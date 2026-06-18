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El contundente elogio de Pochettino a Messi tras su gran debut en el Mundial: por qué cree que Argentina es favorita

El técnico de Estados Unidos se rindió ante la calidad del capitán de la Albiceleste

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Pochettino elogió a Messi (REUTERS/Lisi Niesner)
Pochettino elogió a Messi (REUTERS/Lisi Niesner)

Mauricio Pochettino elogió sin reservas a Lionel Messi tras el hat-trick del capitán de la selección argentina en el debut mundialista ante Argelia, y admitió que, de tener que elegir un rival entre España y la Albiceleste en el camino del Mundial 2026, preferiría enfrentar a la Furia Roja antes que a su propio país.

Es de otro planeta. Es imposible... Cualquier comparación, cualquier metáfora que utilicemos, palabras para describirlo, es imposible, no sería justo”, expresó el entrenador de la selección de Estados Unidos en declaraciones a El Partidazo de COPE. Pochettino dirigió a Messi durante su paso por el PSG y fue testigo directo de cerca de sus capacidades. “Es increíble verlo, es increíble ver a la campeona del mundo con jugadores, con cuerpo técnico, ver a la afición... Es el único partido en el que se escuchaba más a la gente que a la transmisión de los comentaristas”, agregó el técnico nacido en Murphy, Santa Fe.

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El santafesino también fue categórico al momento de definir el panorama del torneo: “Es el rival a batir, es la favorita. Ayer lo mostró en el primer partido, que siempre es difícil”. Y ante la consulta sobre si preferiría cruzarse con España o con Argentina en una eventual instancia eliminatoria, respondió con franqueza: “Me gustaría más cruzarme con España que con Argentina, por un tema emocional. Cruzarme con Argentina y pelearnos a ver quién sigue...”, aunque aclaró que firmaría cualquiera de las dos opciones.

Lionel Messi, de la selección de Argentina, festeja tras conseguir el primer tanto del partido ante Argelia en el Mundial, el martes 16 de junio de 2026 en Kansas City, Missouri (AP Foto/Ed Zurga)
Lionel Messi, de la selección de Argentina, festeja tras conseguir el primer tanto del partido ante Argelia en el Mundial, el martes 16 de junio de 2026 en Kansas City, Missouri (AP Foto/Ed Zurga)

El escenario que plantea Pochettino no es descabellado. Si Estados Unidos termina primero en el Grupo D y tanto España como Argentina hacen lo propio en sus zonas, los estadounidenses se medirían con la Furia Roja en cuartos de final y con la Albiceleste en una hipotética final. La selección local arrancó con un triunfo por 4-1 ante Paraguay.

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Por su parte, Lionel Messi habló tras el partido sobre las lágrimas que derramó al convertir su primer gol, a los 16 minutos en el Kansas City Stadium. “Es por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a toda la delegación, como siempre, al lado mío”, señaló el rosarino sin ahondar en los detalles. Su excompañero en la Albiceleste Juan Pablo Sorín, presente en la zona mixta como cronista de TUDN, le preguntó por esa emoción, y Messi fue directo: “La verdad que por la familia más que nada. Porque, bueno, siempre está ahí, siempre acompaña. Ahora estamos en un momento difícil.”

El capitán argentino también reveló la figura que lo inspira en esta etapa final de su carrera. “Estamos mirando ahora la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho, soy muy parecido en ese sentido, siempre quiero dar el máximo, me identifico de esa manera y si estoy bien para hacerlo, lo intentaré“, afirmó. Messi, que cumplirá 39 años en los próximos días, describió este presente como un tiempo de yapa: “He llegado más de lo que podría haber llegado a nivel individual y grupal... todo lo que viví es mucho más de lo que soñé cuando era chico”.

Con el triplete ante Argelia, el capitán de la Albiceleste igualó a Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de los Mundiales, con 16 tantos. “Es un honor estar ahí, por lo que significa por estar al lado de Klose, Ronaldo, Mbappé, pero al final es estadística y nada más. Es un orgullo poder competir con ellos, no significa nada para mí. Ronaldo es uno de los más grandes y no está primero", relativizó. El partido ante Argelia también marcó su presencia número 200 con la camiseta argentina, con la que acumula 120 goles.

Argentina volverá a la cancha este lunes desde las 14 (hora argentina) ante Austria en el Dallas Stadium y luego jugará en el mismo recinto frente a Jordania, el sábado 27/6.

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