Política

A pesar del caso Adorni, el Gobierno cree que la gente los seguirá votando: la preocupación por la evolución de la confianza

En el armado de La Libertad Avanza aseguran que la marca “sigue fuerte” incluso en la Ciudad de Buenos Aires, donde fue candidato el jefe de Gabinete. El factor de Patricia Bullrich

Guardar
Google icon
Conferencia de prensa: Manuel Adorni - Luis Caputo - Alejandra Monteoliva
El jefe de Gabinete sigue firme en el cargo

A pesar de los avances en la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito y de los resquemores de algunos miembros del Poder Ejecutivo, que incluso comenzaron a hacerse públicos, la cúpula del Gobierno sostiene firmemente a Manuel Adorni como jefe de Gabinete y confía en que la polémica por su patrimonio no afectará el rendimiento en las elecciones del año próximo, aunque mira con atención la evolución de la confianza de la ciudadanía.

Si bien ya empezaron a sonar tibiamente algunos nombres de los posibles reemplazos del funcionario, en caso de que se opte por apartarlo de la gestión, los distintos sectores del oficialismo coinciden en que, lejos de ser una decisión tomada, se trata solo de trascendidos que por el momento no están en la consideración real de Javier ni Karina Milei.

PUBLICIDAD

“Yo creo que Manuel va a poder demostrar que tiene todo en regla. Este espacio se mueve diferente a como lo hacen los partidos políticos tradicionales, es más de bancar a los propios y me parece que eso está bueno”, sostuvo a Infobae una de las personas más cercanas a la secretaria general de la Presidencia.

En este sentido, si bien reconocen que como consecuencia de esta discusión hay algunos aspectos de la gestión que vienen demorados, como las reformas en el Congreso, el ala karinista opina que al Ejecutivo le queda “bastante capital” como para seguir aguantando las críticas de la oposición e, incluso, de algunos aliados.

PUBLICIDAD

“No me parece que vaya a dar un paso al costado. Espero que no lo haga. El Gobierno todavía tiene margen como para resistir, tiene armas y cosas buenas para mostrar. No es un año electoral y me parece que el golpe aún no es tan fuerte”, señaló la fuente consultada.

El Presidente se puso al frente de la defensa del funcionario (REUTERS/Mariana Nedelcu)
El Presidente se puso al frente de la defensa del funcionario (REUTERS/Mariana Nedelcu)

En este sentido, algunos de los armadores de La Libertad Avanza aseguran que “la marca permanece muy fuerte en el electorado” y que el caso de Adorni no va a afectar el desempeño en las elecciones del próximo año, incluso en territorio porteño, donde el jefe de Gabinete ganó los comicios en el 2025.

“Primero, falta muchísimo para eso, pueden suceder mil cosas en el medio. Más allá de eso, en la ciudad de Buenos Aires, a pesar de todo lo que está pasando, el partido sigue primero y el PRO está tercero. No tenemos de qué preocuparnos”, se confían.

No obstante, en los despachos de una de las pocas personas que tienen diálogo permanente con Javier Milei advierten que, aunque todavía la situación de Adorni no dañó del todo al presidente, no descartan que eso pueda ocurrir.

La confianza de la sociedad es como un vaso de cristal. No sabés cuándo se va a caer, pero cuando se rompe, se rompe. Imposible determinar cuándo será ese momento”, indicaron a este medio.

En este sentido, en esta parte del Gobierno remarcan que, más allá de las cuestiones judiciales, será determinante para el resultado de las elecciones futuras la situación económica del país, por lo que subrayan que “hay que pasar estos meses y, sobre todo, que efectivamente el contexto mejore”.

“No veo que la situación del Gobierno se reduzca únicamente a lo de Adorni. Los que plantean su salida como la solución a todos los problemas es porque, evidentemente, esperan ganar algo más”, cuestionó una figura de peso en la estrategia comunicacional.

diputados sesion adorni gabinete adorni
El jefe de Gabinete es cuestionado por sus gastos

Sobre este punto, en la mayoría de los referentes libertarios está la convicción de que perjudicaron mucho las declaraciones de Patricia Bullrich, quien durante una entrevista televisiva reclamó que el jefe de Gabinete presente la declaración jurada lo antes posible.

El propio Milei salió rápidamente a aclarar que los dichos de la senadora ya estaban acordados previamente porque el funcionario tenía decidido desde antes tomar esa decisión, aunque lo cierto es que la documentación todavía no está lista y no está definida la fecha en la que se entregarán a las autoridades competentes.

Una primera interpretación que se hizo al respecto es que la ex ministra de Seguridad, que también compitió en el 2025 en la ciudad de Buenos Aires, busca diferenciarse de Adorni para posicionarse mejor en el electorado.

Sin embargo, en el seno del partido argumentan que, en realidad, “se mandó sola”, porque “no tiene sentido empezar a hacer campaña ahora, cuando falta tanto, y eso ella lo sabe”.

Javier Milei habla en el Foro Económico del NOA 2026 en Tucumán - Patricia Bullrich
La senadora marcó sus diferencias con el Gobierno sobre la polémica alrededor de Adorni (Nicolas Nuñez)

Al respecto, apuntan a que “lo único que hizo” la declaración de Bullrich “fue daño interno” y obligó a algunos de los referentes del oficialismo a suspender entrevistas que tenían en mente, para evitar que les pregunten sobre esto.

Este es un ejemplo claro de por qué nosotros insistíamos tanto con ir con candidatos propios, porque después pasan estas cosas. Y estamos hablando de la jefa del bloque en el Senado, imagínate un diputado cualquiera... ante la crisis más chica se te da vuelta”, argumentan.

En tanto, cerca de la ex ministra manifiestan que “para nada fue un acto de campaña”, sino que solamente se trató de la expresión de una integrante de la mesa política que está preocupada porque “hace dos meses que está paralizada la gestión” debido a este asunto.

“Te diría lo que me decía mi papá de chiquito: el que se enoja tiene doble problema, enojarse y desenojarse. Nosotros todo lo que hacemos lo hacemos por el bien del Gobierno”, respondió un dirigente de confianza de Bullrich a quienes la criticaron por sus palabras en la entrevista.

Así las cosas, aunque en la cúpula libertaria sostienen sin titubeos a Adorni, ya hay quienes opinan sobre quién debería reemplazarlo si finalmente renuncia: “Martín Menem podría ser, aunque dejás un agujero grande en la Cámara de Diputados, no creo que lo saquen de ahí. Yo lo veo más a Pablo Quirno, que supo ganarse la confianza de Karina. Vos necesitás a alguien que gestione, que pueda manejar equipos, que se arremangue y trabaje. No necesariamente hay que buscar a alguien muy conocido, puede ser una persona de perfil bajo”, explicó una fuente del sector de la secretaria general de la Presidencia.

Temas Relacionados

GobiernoLa Libertad AvanzaJavier MileiElecciones 2027Manuel AdorniCiudad de Buenos AiresJorge MacriPatricia BullrichÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Un Cámpora para Cristina”: el kirchnerismo evoca un pasado traumático en medio de la interna con Kicillof

Teresa García admitió la lógica política detrás de la construcción de una candidatura alineada con la estrategia de “Cristina Libre”. El gobernador resiste esas presiones y quiere evitar condicionamientos y doble comando

“Un Cámpora para Cristina”: el kirchnerismo evoca un pasado traumático en medio de la interna con Kicillof

Suspendieron el remate de la mansión del sindicalista Balcedo en Uruguay: lo demandan por deudas de USD 2 millones

La justicia argentina ya había solicitado el embargo de la chacra El Gran Chaparral. El juez Ernesto Kreplak espera hace 8 años su extradición. Lo investiga por liderar una organización de lavado de activos y desviar fondos sindicales para beneficio propio

Suspendieron el remate de la mansión del sindicalista Balcedo en Uruguay: lo demandan por deudas de USD 2 millones

El PRO emitió un comunicado con críticas al Gobierno: “Acompañar el cambio no es aplaudir lo que está mal”

El partido aliado del oficialismo en el Congreso se diferenció de LLA en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni y habló de dar “el próximo paso”

El PRO emitió un comunicado con críticas al Gobierno: “Acompañar el cambio no es aplaudir lo que está mal”

La mesa política volverá a reunirse con la reforma electoral en debate y en medio de nuevas fricciones internas

El reducido círculo volverá a darse cita en Casa Rosada el martes en medio de la tensión abierta tras la presión de Bullrich a Adorni. El temario legislativo y la necesidad de retomar la gestión

La mesa política volverá a reunirse con la reforma electoral en debate y en medio de nuevas fricciones internas

Fernando de Andreis: “Lo mejor que podría hacer Patricia Bullrich por el país es dejar de pasar de un partido al otro”

El diputado nacional y secretario general del PRO advirtió, además, que la indefinición del gobierno sobre Manuel Adorni deriva en una pérdida de enfoque y recursos a la gestión presidencial

Fernando de Andreis: “Lo mejor que podría hacer Patricia Bullrich por el país es dejar de pasar de un partido al otro”

DEPORTES

La contradicción de Iker Casillas que dividió a Boca Juniors y River Plate en las redes sociales

La contradicción de Iker Casillas que dividió a Boca Juniors y River Plate en las redes sociales

Las lágrimas de Juanfer Quintero tras la clasificación de River Plate ante San Lorenzo: “A veces se nos da muy duro”

8 frases de Coudet tras el sufrido triunfo de River ante San Lorenzo: del exceso de “emoción” en los penales a la exigencia del hincha

La brillante actuación de Santiago Beltrán en la tanda de penales en la que River Plate eliminó a San Lorenzo: “No podíamos fallar”

Los mejores memes de la infartante clasificación de River Plate: de Santiago Beltrán héroe a las burlas para San Lorenzo y Boca

TELESHOW

El duro enfrentamiento de Cinzia Francischiello con Emanuel Di Gioia en Gran Hermano: “Narcisista, machista y cagón”

El duro enfrentamiento de Cinzia Francischiello con Emanuel Di Gioia en Gran Hermano: “Narcisista, machista y cagón”

Christian Nodal presentó el cuarto de su hija Inti y la hermana de Cazzu fue letal: “Manotazos de ahogado”

El malestar de Marcela Tauro por un rumor sobre el futuro de Infama: “Nos quieren alargar más”

Ricardo Arjona visitó La Bombonera y se lamentó por la eliminación de Boca Juniors: “Un sentimiento que a veces duele”

Sofía Gonet abrió las puertas de su nuevo hogar: inodoro inteligente con Spotify, espacios amplios y cuarto para streamear

INFOBAE AMÉRICA

El precio del petróleo volvió a subir tras la falta de acuerdo entre EEUU e Irán para lograr la paz en Medio Oriente

El precio del petróleo volvió a subir tras la falta de acuerdo entre EEUU e Irán para lograr la paz en Medio Oriente

El Salvador podría contar con renovación gratuita del DUI antes de las elecciones de 2027

Congreso de Honduras avanza en reformas para declarar terroristas a maras y endurecer penas por extorsión

Jueces de República Dominicana convocan paro nacional para exigir mejoras laborales y salariales

Warhol, James Turrell y Agnes Martin (y otros grandes nombres), en una experiencia visual y sensorial en Proa