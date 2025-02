Crecieron fuertemente los robos en la Provincia en 2024 y el Gobierno nacional apunta a Kicillof

La provincia de Buenos Aires registró un fuerte aumento en los robos

En medio de la polémica y la tensión por la seguidilla de homicidios registrados principalmente en el conurbano bonaerense, en las últimas horas se conocieron datos que muestran un fuerte crecimiento de los robos en la provincia de Buenos Aires durante el año pasado.

Según las estadísticas de robos cometidos en 2024 en Argentina, dadas a conocer por el Ministerio de Seguridad Nacional, la provincia de Buenos Aires registró la mayor cantidad de hechos denunciados: 128.477, un aumento del 18% respecto a 2023, cuando se registraron 107.769. Estos delitos excluyen lesiones y muertes.

La provincia, en el ojo de la tormenta a causa de la serie de homicidios y enfrentamientos armados entre policías y ladrones registrados en el Conurbano, tuvo 706 robos cada 100 mil habitantes el año pasado.

Aunque se trata de números provisorios y las jurisdicciones podrán agregar casos en el transcurso del año, es difícil que la tendencia se revierta. Las cifras se dan a conocer en medio de máxima tensión entre Nación y Provincia por la seguridad.

“Si Kiciloff manda a los intendentes a pedir gendarmes, están reconociendo que tienen un problema, aunque lo nieguen públicamente. Entonces, acá hay un doble discurso”, dijo a Infobae una fuente del gobierno nacional que, además, cuestionó la postura del kirchnerismo en el Congreso de no acompañar la Ley de reiterancia que impulsó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para evitar la “puerta giratoria”.

En cuanto a la situación actual de la Provincia, fuentes del Ministerio de Seguridad nacional sostuvieron que “no es una sensación el incremento de la violencia. Existe. Hay más robos que terminan en homicidios”. Esa situación generó un alerta que empujó a reforzar los patrullajes de fuerzas federales durante la tarde y la noche.

Varias localidades del conurbano bonaerense sufren el aumento del delito

Creen, al mismo tiempo, que este aumento está vinculado a tres factores.

En primer lugar, el tráfico de armas. “La circulación de armas es siempre un factor detonante para el incremento de los niveles de violencia en zonas tradicionalmente violentas, como Moreno, Merlo, La Matanza, donde nosotros ahí tenemos una intervención fuerte. También hemos priorizado Mar del Plata. Son zonas en las que apuntamos a reducir homicidios, precisamente porque tienen indicadores críticos”.

En segundo lugar, los analistas de la cartera que dirige Bullrich sostienen que el consumo de sustancias aparecen como una de las características en los delitos que fueron relevados.

“Hay muchos casos de homicidio en ocasión de robo, puntualmente robo automotor”, indicaron sobre la modalidad que mayor cantidad de víctimas registra.

“Nuestro foco está puesto, ahora más que nunca, en la extracción de organizaciones criminales que generan estos niveles de violencia”, aseguró la fuente.

En la mirada del Ministerio Nacional, el tercer factor detonante está en la Policía Bonaerense.

“Es una fuerza de seguridad, con 100 mil efectivos, que tiene graves problemas orgánicos. Va más allá de que si el salario es bueno o no tan bueno. Responde a muchas otras cuestiones que exceden los procesos de capacitación”, señaló la fuente y agregó: “Se van haciendo como parchecitos. Nunca se ha dado un proceso fuerte de depuración interna”, cerró.

Los números en CABA y el resto del país

Más allá de la cantidad, el territorio gobernado por Axel Kicillof aparece recién en la decimocuarta posición a nivel país en cuanto a la tasa de robos, incluso por debajo del total país (1000 cada 100 mil habitantes).

De acuerdo a los números del Sistema Nacional de Información Criminal, el total de hechos denunciados en Argentina pasó de 455.271, en 2023 (tasa 1050), a 471.077 (1000) en 2024.

En ese marco, de acuerdo a los números, en CABA, gobernada por Jorge Macri, hubo 2267 asaltos denunciados cada 100 mil habitantes (69.950 hechos en total), un 8% más que en 2023, cuando la tasa marcaba 2098 robos cada 100 mil habitantes con 64.723 casos.

¿Cómo se explican estos números en el escenario actual, con el foco en el Gran Buenos Aires? “La ciudad tiene un alto porcentaje de robos en el subte, en la calle, en el colectivo, carteristas que andan por las zonas donde hay gente. Son robos con menos violencia, pero más masivos”, indicó Bullrich a Infobae sobre la estadística que será presentada a la ONU, junto al resto de los índices vinculados al delito. Desde el ministerio detallaron que el número definitivo podría estar en abril.

“Una de las cosas que pasa mucho hoy es que se ha transformado en un lugar que pasan y sacan la cartera sin que nadie se dé cuenta. Por ahí es una persona que está al lado tomando una cerveza”, amplió la funcionaria sobre el fenómeno.

Al mismo tiempo, según la funcionaria, existe otro factor que puede incidir en la cifra: el nivel de denuncia. Es decir, si un hecho no se denuncia formalmente, no ingresa en la base de datos.

En tercer lugar, “ha crecido muchísimo el fraude bancario y en las redes”. “Ahora vamos a abordar un plan preventivo sobre eso”, adelantó.

Sin embargo, la ministra aprovechó para deslizar una crítica a la gestión porteña: “Nosotros cuidamos mucho la metodología porque esto lo presentamos en las Naciones Unidas. No es a favor ni en contra, es la realidad. No podemos mentir, tenemos la responsabilidad institucional de dar a conocer las estadísticas. Yo no voy a inventar una estadística porque piensa distinto. Hoy, objetivamente, la ciudad está arriba”, afirmó.

Y agregó: “La Ciudad tiene un argumento, pero es relativamente, digamos, falso: que a la ciudad entran tantos millones de ciudadanos por día, pero toda la metodología de las estadísticas en el país y en el mundo son así, desde Nueva York hasta San Pablo, todos tienen la misma lógica. No importa cuánta gente entra, sino cuántos delitos se cometen. Hay una queja fuerte en los ciudadanos de Buenos Aires”, cerró.

Según la tasa cada 1000 mil habitantes de 2024, a CABA le sigue Córdoba, con 1787 y, en tercer lugar, se posicionó Mendoza, con 1564, seguida muy de cerca por San Juan, con 1545 robos.

Detrás de San Juan, se ubican Neuquén (1355); Salta (1283); Santiago del Estero (1193); y Santa Fe (1152). Estas provincias, junto a CABA (2267), Córdoba (1787) y Mendoza (1564), se encuentran por encima del total en el país.

Por debajo de esa línea, se encuentran Río Negro (939); Corrientes (877); Catamarca (843); Tucumán (783); Buenos Aires (706); Jujuy (682); Entre Ríos (675); Formosa (654); Santa Cruz (651) y San Luis (619).

Misiones (475); La Rioja (453); Chaco (431) y Chubut (365) ostentan las posiciones por debajo de esas jurisdicciones.

Mientras que las provincias más seguras de la Argentina, de acuerdo a la tasa de robos cada 100 mil habitantes, son La Pampa, con 287 marcados en la tabla, y Tierra del Fuego, con 269.

Los cruces por la inseguridad entre Ciudad, Provincia y Nación

El fenómeno que impactó en la opinión pública tuvo su epicentro mediático en el municipio de Moreno, tras el asesinato del repartidor Lucas Aguilar.

Tras ese homicidio, el presidente Javier Milei y Bullrich lanzaron dardos contra Axel Kicillof, quien reclamó por los fondos, aunque el caso también puso en alerta a un grupo de intendentes peronistas.

Tras el homicidio del repartidor, la serguridad en la municipalidad de Moreno debió ser reforzada (RS FOTOS)

Los jefes comunales reclamaron más recursos para la seguridad a la Nación, que respondió con el fortalecimiento, en las zonas más conflictivas, del plan 90/10, que se basa en la identificación de los 193 municipios donde ocurre el 90% de los homicidios, abarcando el 10% del territorio nacional y concentrando el 70% de la población argentina.

El tema, además, provocó chispazos entre el gobierno porteño y el bonaerense, que tuvo su punto más alto tras una reunión entre los ministros Waldo Wolff y Javier Alonso que terminó con fuertes cruces y acusaciones entre ambos funcionarios en redes sociales.

Sucede que, según la estadística que lleva la Policía de la Ciudad, ya suman 38 los enfrentamientos entre efectivos de esa fuerza y delincuentes en lo que va de 2025 en el conurbano. O sea, en promedio, se registró más de un hecho cada 24 horas.

El homicidio del kiosquero en Mar del Plata también caló hondo en la opinión pública

Siempre según las cifras dadas a conocer por la administración de Jorge Macri, 13 de los últimos 14 policías porteños asesinados fueron muertos en territorio bonaerense.

Tras el homicidio de un kiosquero en Mar del Plata y el asesinato de un joven al que un grupo de policías confundieron con el presunto autor de ese crimen, el ministro Alonso aseguró en las últimas horas que “en la provincia de Buenos Aires no hay una crisis de seguridad como la que hubo en Santa Fe”.

“Mientras en Buenos Aires hay 4,5 homicidios cada 100.000 habitantes, en Santa Fe la cifra llega a 17″, aseguró en diálogo con Mitre.

Sin embargo, se mostró conforme con la asistencia brindada por Nación: “Todas las fuerzas que vengan o se fortalezcan son bienvenidas”, dijo en ese sentido.