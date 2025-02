Crimen de Catalina Gutiérrez: internaron a Néstor Soto y se retrasó el inicio del juicio

El joven denunció haber sido amenazado de muerte en la cárcel, no obstante, aún resta que sea indagado la semana que viene

A más de siete meses del crimen de Catalina Gutiérrez en Córdoba, internaron en un centro de asistencia psicológica al único acusado y asesino confeso, Néstor Aguilar Soto. De esta manera, se retrasó el inicio del juicio oral en su contra.

La primera audiencia del procedimiento se realizaría mañana jueves, a las 9 horas en la Cámara en lo Criminal y Correccional de 11a de la Ciudad de Córdoba. Sin embargo, la defensa del joven, a cargo de Ángela Burgos Niño, solicitó el lunes que se realice una pericia psicológica antes de que se siente en el banquillo, al alegar que debía analizarse su capacidad procesal.

Finalmente, la evaluación se llevó a cabo el martes y los especialistas concluyeron que Soto atraviesa “un episodio emocional agudo reactivo a su situación procesal, el cual se acompaña de ansiedad, angustia, irritabilidad, llanto espontáneo, ideación tanática y planificación suicida”, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local ElDoce.

A su vez, identificaron la presencia de “factores psicopatológico que determinan un estado de riesgo cierto e inminente grave de daño para sí”, por lo que dispusieron que sea internado para que reciba el acompañamiento correspondiente. En consecuencia, fue ingresado en el Centro Psico-Asistencial (CPA).

En el informe de la pericia, los especialistas que lo evaluaron mencionaron que el acusado refirió que, “desde su detención, ha mantenido escasas entrevistas con una psicóloga en su lugar de alojamiento”. Además, se quejó por no haber recibido “medicación psicofarmacológica alguna”.

Frente a esto, el tribunal, conformado por los camaristas Horacio Augusto Carranza, Susana Frascaroli y María Gabriela Rojas Moresi, resolvió postergar el juicio hasta que el acusado “se encuentre psíquicamente estabilizado”, ya que consideraron que “es una condición indispensable para desarrollar esta parte del proceso penal en su contra”.

Una vez que se conoció la noticia, la reacción de la familia Gutiérrez no se hizo esperar. Así, la hermana de Catalina, Lucía, manifestó su angustia e impotencia por la decisión de la Justicia. “Ahora no querés enfrentar lo que hiciste, no te da la cara”, escribió en sus redes sociales.

Luego, la joven agradeció por le apoyo que recibe ella y sus padres. “Gracias a todos por ayudarme a difundir y por querer acompañarnos. Apenas tengamos novedades sobre el comienzo del juicio, lo publicaré para quienes quieran estar”, aseguró.

En simultáneo a la realización de la pericia, Lucía compartió otra imagen en sus redes sociales, en la que escribió: “Ahora más que nunca. Te prometo que todo va a estar bien. Todos estamos juntos por vos y con vos”. La frase estaba acompañada de una fotografía de ambas cuando eran niñas.

Todo sucedido el 17 de julio, cuando Catalina se dirigió a la casa del imputado antes de juntarse con unos amigos. Allí, Soto habría cometido el crimen y posteriormente intentó deshacerse del cuerpo.

El cadáver de la joven influencer fue hallado durante la madrugada siguiente en un descampado de la capital cordobesa. Estaba dentro de un Renault Clio estacionado en la calle Pedro Echagüe 3900, en el barrio Ampliación Kennedy. Horas antes, su familia había denunciado su desaparición alrededor de las 21, preocupada por la falta de noticias de Catalina.

En un primer momento, el detenido colaboró con la búsqueda de la víctima. Al día siguiente, el joven, de 21 años y oriundo de Bariloche, se presentó ante la Justicia para declarar como testigo, pero terminó confesando el crimen. “Era el amor de mi vida”, afirmó. Semanas después, Soto ratificó su confesión en los Tribunales de Córdoba.

El informe preliminar de la autopsia determinó que Catalina murió por asfixia debido a estrangulamiento, tras haber sido brutalmente golpeada.