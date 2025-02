Caso Lian: ampliaron el perímetro de investigación y buscan al niño en un río cercano

Lian, el nene de tres años desaparecido en Córdoba

Ante la falta de indicios sobre el paradero de Lian Gael Flores Soraide a cuatro días de su desaparición en Ballesteros Sud, Córdoba, las autoridades a cargo del caso tomaron la decisión de extender el perímetro de investigación y buscar al menor de tres años en un rango de 4.000 metros desde la zona 0, como se identificó al lugar donde está ubicada la casa del niño.

Así lo confirmó este miércoles la fiscal adjunta de la provincia, Bettina Croppi, quien brindó una conferencia de prensa desde la localidad rural y dio algunos detalles de los avances en la causa sin romper el estricto secreto de sumario establecido desde el comienzo.

En este sentido, insistió en que aún no se descarta ninguna hipótesis sobre lo que pudo haber ocurrido y, aunque no aclaró cuál es la principal línea investigativa, confirmó que el nene también es buscado en localidades aledañas de interés -a las que no pudo haber llegado solo- como así también se está trabajando sobre conexiones telefónicas entre su círculo cercano.

La búsqueda de Lian

También informó que en las últimas horas se dio la orden de relevar el río Ctalamochita, localizado a unas 40 cuadras de la vivienda de Lian, a fin de descartar que el menor haya llegado hasta sus orillas y haya sido arrastrado por la corriente.

No obstante, enfatizó en que la zona cercana a la casa es donde se sigue centrando la búsqueda de mayor intensidad: “El perímetro cercano (a la vivienda) es donde estamos buscando con más intensidad, pero el perímetro total cubierto es alrededor de 4.000 metros en este momento, a partir de la zona de la casa de desaparición del niño”, dijo Croppi al respecto.

Y agregó: “También se está cubriendo la zona del río. Se está relevando toda la zona del río, que son 10 kilómetros hasta ahora, para detectar cualquier anomalía. El río propiamente dicho y las costas”.

El operativo montado en las inmediaciones de Ballesteros Sud

Sin dar mayores precisiones sobre las hipótesis que se barajan hasta ahora, la fiscal dijo que el rastrillaje más relevante se produce “en forma circular desde el lugar donde fue detectado el niño” y señaló que de la misma forma y con esa misma lógica se procede la investigación: parten desde el niño y siguen con su familia, su círculo cercano, los vecinos, los familiares. Así se va ampliando el radio de interés.

Para esto, remarcó que son de gran ayuda los 15 celulares secuestrados en la causa, que les permiten establecer la red de vinculaciones en el entorno del menor. Sobre los teléfonos, dijo que no todos son de los familiares de Lian.

“Tenemos 15 allanamientos en la zona, en domicilios de la zona y en otras localidades, y 15 teléfonos celulares secuestrados, que van a ser relevados en su totalidad por el equipo de policía judicial que tiene una tecnología de punta de última generación para extraer toda la información sensible de los celulares. Además, se han tomado hasta el momento más de 30 declaraciones testimoniales y hasta el momento se encuentran secuestrados 6 vehículos”, especificó Croppi.

La notificación amarilla de Interpol

Sobre los autos que están a disposición de la Justicia, la fiscal dijo que aún resta que sean examinados por los peritos, quienes determinarán si hay rastros o no del niño.

Acerca de las fuerzas que participan del operativo en Ballesteros Sud, señaló: “Aquí en la zona tenemos alrededor de 300, más de 300 efectivos policiales, móviles, personal de DUAR, de bomberos, hay catorce drones trabajando en este momento, toda la patrulla rural, división Canes, el Ejército y la Fuerza Policial Antinarcóticos que nos ha brindado también colaboración con la logística”.

También subrayó que cuentan con una antena de telefonía para permitir las comunicaciones, presencia de personal de la Gendarmería, Policía Federal, SENAF Nacional, SENAF Provincial y Policía Judicial con sus detectives y Policía Científica.

“La coordinación de todos estos equipos de trabajo esencialmente está en manos de los fiscales que llevan adelante la investigación: el doctor Gambini con la investigación desde la Fiscalía y la doctora Reyna con la investigación desde el terreno. Se ha logrado una coordinación muy fluida entre los jefes de todos los equipos que están trabajando”.