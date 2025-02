La muerte de Micaela Rascovsky: pidieron 11 años de prisión para el novio de la víctima

Micaela Rascovsky tenía 25 años

Durante los alegatos en el juicio por la muerte de Micaela Rascovsky, la joven de 25 años que falleció en 2021 en extrañas circunstancias tras consumir cocaína en el departamento que compartía con su novio, Guido Pascuccio, la fiscalía pidió 11 años de prisión para el acusado de “abandono de persona seguido de muerte y lesiones doblemente agravadas”.

Sin embargo, para la familia se trató de un femicidio. Es por eso que la querella solicitó que se condene a Pascuccio a prisión perpetua por el delito de ”homicidio doblemente agravado” por tratarse de un crimen contra una persona con quien mantenía una relación de pareja y por haber sido perpetrado por un hombre contra una mujer en un contexto de violencia de género.

Si bien la autopsia indicó que la causa principal de muerte fue una “congestión y edema pulmonar con cardiopatía dilatada”, compatibles con el consumo de cocaína, el caso está rodeado de irregularidades y elementos inquietantes.

El cuerpo presentaba múltiples golpes, se verificó un significativo desfase temporal entre el presunto momento de su muerte y el llamado al 911, y abundan los testimonios que la joven había compartido con allegados sobre las presuntas golpizas que recibía por parte de su pareja.

La fiscalía considera que se trató de un caso de "abandono de persona seguido de muerte"

Para dentro de 15 días está agendado el turno de los alegatos de la defensa del acusado: serán el 25 de febrero próximo.

El caso

Micaela fue hallada sin signos vitales en el departamento que compartía con su pareja, Guido Pascuccio (34), en el barrio porteño de Villa Ortúzar, la madrugada del 13 de abril de 2021, el hombre alertó a las autoridades diciendo que la novia estaba convulsionando y no reaccionaba.

Los forenses confirmaron que la víctima había consumido cocaína, pero su cuerpo presentaba algo inusual: múltiples golpes, marcas recientes y señales de haber estado atada.

A casi cuatro años de su muerte, el caso sigue rodeado de incertidumbre y su familia continúa exigiendo Justicia. “Ella se quería ir de la casa. El día anterior habló con el papá y la mamá de Guido para contarle toda esta situación que estaba sufriendo, y que el chico consumía drogas”, relató a Infobae Nadia Rivas, abogada de la familia Rascovsky.

Y agregó: “Él no quería que su familia se enterara de esto. Frente a eso, más la posibilidad de que Mica se fuera y lo denunciara por violencia, ahí entendemos que la mató”.

Para la querella, Micaela vivía en un contexto de violencia de género: “Él se quejaba de que ella se maquillara, que usara determinada ropa y ya la había golpeado”.

La joven fue encontrada sin signos vitales en una vivienda ubicada sobre Avenida Triunvirato al 3600, cerca de las 5. Los oficiales llegaron al departamento cinco minutos después del llamado al 911 de Pascuccio, pero ya era tarde. Yacía “sentada” en el suelo, con la espalda apoyada contra el sillón y cubierta con una sábana.

Sobre la mesa del comedor había algunos envoltorios abiertos con restos de cocaína. De acuerdo con la autopsia, falleció por “congestión y edema pulmonar con cardiopatía dilatada”, consistentes con el consumo de esa sustancia. Pero también tenía lesiones, golpes y marcas recientes en el cuerpo: las pericias constataron que “sus muñecas y brazos evidenciaron que estuvo atada y en su cuerpo había por lo menos marcas de 13 golpes”.

Los golpes coinciden con lo que Micaela había contado previamente a su madre, Patricia Ortiz. Poco antes de su muerte, le envió una foto en la que se observaban moretones en su cuerpo y un plato con cocaína en el living del departamento, supuestamente perteneciente a Guido. También compartió esas imágenes con dos amigas y su jefe, manifestando su temor de que algo le sucediera.

También se comprobó que Micaela tenía ADN de su pareja y de otra persona más no identificada debajo de las uñas, pruebas importantes que fueron perdidas.

El caso está rodeado de incertidumbre. Por ejemplo, durante el debate oral, el perito que realizó la autopsia estimó que Micaela falleció entre las 23 del 12 de abril y las 2 del 13. Sin embargo, el llamado de alerta fue recién a las 4:48.

Otro detalle: cinco días después de la muerte de Micaela, apareció una supuesta carta de suicidio atribuida a la joven. Aunque no tiene fecha, para la pericia oficial corresponde a su caligrafía. “Mica no quería morirse. Tenía un montón de proyectos de vida. De hecho, había quedado con su psiquiatra de tener un turno el 14 y tenía una agenda de trabajo donde se tenía que encontrar con un cliente. Ella tenía proyecto de vida y proyección”, advirtió Rivas.

Y sentenció: “En el caso de que quisiera morirse, no importa. Él, a propósito, dejó que se muriera”.

Desde la familia Rascovsky denuncian que la investigación estuvo cargada de “negligencias” y que la Justicia no aplicó el protocolo correspondiente en casos de muerte de mujeres: “Hay determinados pasos que hay que seguir. Por ejemplo, tomarle ciertas muestras a la persona que estaba ahí -en el momento de la muerte-. A Pascuccio no lo detuvieron ni dos minutos, el departamento no se clausuró”.

El caso está a cargo de la Fiscalía General ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional N°8, con Morosi al frente. Sin embargo, la etapa de instrucción estuvo bajo la responsabilidad de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N°28, dirigida por Patricio Lugones.