Femicidio o abandono de persona: se conoce este martes el veredicto por la muerte de Micaela Rascovsky

Micaela Rascovsky falleció de madrugada en un departamento del barrio porteño de Villa Ortúzar

El 13 de abril de 2021 iba a ser un día especial para Patricia Ortiz: finalmente, conocería si su hija era compatible para donarle un riñón. Sin embargo, cerca de las 7, recibió la peor noticia de su vida: “No sé qué mierda tomó tu hija, pero está viniendo Criminalística a retirar el cuerpo”. Micaela Rascovsky falleció esa madrugada en un departamento del barrio porteño de Villa Ortúzar, donde convivía con su novio, Guido Pascuccio; único acusado en el juicio por la muerte de su pareja.

La autopsia determinó que Micaela sufrió “congestión y edema pulmonar con cardiopatía dilatada”, vinculado al consumo de cocaína. Para su familia, fue deliberadamente abandonada para que muriera.

El joven abogado, de 34 años, fue quien llamó al 911 alrededor de las 5 para alertar a la Policía que su pareja estaba convulsionando y no respondía. No obstante, el perito médico determinó que la mujer ya llevaba varias horas fallecida en ese momento, un dato clave para la investigación.

Este hecho, sumado a las pruebas recolectadas en el caso —entre ellas, chats en los que Micaela aseguraba que su pareja la golpeaba—, señalaron al hombre como el principal acusado.

La única foto que los padres de Micaela pudieron ver de su hija, luego de su muerte.

Este martes, a las 9, se definirá la culpabilidad o inocencia de Pascuccio frente a la muerte de Micaela. La decisión de los jueces Alejandro Noceti Achával, Jorge Romeo e Inés Cantisani se conocerá en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°10 de la Capital Federal.

Familiares y allegados de Micaela realizaron una vigilia desde las 20 del lunes frente al edificio de Talcahuano 550, en el barrio de San Nicolás, a la espera del veredicto.

Entre el abandono de persona, el femicidio y la absolución

Para la fiscalía encabezada por Guillermo Morosi, el imputado incurrió en “abandono de persona seguido de muerte y lesiones doblemente agravadas”

Para la Fiscalía N°8, encabezada por Guillermo Morosi, el imputado incurrió en “abandono de persona seguido de muerte y lesiones doblemente agravadas”. Pidió 11 años de prisión.

Por su parte, la querella insistió en el juicio que se trató de un femicidio y exigió que sea condenado a prisión perpetua por “homicidio doblemente agravado”: primero, por tratarse de un crimen cometido contra una persona con quien mantenía una relación de pareja; y segundo, por haberse dado en un contexto de violencia de género.

“La lógica es que vos la abandonaste, pero porque querías que se muriera. En todo este contexto de violencia de género, vos no querías que ella te denunciara”, señaló Nadia Rivas, abogada de la familia Rascovsky, en una entrevista con Infobae.

Para la querella, se trató de un homicidio en un contexto de violencia de género

En el expediente consta que el cuerpo de la mujer presentaba golpes recientes y de larga data, pero la sentencia deberá determinar si considera que fueron en un contexto de violencia de género.

“Llegado el caso de que los jueces dicten abandono de persona, seguiremos y también concurriremos a organizaciones internacionales para llegar a la carátula de femicidio. No nos vamos a quedar tranquilos, por más que sabemos que es un paso positivo si Pascuccio vuelve a estar preso”, relató Patricia, madre de Micaela, a este medio.

"No nos vamos a quedar tranquilos, por más que sabemos que es un paso positivo si Pascuccio vuelve a estar preso”, relató Patricia

Y agregó: “No sé qué va a pasar después de que esto termine, porque nosotros no hemos podido ni siquiera hacer el duelo. Solo sé que tengo que ir, ir, ir, porque si no vas terminás siendo una molestia para la fiscalía. Para todo el mundo, vos sos una molestia”.

Junto a su esposo y padre de Micaela, Sebastián, Patricia vive en Escobar y se desplaza a la Ciudad de Buenos Aires con la bolsa de diálisis en el cuerpo, para seguir con la causa.

“Si tenemos que quedarnos en la calle con una cuchara cada uno, ya nos pasó lo peor, lo peor ya está. Te juro que cambiaría vivir debajo de un puente para estar con mi hija”, lamentó la madre de la víctima.

Una foto de los golpes

Infobae se comunicó con la defensa del imputado, a cargo de los letrados Fabián Lertora y Juan Pablo de Feo, quienes buscan la absolución.

“Hay googleos de ese día a la tarde donde ella busca cuánto duran los órganos después de la muerte y cuál es la dosis mortal de cocaína. Va a comprar la dosis de acuerdo a lo que dicen Google y los médicos”, explica Lertora en relación a la versión de que Rascovsky habría intentado suicidarse.

Y es que el informe presentado por la defensa registró las siguientes búsquedas realizadas en el celular de la víctima el 12 de abril de 2021: “¿Cuánto duran los órganos después de muerto?”, “Después del suicidio, ¿cuándo se pueden sacar los órganos?”, “cantidad mortal de cocaína” y “cocaína sobredosis”.

“Ya nos pasó lo peor, lo peor ya está. Te juro que cambiaría vivir debajo de un puente para estar con mi hija”, agregó la madre de Micaela

Cinco días después del fallecimiento de Micaela, se encontró una carta de suicidio atribuida a la joven que, según la pericia oficial, coincide con su caligrafía. En el texto, se despide de sus padres y de Pascuccio, además de disculparse.

“Hay una visión parcializada. La chica estaba muy mal, se sentía muy mal. Nosotros probamos cómo se ponía en riesgo todo el tiempo, consumiendo drogas, automedicándose”, añadió el letrado.

En las pruebas presentadas por la defensa se incluyen chats del mismo año en los que se leen mensajes como: “Quiero que me den algo para dormir, pero nadie me va a dar nada ni recetar nada teniendo pensamientos suicidas”, “fue algo que nunca hablamos, pero cuando quise suicidarme, que le afané las pastillas a Nélida -su tía-, me tomé como 15 pastillas o más” y “me quise suicidar el sábado”.

Patricia, madre de Micaela

Lo cierto es que las incertidumbres son muchas. Por ejemplo, durante el debate oral, el perito que realizó la autopsia sostuvo que Rascovsky murió entre las 23 del 12 de abril de 2021 y las 2 del 13. Eso es, al menos, tres horas antes del llamado al 911.

Hay registros de llamados previos hechos por Pascuccio entre esas horas: 01:14, a su hermano; 01:15, a su madre; 02:09, a la propia Micaela durante 10 minutos, y 02:29, de nuevo a su madre.

La defensa de Pascuccio asegura que Micaela tenía pensamientos suicidas

También se determinó que tenía ADN de su pareja y de otra persona no identificada debajo de las uñas, pruebas importantes que fueron perdidas: “Si se hacía una inspección al cuerpo de Pascuccio, por ejemplo, tal vez le encontraban un rasguño”, señaló en su momento Rivas, abogada de la víctima.