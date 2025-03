La Justicia confirmó el sobreseimiento del empresario acusado por la muerte de Liam Payne, pero los fiscales reclaman una pericia clave

Rogelio Nores, beneficiado por segunda vez por la Cámara de Apelaciones (REUTERS/Agustin Marcarian)

El miércoles último, la Sala IV de la Cámara Criminal y Correccional confirmó el sobreseimiento de Rogelio Nores, el empresario acusado del homicidio culposo de Liam Payne, el ex cantante de One Direction que falleció en el hotel CasaSur de Buenos Aires el 16 de octubre pasado al caer del balcón de su habitación ubicada en el tercer piso del lugar, en una supuesta crisis de salud mental provocada por el consumo de drogas y alcohol combinados con sertralina, un potente antidepresivo. La medida también alcanza a Esteban Grassi y Gilda Martín, los gerentes del CasaSur también acusados de la muerte del cantante, según el fallo al que accedió Infobae.

La misma Sala, integrada por los jueces Ignacio Varela, Marcelo Lucini y Hernán López, ya había sobreseído a Nores -defendido, entre otros, por el abogado Rafael Cúneo Libarona-, Grassi y Martín el 19 de febrero pasado, al razonar que Payne era responsable de su vida.

El empresario -que no tenía un vínculo comercial comprobado con el cantante, como, por ejemplo, ser su manager- era el principal contacto del ex One Direction en Argentina tras acompañarlo en su tratamiento de desintoxicación en Miami; los empleados del CasaSur le reportaban sus pedidos de alcohol. Nores, según la acusación, controlaba sus gastos. En cambio, la Sala IV ratificó el procesamiento con prisión preventiva de Esteban Pereyra y Braian Paz, el empleado del hotel CasaSur y el camarero acusados de venderle cocaína al ex One Direction.

El fiscal de instrucción Andrés Madrea -que llevó adelante una de las más minuciosas investigaciones de la historia reciente- aseguró que el empresario tenía conciencia del riesgo del consumo de alcohol mezclado con sertralina, al haber sido advertido al respecto por una psiquiatra que trató a Payne en Estados Unidos. Este dato fue aportado en la investigación por Geoff, el padre de Liam.

Liam Payne

La querella local de la familia de Liam -encabezada por Sheryl Cole, madre de su hijo Bear- decidió desistir de la acusación, de acuerdo a un comunicado publicado en el Reino Unido. Sin embargo, Madrea apeló los sobreseimientos de Nores, Grassi y Martín. También apeló el fiscal de cámara Joaquín Gaset, que representa la acusación ante la Cámara.

Su principal argumento fue que faltaban realizarse varias pericias, entre ellas, la apertura y el análisis del iPhone de Rogelio Nores, que todavía sigue sin ser realizado.

“Lejos de realizarse una crítica concreta y pormenorizada de las razones del Tribunal, en realidad se manifestó la disconformidad con la valoración de las pruebas colectadas, reiterándose la necesidad de realizar más diligencias”, criticaron los jueces en su fallo del miércoles. Así, el expediente fue devuelto al juzgado del caso, a cargo de Laura Bruniard.

Rafael Cúneo Libarona, abogado de Nores (REUTERS/Agustin Marcarian)

El 26 de febrero pasado, en su propio sobreseimiento a Nores, al que accedió Infobae, la jueza Bruniard se expresó sobre el iPhone del empresario que aguardaba en un laboratorio de la Policía de la Ciudad. Aseguró, básicamente, que, de cara a las pruebas existentes, no era necesario abrirlo.

“Analizados que fueran los dispositivos electrónicos de interés para la imputación aquí bajo análisis, considero que el peritaje de los restantes aparatos electrónicos, que fuera suspendido a partir de la resolución de la Cámara, ello no podrá variar en modo alguno los términos del hecho vinculado al supuesto suministro y/o entrega de estupefacientes atribuido a Rogelio Luis Nores”, afirmó Bruniard.

¿Acaso puede haber una conversación, un dato en ese aparato lo suficientemente fuerte como para controvertir la decisión de la Cámara? El abogado Cúneo Libarona piensa lo mismo que Bruniard.

“El teléfono de Liam se abrió y se verificaron las conversaciones que tuvo 3, 4 días antes, incluso el día de su muerte, con diferentes personas y las conversaciones que tuvo con Rogelio Nores. La jueza, al momento de dictar el primer pronunciamiento, ya dice que Nores era ajeno al suministro estupefaciente”, afirma: “La Cámara desvinculó a Nores por dos razones. La primera, porque no tiene la posición de garante. Y la segunda, porque habiéndose abierto el teléfono de Liam Payne, se determinó que Nores en ningún momento intervino en un posible suministro de drogas”.