Exclusivo: la declaración completa de Wanda Nara en la causa por violencia de género contra Mauro Icardi

Wanda Nara denunció a su ex pareja por violencia de género

La conflictiva relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi ya tiene su capítulo judicial. Es que, más allá de la parte mediática, en las últimas horas la mujer denunció a su ex pareja por violencia de género. La presentación se realizó en una comisaría del partido de Tigre y ya está siendo instruida por la fiscalía especializada, a cargo de Julio Petrucci.

El expediente ya cuenta con una exclusión de hogar, una perimetral y la declaración de la modelo. Infobae pudo acceder al expediente completo.

Para entender el conflicto judicial iniciado este fin de semana es necesario repasar los hechos que involucran a ambos. Wanda e Icardi comenzaron, hace unas semanas, una disputa en la justicia civil de la Ciudad de Buenos Aires que tiene como objeto la tenencia de las hijas que ambos tienen en común. El futbolista quiere llevarlas a Turquía y la mediática quiere que se queden en Argentina.

A raíz de este conflicto, se inició un expediente en el juzgado de familia N°106. Esa causa ya cuenta con entrevistas psicológicas a los dos involucrados. En el medio de esta situación, que, por supuesto, cuenta con una importante pata mediática, ambos habrían decidido repartirse los domicilios para vivir en Argentina.

El juez de garantías de Tigre Orlando Díaz ordenó la exclusión de Mauro Icardi de la casa de Santa Bárbara y le impuso una perimetral de 300 metros

Según el acuerdo verbal del que está enterada la justicia, Wanda le prestó a Icardi su casa en el country Santa Bárbara de Tigre para que viva durante los días de semana, con la condición de abandonarlo durante los fines de semana. Es por esto, que el futbolista desde hace dos semanas se aloja en ese barrio privado y la presentadora lo hace en el departamento que tiene él en Chateau de Libertador, en el barrio porteño de Núñez.

Según contó Wanda este domingo por la noche en el programa de Susana Giménez por Telefe, el viernes por la mañana se enteró de que su ex había pasado la noche en la casa prestada de Santa Bárbara con Eugenia “China” Suárez y, por este motivo, decidió ir hasta el lugar a echarlo.

Es en este punto, donde se inició la denuncia por violencia de género que tramita en la justicia de San Isidro. Wanda Nara llegó ese viernes por la tarde, junto a su pareja Elián “L-Gante” Valenzuela, con la intención de echar a Icardi. Se encontró con la casa vacía y la puerta principal abierta. Es por esto por lo que decidió llamar a sus abogados del Estudio Payarola para asesorarse y a una escribana para que deje asentada la situación.

La profesional realizó el acta, a la que accedió este medio, donde indica que “siendo las 17.30 del viernes 29 de noviembre” el domicilio se encuentra vacío y con su puerta principal y el portón del garage abiertos sin llave.

Wanda Nara y L-Gante

En ese momento de la tarde, Icardi llegó al lugar en una camioneta blanca y allí se habría producido una situación violenta, ya que el delantero del Galatasaray ingresó, a pesar de que, tanto Wanda como los presentes, se lo impedían y se instaló en la casa que, según los papeles, pertenece a Nara.

Luego de esto, Wanda, junto a sus abogados, se dirigió a la comisaría 2ª de Tigre e hizo la denuncia que dio inicio al expediente de violencia de género. En su declaración manifestó amenazas de muerte por parte de Icardi.

“Fui al barrio Santa Bárbara con Elián Valenzuela, donde tengo mi domicilio. Vinimos en una camioneta Ford Blanca. Ingresamos por el sector de propietarios del barrio. Cuando llegamos advertimos que la casa estaba toda abierta. Nos quedamos afuera. Llamamos a una escribana para que venga a constatar”, comenzó diciendo la mediática.

“Empiezo a recibir llamadas de un amigo de Mauro Icardi diciéndome que él estaba por llegar. Luego, vino la escribana e hizo el acta desde afuera de la casa. Unas dos horas después llegó Icardi manejando una camioneta blanca. Llegó muy rápido y haciendo maniobras que yo percibí como violentas”, continuó.

El mensaje de Mauro Icardi tras su operación

Luego, Wanda relató en la comisaría lo que, para ella, fue el primer movimiento violento del deportista ese día: “Él metió el auto en el garaje y se bajó del auto de una manera muy violenta y bajó filmando muy violento. Preguntaba quiénes eran los que estaban, pedía explicaciones de lo que estaba pasando y estaba con la mirada muy violenta, como desafiante y quería ingresar al domicilio. Le dije que no podía ingresar porque estaba yo. Él dijo: ‘Sos mi cónyuge, voy a entrar igual’ (sic). Yo, en ese momento, tuve miedo. Estaba desencajado, con la mirada perdida, sinceramente, tuve temor”.

Y explicó: “Después, él ingresó directamente y ahí yo me asesoré con mis abogados. Como él estaba tan violento, tuve miedo. Él me hace amenazas constantes, me hizo amenazas de muerte, de que me va a arruinar la vida”.

A partir de este punto, la conductora comenzó un relato de presuntas escenas de violencia vividas en las últimas semanas. “Tuve situaciones donde él me encierra cuando me encuentra sola, porque quiere hablar conmigo y no me deja salir. El último episodio de violencia fue hace dos o tres semanas en mi otro domicilio en Avenida del Libertador. Era de noche, tipo 22. Él estaba en el departamento y yo ingresé con una amiga, fui con ella porque hace un tiempo que no quiero estar a solas con él. Cuando ingresé a la habitación para buscar ropa para irme a Santa Bárbara, Mauro entra al vestidor y me bloquea la salida apoyándose contra la puerta. Me dijo: ‘No vas a salir hasta que no terminemos de hablar’ (sic). Yo ahí empecé a gritar porque me dio mucho miedo la situación. Luego, pude salir y pedí una exclusión de hogar en Ciudad”, declaró.

“Al día siguiente de que el juez civil de Ciudad me dio la exclusión, volví a mi departamento donde se estaba quedando él. Él estaba ahí adentro, aunque estaba la orden judicial. Cuando llegué intenté ingresar a la habitación. Él estaba y no me dejaba entrar. Se puso violento y me dijo: ‘Te voy a arruinar la vida, te voy a quemar la ropa, te voy a tirar todo por la ventana, vas a ir a buscar todo a Libertador (sic)’”, aseguró.

Wanda, la China, L-Gante, Icardi coincidieron en Gardiner

Wanda Nara estuvo cerca de tres horas en la comisaría de Tigre. Durante su relato, contó, además, otros episodios de amenazas. “Quiero decir que hace un mes, aproximadamente, no recuerdo la fecha exacta, yo estaba en el baño y se metió, trabó la puerta, se puso contra la puerta y ahí me dijo que quería hablar conmigo. Recuerdo que, en un momento, me gritó: ‘Te voy a cagar la vida, no juegues conmigo, no jodas conmigo’ (sic). Quiero aclarar que cuando sucedió estaban mis 5 hijos, pero ellos estaban en otro ambiente de la casa. Mis hijos han presenciado actos de violencia de él”.

Además, la conductora de Telele y Netflix, expresó: “Yo le tengo miedo porque es una persona violenta. Si me llega a agarrar o tener muchas horas encerrada puede pasar algo, eso me da mucho miedo”.

Por último, recordó que hace unos días se cruzaron en el restaurante Gardiner: “Nos cruzamos en la salida del baño y Mauro ahí me amenaza: ‘Te voy a hacer mierda, te voy a destruir, te voy a matar, sos una hija de puta’. En ese momento estaba sola”.

En las últimas horas, según los documentos analizados por Infobae, el juez de garantías de Tigre Orlando Díaz ordenó la exclusión de Mauro Icardi de la casa de Santa Bárbara y le impuso una perimetral de 300 metros.