La Justicia investiga la muerte de la esposa de Fernando Cáceres y aguardan los resultados de la autopsia

Raquel Candia murió tras caer de un séptimo piso en Ramos Mejía

La esposa del ex futbolista Fernando “El Negro” Cáceres, Raquel Candia, murió durante la tarde del lunes tras caer desde un séptimo piso en la localidad de Ramos Mejía, partido de La Matanza. Luego de que se realizaran las primeras diligencias, la causa quedó caratulada como “averiguación de causales de muerte” a la espera de los primeros resultados de la autopsia, que se llevará a cabo a primera hora de este martes.

El hecho sucedió en el edificio ubicado en la calle Suipacha al 300, donde se encontraban solos en el departamento la víctima y su esposo. Por esto mismo, se intenta determinar qué fue lo que sucedió dentro de la vivienda. El cuerpo cayó en el patio de una casa vecina que da al pulmón de manzana.

En este contexto, fuentes cercanas a la investigación precisaron a Infobae que la causa quedó caratulada como “averiguación de causales de muerte”, a la espera de la realización de la autopsia, prevista para las 7 de la mañana de hoy.

La causa está en manos del fiscal de Homicidios de La Matanza, Carlos Arribas, que trabajó en la escena y supervisó la labor de los peritos de la Policía Científica. Tras el hecho, se platearon tres hipótesis: femicidio, suicidio o accidente.

Tiempo después de arribar al lugar, el fiscal habló con la prensa en la puerta de la casa de Cáceres sobre los trabajos realizados y precisó: “No descartamos ninguna hipótesis, es muy prematuro”. “No tenemos nada sobre una tercera persona”, aclaró Arribas.

Cáceres se encuentra en silla de ruedas desde 2009 (Foto: EFE/Javier Cebollada/Archivo)

Sobre el ex futbolista, fuentes del caso mencionaron que “no estaba en la silla de ruedas, sino sentado en la cama”. De igual forma, como primera medida, fue revisado por los médicos forenses para constatar o descartar que tuviera lesiones compatibles con alguna de las hipótesis.

Estas pericias dieron un resultado negativo y, dada su condición física, la versión de que se haya tratado de un femicidio comenzaría a perder fuerza, puesto que “El Negro” necesita ayuda de otra persona para movilizarse. Además, tal como pudo saber este medio, tampoco se identificaron lesiones que den indicios de la existencia de una lucha previa en el cuerpo de Candia.

Por esto mismo, esperan el resultado de la autopsia para poder tener más precisiones y avanzar con la investigación. A su vez, las autoridades solicitaron las cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de hacer un seguimiento hasta el momento del hecho.

Frente a la vivienda, la prima de Raquel declaró ante la prensa: “Nosotros no creemos que ella se haya tirado, como se dice en las noticias. Ella es la pareja de Cáceres, pero también sé que tiene conflictos con la hija y no sé si con la ex pareja. Pero yo no creo que ella se haya tirado”. La mujer, visiblemente afectada, explicó que la relación de Raquel con esa persona comenzó hace tiempo. Antes de descompensarse, añadió que fue informada de lo ocurrido a través de los medios de comunicación, lo que la llevó a dirigirse al lugar del hecho.

El ex futbolista enfrentó un trágico episodio el 1° de noviembre de 2009, cuando fue víctima de un violento intento de robo en Ciudadela. Mientras viajaba junto a su pareja en su automóvil, fueron interceptados por cuatro jóvenes a bordo de otro vehículo. Durante el asalto, Cáceres recibió un disparo en el rostro; la bala ingresó por su ojo derecho y perforó la base de su cráneo, dejándolo al borde de la muerte.

El largo proceso de recuperación incluyó numerosas cirugías y un año de internación en el Instituto Fleni de Escobar. En una entrevista con Infobae, realizada dos años después del incidente, el jugador expresó su anhelo: “Tengo que volver a caminar, sueño con eso todos los días”.

Más allá del trágico episodio que marcó su vida, se destacó como un marcador central único, reconocido por su técnica exquisita y su notable categoría. Su carrera comenzó en Argentinos Juniors, donde se formó futbolísticamente, y continuó con etapas destacadas en equipos de primer nivel del fútbol argentino, como Boca Juniors, River Plate e Independiente. A nivel internacional, destacó en el Zaragoza, el Celta, Valencia y Córdoba. Con la camiseta albiceleste, logró alzar la Copa América en 1993 y luego pasó a integrar el plantel argentino en el Mundial de 1994.