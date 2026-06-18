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Alarma en la práctica de Francia: una de sus figuras se lesionó y abandonó la cancha sin poder pisar

El futbolista recibió un golpe en el empeine derecho durante el partido amistoso que los franceses disputaron ante el New England Revolution en Boston, un día después del debut en el Mundial 2026

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El lateral del Chelsea recibió un golpe en el empeine derecho durante el partido amistoso que los suplentes franceses disputaron ante el New England Revolution en Boston, un día después del debut en el Mundial 2026, y abandonó el campo en voiturette con hielo en el pie

Malo Gusto se lesionó el tobillo derecho en un partido amistoso que Francia disputó el miércoles contra jugadores del New England Revolution en Boston, un día después de la victoria de Les Bleus por 3-1 ante Senegal en el debut del Mundial 2026.

El lateral del Chelsea tuvo que abandonar el campo en voiturette y recibió hielo en el pie derecho, aunque los primeros informes apuntan a que el golpe no revestiría mayor gravedad de cara al próximo compromiso del equipo.

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El incidente se produjo en la segunda mitad del encuentro amistoso que los suplentes del partido inaugural disputaron en la Bentley University. Malo Gusto regateó a Lucas Digne y, en ese contacto, recibió un golpe en el empeine derecho que lo dejó tendido en el suelo durante varios instantes. El seleccionador Didier Deschamps y su asistente Guy Stéphan cruzaron el campo para acercarse al jugador, mientras el personal médico le aplicaba hielo en la zona afectada.

Las imágenes transmitidas por L’Équipe mostraron al lateral con visibles signos de malestar sobre el césped, atendido por dos miembros del cuerpo médico. Los comentaristas del canal describieron la escena en tiempo real: “Es Malo Gusto, el lateral derecho del Chelsea, quien recibió un golpe”, precisó uno de ellos, mientras otro anunció prematuramente que el jugador se había levantado. “No, no se ha levantado, sigue en el suelo, hay un segundo miembro del equipo médico que acaba de unirse a él”, lo corrigió su colega al instante. Finalmente, Gusto logró ponerse de pie y abandonar el terreno por sus propios medios, aunque con cojera evidente, antes de volver a sentarse en el suelo fuera del campo.

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Los primeros informes del cuerpo médico son tranquilizadores, aunque la evolución de Gusto será monitoreada en las próximas horas (REUTERS/Pilar Olivares)
Los primeros informes del cuerpo médico son tranquilizadores, aunque la evolución de Gusto será monitoreada en las próximas horas (REUTERS/Pilar Olivares)

El partido en sí, de dos tiempos de 30 minutos cada uno, terminó sin goles (0-0). El encuentro reunió a quince jugadores de la selección francesa —entre ellos Brice Samba, Ibrahima Konaté, Manu Koné, Rayan Cherki, Warren Zaïre-Emery, Maghnes Akliouche y Jean-Philippe Mateta— junto a jugadores de la academia del New England Revolution. La primera mitad transcurrió sin mayores incidentes, y fue en el tramo final de la segunda parte cuando llegó el momento que encendió las alarmas en el cuerpo técnico francés.

De acuerdo con RMC Sport, los primeros informes del cuerpo médico son tranquilizadores y no se descarta la participación de Gusto en el siguiente partido. Aun así, el medio señaló que habrá que vigilar la evolución del jugador en las próximas horas para tener un panorama más claro sobre su disponibilidad.

La selección de Francia derrotó a Senegal por 3-1 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, en el debut de ambos equipos en el Grupo I del Mundial 2026. Kylian Mbappé se convirtió en el máximo goleador de la historia de Francia en Copas del Mundo con un doblete que incluyó un misil desde 28 metros en el tiempo adicional. Bradley Barcola selló el triunfo con su primer gol en el torneo apenas dos minutos después de ingresar al campo.

Tras el debut triunfal, Francia se enfrentará a Irak el próximo lunes 22 de junio en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, en busca de su segunda victoria consecutiva en el Grupo I, lo que prácticamente sellaría su clasificación a los dieciseisavos de final.

Malo Gusto es el suplente directo de Jules Koundé en el lateral derecho, posición en la que el defensa del Barcelona completó los 90 minutos ante los senegaleses. Ante la baja de Gusto, Deschamps contaría con una opción menos para gestionar el plantel en lo que resta de la fase de grupos, cuyo último partido está programado para el viernes 26 de junio frente a Noruega en Boston.

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