A pesar del caso Adorni, el Gobierno cree que la gente los seguirá votando: la preocupación por la evolución de la confianza

El jefe de Gabinete sigue firme en el cargo

A pesar de los avances en la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito y de los resquemores de algunos miembros del Poder Ejecutivo, que incluso comenzaron a hacerse públicos, la cúpula del Gobierno sostiene firmemente a Manuel Adorni como jefe de Gabinete y confía en que la polémica por su patrimonio no afectará el rendimiento en las elecciones del año próximo, aunque mira con atención la evolución de la confianza de la ciudadanía.

Si bien ya empezaron a sonar tibiamente algunos nombres de los posibles reemplazos del funcionario, en caso de que se opte por apartarlo de la gestión, los distintos sectores del oficialismo coinciden en que, lejos de ser una decisión tomada, se trata solo de trascendidos que por el momento no están en la consideración real de Javier ni Karina Milei.

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“Yo creo que Manuel va a poder demostrar que tiene todo en regla. Este espacio se mueve diferente a como lo hacen los partidos políticos tradicionales, es más de bancar a los propios y me parece que eso está bueno”, sostuvo a Infobae una de las personas más cercanas a la secretaria general de la Presidencia.

En este sentido, si bien reconocen que como consecuencia de esta discusión hay algunos aspectos de la gestión que vienen demorados, como las reformas en el Congreso, el ala karinista opina que al Ejecutivo le queda “bastante capital” como para seguir aguantando las críticas de la oposición e, incluso, de algunos aliados.

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“No me parece que vaya a dar un paso al costado. Espero que no lo haga. El Gobierno todavía tiene margen como para resistir, tiene armas y cosas buenas para mostrar. No es un año electoral y me parece que el golpe aún no es tan fuerte”, señaló la fuente consultada.

El Presidente se puso al frente de la defensa del funcionario (REUTERS/Mariana Nedelcu)

En este sentido, algunos de los armadores de La Libertad Avanza aseguran que “la marca permanece muy fuerte en el electorado” y que el caso de Adorni no va a afectar el desempeño en las elecciones del próximo año, incluso en territorio porteño, donde el jefe de Gabinete ganó los comicios en el 2025.

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“Primero, falta muchísimo para eso, pueden suceder mil cosas en el medio. Más allá de eso, en la ciudad de Buenos Aires, a pesar de todo lo que está pasando, el partido sigue primero y el PRO está tercero. No tenemos de qué preocuparnos”, se confían.

No obstante, en los despachos de una de las pocas personas que tienen diálogo permanente con Javier Milei advierten que, aunque todavía la situación de Adorni no dañó del todo al presidente, no descartan que eso pueda ocurrir.

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“La confianza de la sociedad es como un vaso de cristal. No sabés cuándo se va a caer, pero cuando se rompe, se rompe. Imposible determinar cuándo será ese momento”, indicaron a este medio.

En este sentido, en esta parte del Gobierno remarcan que, más allá de las cuestiones judiciales, será determinante para el resultado de las elecciones futuras la situación económica del país, por lo que subrayan que “hay que pasar estos meses y, sobre todo, que efectivamente el contexto mejore”.

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“No veo que la situación del Gobierno se reduzca únicamente a lo de Adorni. Los que plantean su salida como la solución a todos los problemas es porque, evidentemente, esperan ganar algo más”, cuestionó una figura de peso en la estrategia comunicacional.

El jefe de Gabinete es cuestionado por sus gastos

Sobre este punto, en la mayoría de los referentes libertarios está la convicción de que perjudicaron mucho las declaraciones de Patricia Bullrich, quien durante una entrevista televisiva reclamó que el jefe de Gabinete presente la declaración jurada lo antes posible.

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El propio Milei salió rápidamente a aclarar que los dichos de la senadora ya estaban acordados previamente porque el funcionario tenía decidido desde antes tomar esa decisión, aunque lo cierto es que la documentación todavía no está lista y no está definida la fecha en la que se entregarán a las autoridades competentes.

Una primera interpretación que se hizo al respecto es que la ex ministra de Seguridad, que también compitió en el 2025 en la ciudad de Buenos Aires, busca diferenciarse de Adorni para posicionarse mejor en el electorado.

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Sin embargo, en el seno del partido argumentan que, en realidad, “se mandó sola”, porque “no tiene sentido empezar a hacer campaña ahora, cuando falta tanto, y eso ella lo sabe”.

La senadora marcó sus diferencias con el Gobierno sobre la polémica alrededor de Adorni (Nicolas Nuñez)

Al respecto, apuntan a que “lo único que hizo” la declaración de Bullrich “fue daño interno” y obligó a algunos de los referentes del oficialismo a suspender entrevistas que tenían en mente, para evitar que les pregunten sobre esto.

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“Este es un ejemplo claro de por qué nosotros insistíamos tanto con ir con candidatos propios, porque después pasan estas cosas. Y estamos hablando de la jefa del bloque en el Senado, imagínate un diputado cualquiera... ante la crisis más chica se te da vuelta”, argumentan.

En tanto, cerca de la ex ministra manifiestan que “para nada fue un acto de campaña”, sino que solamente se trató de la expresión de una integrante de la mesa política que está preocupada porque “hace dos meses que está paralizada la gestión” debido a este asunto.

“Te diría lo que me decía mi papá de chiquito: el que se enoja tiene doble problema, enojarse y desenojarse. Nosotros todo lo que hacemos lo hacemos por el bien del Gobierno”, respondió un dirigente de confianza de Bullrich a quienes la criticaron por sus palabras en la entrevista.

Así las cosas, aunque en la cúpula libertaria sostienen sin titubeos a Adorni, ya hay quienes opinan sobre quién debería reemplazarlo si finalmente renuncia: “Martín Menem podría ser, aunque dejás un agujero grande en la Cámara de Diputados, no creo que lo saquen de ahí. Yo lo veo más a Pablo Quirno, que supo ganarse la confianza de Karina. Vos necesitás a alguien que gestione, que pueda manejar equipos, que se arremangue y trabaje. No necesariamente hay que buscar a alguien muy conocido, puede ser una persona de perfil bajo”, explicó una fuente del sector de la secretaria general de la Presidencia.