Un policía baleó a dos delincuentes que quisieron robarle en Córdoba: los tres resultaron heridos

Un enfrentamiento entre un policía y dos ladrones terminó con graves heridas de bala (Policía de Córdoba)

Un policía de Córdoba resultó gravemente herido tras enfrentarse a tiros con dos ladrones que quisieron robarle su camioneta, el pasado sábado en horas de la noche. El hecho se registró en la puerta de su casa ubicada en el Barrio Ferreyra. Tras el incidente, las autoridades detuvieron a dos hombres, uno de 34 y otro de 36, con impactos de bala en su cuerpo.

El enfrentamiento se produjo alrededor de las 22 horas del día sábado 16 de noviembre, cuando dos motochorros a bordo de una motocicleta 110cc blanca, sorprendieron al policía del CAP 3 en su vivienda de la calle General Savio al 5400, con intenciones de robarle su vehículo, una Ford Eco Sport color negra.

Con el objetivo de defenderse del ataque de los individuos, el agente, quien en ese momento se encontraba de civil, sacó su arma reglamentaria e inmediatamente se desató una balacera. Varios testigos señalaron a la prensa local que se escucharon numerosos disparos en la zona, lo que luego se pudo constatar con los casquillos encontrados.

Las tres personas involucradas en el enfrentamiento se vieron alcanzadas por los disparos, lo que posteriormente derivó en el traslado a diferentes nosocomios, según detalló el medio local El Doce TV. Por un lado, el policía de 26 años recibió disparos en ambas piernas y debió ser atendido en una clínica privada de barrio San Vicente.

Uno de los ladrones identificado con las iniciales I.A.G., de 34 años, resultó herido en el pie derecho; mientras que su compañero de 36 años, de iniciales M.M.M., fue alcanzado en el costado izquierdo del abdomen y en la pierna izquierda. Ambos quedaron internados en el Hospital de Urgencias con custodia policial y en calidad de detenidos.

Se trata de dos personas que contaban con antecedentes penales y se espera que en las próximas horas se conozca la imputación. A raíz de este último episodio, la policía secuestró un revólver calibre 22, junto con cartuchos y una moto Mondial sin patente, según consignó La Voz.

Respecto a la actuación del policía, fuentes del caso señalaron que se encuentra dentro de los límites de la legítima defensa, por dicha razón se estima que no quedará detenido.

La moto en la que se trasladaban los delincuentes (Foto: Vía País)

Una situación similar se registró en los últimos días en la Provincia de Buenos Aires. Un sargento de la Policía Bonaerense que se encontraba fuera de servicio y de civil, se defendió a los tiros de un intento de robo Villa Diamante, Lanús Oeste. El hecho ocurrió el miércoles 13 de noviembre en la intersección de las calles 25 de Mayo y Osorio, según informó Diario Conurbano.

El policía, que había terminado su jornada laboral en la planta verificadora de Roque Pérez, se desplazaba en su automóvil particular, un Renault Logan, junto a su esposa. Fue entonces que fue interceptado por un hombre de 29 años que intentó robarle el vehículo. Al percatarse de que el delincuente estaba armado, el sargento se identificó como miembro de la fuerza y utilizó su arma reglamentaria, disparando al atacante en el pecho.

El caso está siendo investigado por el fiscal Martín Rodríguez, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5 de Lomas de Zamora. Tras evaluar los hechos, el fiscal determinó que el sargento actuó en legítima defensa, por lo que no se ordenó su detención.

En el lugar del suceso, peritos de la Policía Científica llevaron a cabo las investigaciones pertinentes, incluyendo la confirmación del sitio de impacto del disparo y la recolección de pruebas. Además, el fiscal Rodríguez dispuso el traslado del cuerpo del fallecido a la morgue judicial para realizar la autopsia correspondiente.

Semanas antes de que sucediera este episodio, un suboficial mayor retirado de la Policía Bonaerense mató a un delincuente. El hecho se desató tras un intento de robo que el agente sufrió. Según informaron fuentes policiales a Infobae, el episodio ocurrió a fines de octubre en plena mañana, cuando el ex policía transitaba por la intersección de las calles Catedral y Diagonal Los Tilos en su Yamaha YBR R3. En ese momento, fue interceptado por dos asaltantes que se desplazaban en una motocicleta Cg150 de color rojo.

El altercado se desató cuando el ex suboficial, al interpretar que el objeto plateado que el agresor exhibía era un arma, decidió sacar su pistola para defenderse. En el forcejeo que siguió, el asaltante intentó despojar al ex policía de su arma, lo que llevó al ex agente a disparar al menos una vez, impactando al agresor en el pecho.