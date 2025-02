Denunciaron a un hombre por presunta estafa a su madre en Santa Cruz: le vendió la casa y le robó la jubilación

Aún se desconoce el paradero del acusado (Fotos: Gentileza La Opinión Austral)

Una docente jubilada de 87 años, llamada María Isabel “Pocha” Flores, denunció a su propio hijo, José Walter Avellaneda Flores, por presunta estafa. Según constó en la denuncia, el hombre la habría engañado para que firmara los papeles de propiedad y, así, poder venderle su casa, ubicada en Caleta Olivia, en Santa Cruz. Además, lo acusó de haberse quedado con parte de su jubilación.

El caso fue descubierto por las víctimas en diciembre de 2024, luego de que Daniel Avellaneda, otro hijo de la mujer y reconocido chef internacional, volviera de Europa para pasar las fiestas junto a su madre. Durante los días que estuvo en la ciudad, el hombre descubrió que su hermano habría manipulado y engañado a la jubilada para quedarse con la propiedad.

“Mi hermano estafó a mi mamá, no me avisó de nada de lo que estaba haciendo, yo no firmé nunca nada”, denunció Daniel al asegurar que nunca había sido informado por parte de José Walter sobre las maniobras que habría realizado. No obstante, el caso se dio a conocer en los últimos días y generó conmoción en la comunidad, debido a que el acusado es un referente del radicalismo local que, en otras oportunidades, se había presentado como candidato a concejal.

De acuerdo a la información a la que accedió La Opinión Austral, la mujer denunció que su hijo la habría engañado y le habría hecho firmar un documento bajo el pretexto de que necesitaba su autorización para poder acceder a un plazo fijo que supuestamente había dejado su padre, quien murió en 2022.

La denuncia fue impulsada por la víctima, junto con la ayuda de otro de sus hijos

Sin embargo, el escrito que había firmado “Pocha” Flores no era otra cosa que una transferencia de propiedad. De esta manera, el hombre había conseguido poner la casa de sus padres a su nombre, para luego venderla. “No me encontraba bien, era deplorable mi estado, y me llevó a firmar no sé qué papel”, recordó la víctima durante un diálogo con Canal 2.

Hasta el momento, el bogado de la familia, Daniel Aybar, quien además es juez de Faltas en la ciudad, ha asegurado que ya se han presentado los recursos legales correspondientes para revertir el fraude. “No sabemos el paradero del acusado ni cuándo será notificado, pero hemos entregado todas las pruebas a la Justicia”, afirmó, para luego señalar que el acusado podría enfrentar una pena de hasta seis años de prisión.

La causa penal por estafa está siendo llevada a cabo por el fiscal Alexis Quintana, titular de la Fiscalía N° 2 de Caleta Olivia, mientras que el juez Gabriel Contreras, del Juzgado de Instrucción N° 2, será el encargado de instruir el caso. En el ámbito civil, la jueza de Familia, Rosa González, está al frente de la situación.

A pesar de que José Walter Avellaneda Flores aún no fue encontrado por la Justicia, la víctima sentenció: “Yo no quiero verlo más, ni que venga a mi casa. Yo anulo todo, él tomó mi autoridad y la de Daniel”. Y respecto al pedido de desalojo, la mujer lamentó: “¿A dónde voy a ir yo? Aparte sin tener un peso porque me usó todo".

“Estoy a la deriva, esta es mi casa. Es la casa que me dejó mi padre”, reveló “Pocha” Flores, tras añadir: “Me manipulaba todo, a veces me daba algo de plata que no me alcanzaba para comer y comprar los remedios”. Asimismo, alegó que esa fue la causa por la que bajó de peso en los últimos años.

Por último, la víctima se dirigió de forma contundente contra el acusado al sostener: “Vos no sos un hijo para mí, has muerto para mí”. A la vez que apuntó: “Dios es todopoderoso, pero no vas a tener perdón de Dios. Me robaste todo”, la mujer aseguró que no creía que su hijo tuviera “un corazón para arrepentirse” de las cosas que le hizo.