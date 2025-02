Liberaron a los seis detenidos acusados de provocar los incendios en El Bolsón

Seis de las personas que fueron detenidas por presuntamente haber iniciado los focos incendiarios fueron liberadas el sábado (Fotos: Gobierno de Río Negro)

Luego de que confirmaran la detención de seis personas sospechosas de haber iniciado los focos ígneos que desencadenaron en el incendio forestal de El Bolsón, el juez de Garantías Ricardo Calcagno ordenó que los detenidos fueran liberados por ausencia de pruebas en su contra. “No se dan los requisitos”, argumentó, tras criticar a los funcionarios a cargo de la investigación.

La orden de liberación se dio a conocer este sábado, cuando el magistrado planteó que no había pruebas suficientes para imputar a los detenidos. Durante una audiencia judicial, los investigadores presentaron sus motivos para incriminar a los señalados, junto con el testimonio de los vecinos y el análisis de varios mensajes recopilados.

“No se dan los requisitos para iniciar una investigación en contra de estas personas y se ordena la inmediata liberación”, resolvió Calcagno, respecto de la situación judicial contra un hombre y cinco mujeres que fueron arrestadas a lo largo de la semana. Por este motivo, el juez criticó el trabajo realizado por la Fiscalía de El Bolsón.

De acuerdo a los fragmentos publicados por LM Neuquén, el juez de Garantías recriminó que “podrían haber investigado y no formular cargos. Y después vemos”. En línea con esto, apuntó que había testimonios que habrían derribado la hipótesis planteada por los investigadores.

Los acusados fueron encontrados mientras merodeaban por los alrededores

“Creo que resulta prematuro tener por formulado los cargos por cuatro declaraciones, cuando las sospechosas han ofrecido versiones de personas que dan por tierra la teoría del Ministerio Público Fiscal”, acusó al hacer referencia a los relatos de testigos que indicaron que los acusados serían amigos y parte de un grupo que promueve el cuidado por el medioambiente. Incluso, afirmaron que se dedicarían a realizar trabajos en huertas comunitarias y ecológicas.

De hecho, señalaron que los incidentes que se registraron en la comisaría local, luego de que los acusados fueran detenidos, habrían sido motivados por la falta de vinculación entre los señalados y los hechos investigados. Los manifestantes se habrían tratado de amigos de los sospechosos que habían exigido su inmediata liberación.

De la misma manera, el defensor de los acusados, Marcos Cicciarello, solicitó que la audiencia fuera anulada, luego de explicar que no existían “cargos por formular” y que no se podía actuar solo en base a sospechas. “Entiendo a los vecinos y me solidarizo con ellos que pasan esta situación, pero no se puede proceder sin pruebas concretas”, expresó.

Después de que se conociera la resolución judicial, la Fiscalía de El Bolsón deberá continuar con la investigación para determinar el origen del incendio y la posible responsabilidad de terceros respecto al origen del mismo. No obstante, la causa cuenta con un detenido, identificado como Nicolás Heredia, de 31 años y oriundo de Neuquén, después de que fuera detenido por presuntamente haber merodeado la zona bajo una “actitud sospechosa”.

El mismo sábado, otro hombre fue detenido por intentar prender una fogata

A pesar de esto, el detenido aseguró que habría sido detenido arbitrariamente, ya que solamente había ido a ayudar con el traslado de insumos y comida para los brigadistas. “Me detuvieron y me tiraron una botella con nafta”, denunció en una audiencia, según la información publicada por La Opinión Austral.

Incluso, indicaron que una situación similar había sido vivida por los otros dos hombres que fueron detenidos junto con Heredia. En el caso de los dos masculinos, ambos ya fueron liberados, después de que los vecinos de la zona testificaran que solamente “venían ayudando a apagar el fuego y a combatir el incendio”.

Cómo continúa la situación en El Bolsón

Luego de una ardua jornada, de la que participaron más de 150 brigadistas, el Gobierno de Río Negro advirtió que la intensidad del fuego podría verse perjudicada por la alerta que el servicio meteorológico pronosticó para este domingo. Por este motivo, anunciaron que se realizará una evacuación preventiva para poner a salvo a las personas que podrían resultar potencialmente afectadas.

Alertaron por la posibilidad de que empeore el incendio en El Bolsón

“El COEM informa que, ante la inminente posibilidad de incendios en Loma del Medio y los barrios del sector, se recomienda evacuar antes de las 10 hs del domingo 9/2″, comunicaron durante las últimas horas del sábado. Asimismo, señalaron que desde la zona del barrio Buena Vista hacia el sur sería preferible evacuar por la ruta provincial N° 85 en dirección a Lago Puelo, mientras que el sector norte podría evacuar la ruta provincial N° 85, por medio de la subida de Greda hacia el puente viejo.

De la misma manera, remarcaron la importancia de llevar consigo los documentos personales, la medicación requerida, el teléfono cargado y las mascotas. “Mantené la calma y ayudá a personas vulnerables”, solicitaron, para añadir que eviten bloquear las vías de emergencia.

A la vez que informaron que el personal del Ejército Argentino trabajará en el operativo de asistencia a los evacuados, desde el Gobierno informaron que los espacios que funcionarán como refugios serán el Polideportivo Municipal, para los autoevacuados, la Parroquia Nuestra Señora de Luján, para recibir donaciones, el Gimnasio Américo Torres, para clasificar donaciones, y el CET 23 de Mallín Ahogado, para asistir a los daminificados.