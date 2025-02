El desgarrador relato del papá de Kim y el mensaje que le dio al padre de uno de los asesinos de su hija

Testimonio de Marcos, el papá de Kim

Luego del velatorio de Kim Gómez, la nena de 7 años asesinada en La Plata -cuando dos delincuentes robaron el auto de su mamá con ella adentro-, habló Marcos, el padre de la víctima.

“A vos, a vos, a todos los que están mirando, por favor, hagamos algo, ayúdennos”, exclamó señalando a las cámaras que lo tomaban.

Y con un dolor insuperable, expresó: “Miren lo que es esto, somos gente buena, gente laburante, nos destrozaron, nos hicieron mierda, tengo a mi vieja ahí muriéndose, la tengo ahí a la mamá de la nena y a la otra abuela muriéndose y a mi viejo".

Marcos, el padre de Kim, mostró todo su dolor ante los medios periodísticos

Y dejó una pregunta repleta de angustia: “¿A ustedes les parece justo, cómo se pueden meter con una criatura?, cómo se pueden meter, loco, no les importa nada", relató indignado.

Marcos luego reveló que, hoy por la mañana, lo había llamado Héctor, el padre de T. G., el menor de 17 años que asesinó a Kim. “Me quiso pedir disculpas, yo estaba en shock, estuve toda la noche llorando, viendo fotos y videos, recuerdos”, se lamentó.

Y luego adoptó una postura más firme para darle un mensaje: “Le quiero dar la oportunidad, quiero darte la oportunidad que vengas, que me mires a la cara y que seas sincero con lo que me dijiste hoy, te voy a dar la oportunidad, pero tené coraje, loco, vení a enfrentarme, enfrentá mi dolor, quiero que vengas, ahora nos vamos al cementerio, quiero que des la cara y vayas al cementerio a despedir a mi hija”.

Y ante las cámaras le dijo a Héctor -quien había reconocido ayer que su hijo “es un mierda de persona”- : “Sabés qué le gusta, le gustan los capibara (carpincho), lleváselo (lo repitió varias veces), se lo merece”, para luego disculparse ante los medios por no poder haberlos atendido.

“Trato de ser respetuoso, fuerte, pero en este momento me siento como un niño, me destrozaron, me llevaron a mi ángel, mi nenita, no me dejen solo”, cerró para luego repetir un “Justicia por Kim”, entre un aplauso final.