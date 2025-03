La indignante historia del enfermero detenido por drogar y robar a sus pacientes

Un nene de cinco años murió tras ser atropellado por una vecina en un country de Tigre Ocurrió en el barrio privado Pacheco Golf Club. Todo indica que se trató de un accidente. La mujer no quedó detenida

Estafó, devolvió los 10 mil dólares, pero irá a juicio: “Los delitos no se resuelven con plata” La víctima viajó desde Buenos Aires hasta Neuquén para comprar una camioneta, pero fue engañada y regresó sin su vehículo