Se escaparon seis presos de la Alcaidía de Caballito: “Esto no es una fuga”, apuntó Waldo Wolff

El ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff

“Esto no es una fuga, hasta que se compruebe lo contrario”. Esas fueron las palabras del ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, desde la sede de Chacarita de la Policía de la Ciudad sobre la fuga de la Alcaidía 6A de Caballito y no dejan margen de dudas sobre lo que sospechan las autoridades. Tienen elementos que los hacen dudar seriamente sobre el comportamiento de los agentes que estaban -y no estaban- en el lugar al momento en que seis detenidos ganaron la calle y cuatro lograron huir en un taxi rumbo al partido bonaerense de Lanús.

La fuga ocurrió este domingo, día de visitas, en la dependencia de la avenida Díaz Vélez al 5100. Los seis presos golpearon y maniataron a dos policías y escaparon con el teléfono de uno de ellos a la carrera.

La imaginaria de la seccional logró atrapar a dos y será premiada por sus jefes, según pudo saber Infobae. A los otros cuatro los esperaba un taxi. El chofer de ese auto ya está a disposición del fiscal del caso, confirmó Wolff durante la conferencia de prensa que dio esta noche.

Una captura de los reos corriendo

“El taxista está identificado y está a disposición del fiscal, dio sus explicaciones y habrá que chequear la coartada. Se está investigando si tiene algún tipo de complicidad“, añadió Wolff.

“Cuando hay negligencia o complicidad no es fuga, porque alguien le permite que salgan”, lanzó el ministro porteño y agregó: “El personal que estaba en la Alcaidía, encargado de la seguridad, de mínima, cometió graves negligencias. Y, en caso de comprobarse la complicidad, el fiscal decidirá el temperamento".

¿Por qué dijo esto Wolff? Porque, según fuentes consultadas por Infobae, hay elementos que les hacen ruido. “Una de las policías que debía custodiar justo se fue a amamantar, los fugados estaban todos en zapatillas cuando siempre andan en ojotas y ese día hubo visitas cuando casi no tienen visita. Además, estaba el lugar sin candado y el taxi los esperó media hora. No fue azaroso”, deslizaron.

Las cámaras fueron la clave: los cuatro prófugos, entre los que hay un barrabrava de Atlanta acusado de matar a un financista en Almagro, cruzaron con el taxi el Puente Alsina, con destino al partido de Lanús. Las autoridades de la Ciudad pidieron ayuda a sus pares de la provincia.

La comisaría de Caballito de donde se escaparon los presos

“Siempre trabajamos con la Provincia, cuando ellos tienen que buscar un prófugo acá, nosotros colaboramos. Más allá de las diferencias políticas, el intercambio es permanente y funciona bien”, comentó Wolff sobre las tareas en territorio bonaerense para dar con los fugados.

También habló de una problemática que crece en la Ciudad. La superpoblación de las comisarías con presos que deberían estar en penales federales. Por caso, los fugados tenían todos dictada la prisión preventiva. Nada tenían qué hacer en la Alcaidía 6A de Caballito.

“El año pasado tuvimos 35% más de detenidos, no hay dónde ponerlos en la Ciudad de Buenos Aires. A las fuerzas políticas que chicanean: los presos son de Nación”, cerró el ministro antes de confirmar que se constituyeron en querellantes en la causa por la fuga.

Los fugados

Eduardo Miguel Ajalla Cabrera

De 39 años, tenía dictada la prisión preventiva, pero todavía no lo habían trasladado a una cárcel. A la Alcaidía 6A de Caballito entró el 23 de abril de 2024.

Eduardo Miguel Ajalla Cabrera

Este barrabrava enfrenta cargos por homicidio, al estar acusado de ser el autor material del crimen del financista Carlos Walter Molina, asesinado de un tiro en el pecho en noviembre de 2021 en un departamento del barrio porteño de Almagro. La causa tramita en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°13 de Capital Federal, a cargo del juez Enrique Gamboa.

Axel Eduardo Ríos

Tiene 26 años y estaba tras las rejas desde junio de 2024. Dos meses después ingresó a la Alcaidía 6A de Caballito, donde permaneció alojado hasta este domingo que se escapó.

Axel Eduardo Ríos

Ríos tiene una causa por robo que se tramita en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOCC) N°14, que subroga el juez Domingo Luis Altieri. Ya le habían dictado prisión preventiva.

Matías Ferrari

De 38 años, también estaba detenido por robo. Estaba preso en la Alcaidía 6A desde el último mes de octubre, aunque lo habían arrestado en julio pasado.

Matías Ferrari

Le había dictado la prisión preventiva el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 28, a cargo del juez Carlos Mariano Chediek.

Adrián Emanuel Martín

De 41 años. En la madrugada del 7 de enero pasado habría participado de un robo en el barrio de Villa Pueyrredón.

Adrián Emanuel Martín

Su causa seguía bajo la carátula de “averiguación”, y recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 61, del magistrado Edmundo Rabbione.