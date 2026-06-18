El Ministerio de Salud lanza la segunda fase de vacunación contra el sarampión en Guatemala

Funcionarios del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala y la OPS/OMS presentan la campaña "Vacunación en Acción" contra el sarampión. (Diario de Centroamérica de Guatemala)

Guatemala lanzó la segunda fase de la vacunación contra el sarampión para ampliar la contención del brote en el departamento de Guatemala, después de que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social informara que el país acumula casi 22 mil casos y 22 fallecidos en una epidemia que ya impide certificar este año al país como libre de la enfermedad, según la epidemióloga del Ministerio Erika Gaitán.

Según Gaitán, el brote suma 7.075 casos diagnosticados con respaldo de laboratorio y otros 14.425 identificados por nexo epidemiológico o por clínica, lo que eleva el acumulado a casi 22 mil. La funcionaria añadió que, de los 340 municipios del país, 327 ya han reportado o presentado al menos un caso confirmado de sarampión.

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La expansión de la campaña responde a una transmisión extendida en casi todo el país

La segunda fase de la campaña se activa en el resto de municipios del departamento de Guatemala que aún no habían entrado en la intervención intensiva.

Según Gaitán, este miércoles comenzó en los municipios de San Pedro Sacatepéquez, San Raymundo y Chuarrancho, que pertenecen a Guatemala Noroccidente.

La funcionaria precisó que el jueves se hará el lanzamiento en Villa Canales para el área de Guatemala Sur y el viernes en Fraijanes para Guatemala Nororiente.

Con esa ampliación, la campaña prioriza a la población de seis meses a 39 años en Amatitlán, Chinautla, Chuarrancho, Fraijanes, Palencia, San José del Golfo, San José Pinula, San Miguel Petapa, San Pedro Ayampuc, San Pedro Sacatepéquez, San Raymundo, Santa Catarina Pinula, Villa Canales y Villa Nueva.

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Gretel Alvarado habla en un evento para promover la vacunación gratuita contra el sarampión, destacando su importancia para la salud pública. (Diario de Centroamerica)

Gaitán recordó que la primera etapa comenzó el 11 de mayo en el municipio de Guatemala, Mixco y San Juan Sacatepéquez, porque esos tres municipios concentraban entonces más del 50% de los casos notificados.

La responsable de la emergencia sostuvo que Guatemala no tenía sarampión desde 1997 y que la región de las Américas había sido certificada libre de la enfermedad en 2016. Según explicó, el riesgo de reintroducción persistió porque el virus sigue circulando de forma endémica en otros continentes y porque la movilidad humana aumentó la exposición regional.

Los menores de un año y los adultos jóvenes concentran el mayor impacto sanitario

Gaitán informó que, de los 22 fallecidos, 10 eran menores de un año, incluidos dos recién nacidos hijos de mujeres que no tenían protección previa al embarazo. También se registraron seis muertes en niños de uno a siete años y seis en adultos, varios de ellos con enfermedades crónicas o inmunocompromiso, según detalló la funcionaria.

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Más del 65% de los enfermos diagnosticados se concentra entre los 15 y los 39 años, de acuerdo con Gaitán. Esa distribución explica que una de las prioridades de la campaña sea aplicar una dosis única a adolescentes desde los 16 años y a adultos hasta los 39 años.

La coordinadora del Programa de Inmunizaciones Sandy Cano señaló que la estrategia también incluye a los lactantes de seis a 11 meses con la llamada dosis cero. Aclaró que esa aplicación no sustituye las dosis del esquema nacional, pero busca proteger de forma adelantada a un grupo que el ministerio considera altamente vulnerable.

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Cano agregó que el segundo grupo objetivo está formado por niños de un año a menores de 10 años, en quienes se busca iniciar o completar el esquema de vacunación. Pidió a padres, madres y cuidadores revisar los carnés y acudir al servicio de salud más cercano si falta alguna dosis.

El presidente de la Comisión Nacional de Monitoreo y Verificación de la Eliminación de Sarampión y Rubéola, Mario Melgar advirtió que Guatemala ya no podrá ser certificada este año como país libre de sarampión. En la conferencia dijo: “Miren qué pena, pero tenemos el mayor brote de sarampión en los últimos, qué, treinta años, por ahí”.

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El Ministerio de Salud insiste en que la vacuna es la única medida de prevención

Cano afirmó que una persona infectada puede contagiar aproximadamente a 18 personas susceptibles. Por eso sostuvo que la herramienta más efectiva del ministerio es la prevención por medio de la vacunación.

El presidente del Consejo Nacional de Prácticas de Inmunizaciones y de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas, Herbert Maldonado advirtió que el sarampión puede causar neumonía, encefalitis, discapacidad permanente y muerte.

Melgar, infectólogo pediatra, dijo que en el hospital le toca atender niños con sarampión que requieren oxígeno y hospitalización. En su intervención agregó: “Sarampión sí es una enfermedad que nos puede llevar a la muerte”.

La doctora Gretel Alvarado, de la Organización Panamericana de la Salud, respaldó la expansión de la campaña y señaló que las vacunas que utiliza Guatemala se adquieren por medio del fondo rotatorio de la OPS. Según explicó, ese mecanismo garantiza compras seguras, confiables, de calidad y a buen precio para los países de la región.

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