Córdoba: un adolescente discutió con su novia, se arrojó a la ruta y murió atropellado por un camión

Testigos indicaron que el joven discutió con su pareja antes del trágico incidente en barrio Ampliación Pueyrredón

Un adolescente de 16 años falleció el domingo por la tarde en Córdoba tras arrojarse delante de un camión en la avenida Ricardo Balbín, en barrio Ampliación Pueyrredón. Según testigos, el joven habría tenido una discusión con su novia y decidió quitarse la vida.

El hecho ocurrió pasadas las 16 en una zona de alto tránsito, cercana al CPC de Pueyrredón. La policía y los servicios de emergencia acudieron al lugar tras recibir el aviso de un grave accidente. La víctima no sobrevivió al impacto y fue declarada muerta en el sitio.

De acuerdo con la información oficial, el adolescente había intentado previamente que lo embistiera un automóvil, pero fue finalmente alcanzado por un camión Mercedes Benz 1933 que transportaba 28 caballos con destino a la Cabalgata Brocheriana en la Plaza San Martín.

Según el medio El Doce, amigos del joven confirmaron que había tenido una discusión con su pareja antes del incidente. Este dato fue tomado en cuenta por los investigadores, quienes intentan reconstruir las últimas horas de la víctima.

El conductor del camión, cuya identidad no fue revelada, declaró ante las autoridades que no pudo evitar el impacto. “Fue todo muy rápido, no tuve margen para frenar”, habría indicado según fuentes policiales. Se le realizó el control de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo.

El caso está siendo investigado por la fiscalía correspondiente, que busca esclarecer las circunstancias exactas del hecho. Si bien los primeros indicios apuntan a un suicidio, las pericias y testimonios serán clave para determinar los detalles de lo sucedido.

Los investigadores trabajan en el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, mientras que la policía ha tomado declaraciones a testigos presenciales. Además, se espera el resultado de la autopsia para completar el informe forense.

El hecho generó conmoción en el barrio y en el entorno de la víctima. Familiares y amigos expresaron su dolor en redes sociales, mientras que vecinos de la zona manifestaron preocupación por la reiteración de incidentes en esa avenida, un punto de ingreso a la ciudad con alto tránsito vehicular.

La investigación continuará en los próximos días para esclarecer el contexto en que ocurrió el trágico episodio.

Dos policías irán a prisión por no custodiar a una joven que fue asesinada

Giuliana Marianela Silva tenía 19 años

Dos ex policías de Córdoba fueron condenados a prisión efectiva por incumplir una orden judicial de custodia en el caso del femicidio de Giuliana Marianela Silva, una joven de 19 años asesinada por su expareja, Ricardo Tissera, el 7 de julio de 2019. La Cámara Décima del Crimen encontró culpables a Hugo Javier Maza y José Ramón Guevara por el delito de abuso de autoridad, imponiéndoles penas de un año y cinco meses, y un año y ocho meses de prisión efectiva, respectivamente, además de inhabilitación especial por el doble del tiempo de sus condenas.

La investigación determinó que ambos efectivos desobedecieron una orden de la Unidad Judicial para establecer custodia en la casa de Silva, quien había denunciado reiteradas amenazas de Tissera y activado su botón antipánico la noche anterior al crimen. Sin la protección ordenada, el 7 de julio, alrededor de las 22:00, Tissera irrumpió en su domicilio y la asesinó con tres disparos.

El caso tuvo gran impacto social, ya que evidenció la ineficacia del sistema de protección a víctimas de violencia de género. El femicida, quien había violado una restricción perimetral días antes, fue condenado previamente a prisión perpetua por la Cámara Primera. Tras el crimen, huyó y se refugió en un asentamiento, pero fue capturado en un operativo policial.

El abuelo de la víctima relató conmovido cómo Tissera había planeado el ataque, señalando que previamente había intentado ingresar a la vivienda rompiendo un vidrio. También denunció la falta de respuesta ante la activación del botón antipánico y las reiteradas advertencias de Silva sobre el peligro que corría.