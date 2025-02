Le debía 5 meses de alquiler, se negó a desocupar la propiedad y el dueño lo mató: fue detenido

El hecho ocurrió en Mar del Plata. El hombre se mantuvo prófugo por varias semanas (DDI de Mar del Plata)

Un hombre de 30 años fue detenido en Mar del Plata, luego de haber estado prófugo por presuntamente haber asesinado a Pablo Damián Oporto, un inquilino que se negó a desocupar una propiedad por tener una deuda de, al menos, unos cinco meses. Tras una intensa búsqueda, el acusado fue detenido a una cuadra de la escena del crimen y se ordenó su traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

A casi un mes del crimen, el personal del Gabinete de Homicidios de la DDI de Mar del Plata confirmó la detención del fugitivo, identificado como Federico Fabián Saralegui, después de que fuera reconocido cuando circulaba por la vía pública. La causa que será investigada por la UFI N° 7, a cargo del fiscal Carlos Russo, ya fue caratulada como homicidio agravado y portación de arma de guerra.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, el sospechoso se encontraba a una cuadra de la propiedad que le había alquilado a la víctima. Una vez que los agentes lograron apresarlo, el detenido fue trasladado hacia la Comisaría 15ª de Mar del Plata, hasta que se resolvió su derivación hacia el penal de Batán, en donde será alojado hasta que se resuelva su situación procesal.

El crimen que le endilgaron a Saralegui data del pasado 19 de enero, cuando se produjo una violenta discusión en un domicilio ubicado en la calle Los Naranjos, entre Ringuelet y Cabrera, en la zona de Parque Peña. Por medio de un llamado al 911, un denunciante anónimo alertó por la presencia de un vehículo desde donde se realizaron varios disparos.

El sospechoso permaneció fugitivo por casi un mes

Luego de que una patrulla de la Comisaría 15ª se presentara en el lugar, se constató la presencia de un hombre herido. A raíz de esto, los efectivos coordinaron el traslado de la víctima hacia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) Dr. Oscar E. Alende, cuyo personal confirmó que presentaba una herida de bala en la zona del abdomen. Por este motivo, lo sometieron a una operación, en donde comprobaron que el proyectil había provocado un orificio de entrada y salida.

Poco después de que el hombre saliera del quirófano, los investigadores descubrieron los motivos del conflicto: se había negado a abandonar una propiedad que alquilaba. Asimismo, indicaron que el pedido para que desocupara el lugar había sido hecho porque llevaba más de cinco meses sin abonar el alquiler.

Después de que se esclareciera el origen del conflicto, las autoridades señalaron que Oporto contaba con varios antecedentes penales, entre ellos, robo, violación al arresto domiciliario y averiguación de identidad, robo agravado por el uso de arma en infracción a la Ley 23.737, robos reiterados, encubrimiento, y hurto en tentativa.

El acusado permanecerá alojado en el penal de Batán

De igual manera, los oficiales acusaron al hermano del herido, identificado como Mauricio Oporto, por tenencia de arma de uso civil. La formulación de los cargos se realizó, luego de que los agentes descubrieran que cargaba con dos cargadores y una cuchilla en el asiento de acompañante del automóvil en el que se dirigió hacia el hospital.

Horas más tarde, la causa dio un giro, tras confirmarse la muerte de Pablo Oporto mientras se recuperaba de la operación. Desde ese entonces, el fiscal ordenó la inmediata detención de Saralegui, quien no pudo ser ubicado hasta la tarde del 12 de febrero. No obstante, no se indicó si el arma que habría utilizado para dispararle al inquilino fue secuestrada para ser sometida a los peritajes correspondientes.

En paralelo, la Fiscalía convocó a varios testigos para entrevistarlos respecto del crimen. Asimismo, se pidió el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona, con la intención de poder recabar material del momento en el que ocurrió el ataque y la posterior fuga del dueño de la propiedad.