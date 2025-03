El papá de Kim pidió bajar la edad de imputabilidad mientras se define el futuro del menor de 14 años acusado del crimen

El hombre pidió bajar la edad de imputabilidad en las puertas del juzgado de La Plata. "Que Kim sea la última", señaló

Mientras se desarrollaba la audiencia clave por el futuro del menor de 14 años acusado del crimen de Kim Gómez, los padres de la niña de 7 años asesinada en La Plata encabezaron una nueva marcha frente al juzgado para pedir Justicia por su hija.

En este contexto, Marcos, el papá de la víctima, habló este viernes con la prensa e hizo un pedido especial a la política argentina: que bajen la edad de la imputabilidad, un reclamo latente que cobró fuerza tras el asesinato ocurrido el pasado martes 25 de febrero.

“Dejemos que Kim sea la bandera para unirnos otra vez. Loco, luchemos. Escúchenme. Hace falta cambiar las leyes. Cambiemos lo que haya que cambiar. Déjense de pelear. Sentémonos para cambiar las leyes. ¡Vamos! ¿Quieren bajar a 14? Bajemos. Empecemos por algo", dijo el padre de la niña tras haber sido recibido por la jueza de Garantías, María José Lescano, quien el lunes definirá la situación del menor.

El padre de Kim Gómez habló ante la prensa

No obstante, en su reclamo, Marcos pidió ir más allá de la modificación de la ley e hizo hincapié en la necesidad de políticas estatales fuertes que eviten que chicos y adolescentes caigan en la delincuencia.

“Yo no me quiero quedar ahí. Los chicos necesitan ayuda. Entonces hagamos algo previo para que no tengan que llegar a eso. No fallen los padres. Comprométanse. ¿Y si fallan los padres? Que esté el Estado para ayudarlo. ¿Y si fallan? Ahí sí, muchachos. Cada cual tiene que ser responsable. Pero démosle la oportunidad a todos. Para. Para que tengan la posibilidad de salir a afrontar el día a día, a vivir, a soñar. A mi hija siempre le dije que tenía que soñar en grande para vivir", subrayó.

Y agregó: “Úsenme de voz, loco. Presidente, gobernadores, diputados. Yo no sé, no hago política, pero sí hay que unirnos todos. Úsenme locos, úsenme. Yo quiero dar un claro ejemplo. Escucho por todos lados. ‘sí, pero vos que apoyas a bajar la ley, no hay cárceles’. Hagámoslas, muchachos, hagámoslas. ¿Qué no tenemos? Díganme qué no tenemos. Nos sobran tierras, ¿hace falta plata? Si piden plata afuera y se la gastan en un montón de cosas. Hablemos con las empresas y apoyémonos entre todos. Busquemos los recursos".

"Justicia por Kim", se lee en los carteles colgados en el juzgado de La Plata

Centrado en su mensaje, el padre de Kim pidió que la causa de su hija no sea una más y que genere un cambio: reclamó que sea la última la víctima y que la situación mejore en adelante.

“Ayúdenme. Todos los que me mandaron mensaje, que son un montón, gente famosa, gente importante. ¿Quieren ayudarme realmente? ¡Ayúdenme a esto, loco! Ayúdenme a cambiar el país. Quiero hacer cosas para nuestros hijos, para nuestros sobrinos, para nuestra familia. Ustedes pónganse a pensar algo. Hoy estoy acá luchando y no la tengo más a mi hija. Quiero que mi hija sienta orgullo por mí. Entre tanto mal. Solamente quiero eso. Déjenme ayudar. Déjenme, úsenme. Estoy dispuesto a todo", concluyó.

Vecinos y familiares marchan para pedir Justicia por Kim

El crimen

El crimen ocurrió en la zona de Altos de San Lorenzo, cuando los sospechosos, de 14 y 17 años, robaron el Fiat Palio rojo en el que Kim viajaba junto a su madre. Tras el robo, los delincuentes huyeron con la niña dentro del vehículo, arrastrándola por varias cuadras antes de perder el control del auto y chocar contra un poste de luz. El cuerpo de la menor fue encontrado debajo del vehículo, horas después del incidente.

El robo ocurrió en las inmediaciones del supermercado El Nene, en la intersección de las calles 72 y 24, cuando los delincuentes sorprendieron a la madre de Kim y la niña, que se encontraba en el vehículo. Tras el asalto, la madre logró escapar, pero la niña fue dejada dentro del coche con el cinturón de seguridad. La persecución de los agresores se extendió por más de diez cuadras hasta que el vehículo impactó con el poste de luz. Ambos detenidos fueron arrestados horas después por la Policía Bonaerense.