ford EcoSport que circulaba por la avenida Gaona perdió el control al doblar en la calle Terrada e impactó contra la fachada del hospital Israelita, que está emplazado en el límite de los barrios Villa Santa Rita y Floresta.

La causa está en manos hasta este miércoles de la Fiscalía de Flagrancia Oeste, a cargo de Ezequiel Gradella, quien dispuso en un primer momento que se releven las cámaras de seguridad y que se busque al dueño del coche. Luego el caso pasará a una fiscalía ordinaria.

Así, con la patente del coche que quedó en el lugar del accidente, el fiscal pidió hallar al propietario del auto, mientras se analizan las cámaras de seguridad para hacer un seguimiento de la huida de los dos ocupantes del Ford.

“Con los datos de vehículo, los policías de la Ciudad fueron a la casa del propietario y no lo encontraron“, ampliaron las fuentes consultadas por este medio este domingo por la tarde, cuando la búsqueda de los ocupantes del coche comenzaba a no dar frutos.

Y este lunes agregaron: “Por el momento, no tuvimos más información, más allá de impulsar todos los medios para dar con los autores. Desde pedir titularidad de dominio, cámaras, testigos y demás. También se ha hecho consulta a hospitales”. No hay nada.

Sospecha de explosivos

El vehículo, que impactó contra la reja del hospital y quedó abandonado, fue analizado por especialistas del Ministerio de Seguridad debido a las circunstancias del choque y al objetivo contra el que se incrustó.

“Se le dio también intervención al Ministerio de Justicia, se hizo una requisa exhaustiva del vehículo a los efectos de determinar si había alguna bomba o demás en el interior a razón del lugar en el que impactó. Dio todo negativo”, comentaron a Infobae fuentes oficiales.

“Por el momento no hay nada, más allá de hacer seguimiento de cámaras. El vehículo no tenía pedido de secuestro y hasta este lunes por la tarde no se presentó nadie a reclamarlo”, agregaron las fuentes del caso.

El fiscal Gradella dispuso que se labren actuaciones por infracción al artículo 133 del Código Contravencional de CABA, que agrava las sanciones en accidente de tránsito y las duplica en caso de fuga. Las dobla o triplica cuando el conductor es profesional “o finge la prestación de un servicio de urgencia o abusa de reales situaciones de emergencia o cumplimiento de un servicio oficial”, reza el CCP.

En la zona del hospital hay un domo de la Ciudad y se analizó también ese material para entender cómo se produjo el accidente y descartar la participación de un tercero. Sin embargo, “las cámaras no captaron el momento del hecho”, explicaron.

Hay que recordar que el mítico Hospital Israelita de avenida en Gaona, entre Nazca y Terrada, está “clausurado”.

