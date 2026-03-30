Histórico: Argentina alcanza los 450 títulos en el circuito ATP Challenger Tour

Román Burruchaga logró el título en el Challenger de San Pablo (Fito: Challenger San Pablo)

El tenis argentino volvió a escribir una página significativa en su historia reciente. Con la consagración de Román Burruchaga en el Challenger de San Pablo, el país alcanzó los 450 títulos en el circuito ATP Challenger Tour, una cifra que reafirma su tradición y vigencia en la segunda categoría del tenis profesional.

El porteño de 24 años se quedó con el trofeo tras una exigente final ante el portugués Jaime Faria, a quien derrotó por 6-7 (5), 6-4 y 6-4 en un encuentro que puso a prueba su capacidad de lucha para revertir el marcador. Luego de ceder el primer set en el tie break, Burruchaga logró recomponerse, ajustar su juego desde el fondo de la cancha y terminar imponiendo condiciones para sellar el triunfo.

El título no solo tuvo un peso simbólico para el tenis argentino, sino también para el propio Burru, quien sumó el cuarto trofeo Challenger de su carrera. Además, ratificó su sintonía en suelo brasileño, escenario en el que ya había festejado previamente en Piracicaba y Costa de Sauípe, a los que ahora se suma San Pablo. A esos logros se agrega también su consagración en Buenos Aires durante la temporada 2025.

El último fin de semana, además, dejó otras actuaciones destacadas para la Legión. Juan Pablo Ficovich y Guido Justo alcanzaron las finales en los Challenger de Morelia y Bucaramanga, respectivamente, aunque no pudieron alcanzar el trofeo.

En lo que va de la temporada, ya son siete los tenistas argentinos que lograron alzarse con un trofeo Challenger, un dato que refuerza el buen momento colectivo.

La lista incluye a:

Camilo Ugo Carabelli ( Rosario)

Guido Justo (Tigre I)

Facundo Díaz Acosta (Tigre II)

Mariano Navone (Cap Cana)

Genaro Olivieri (Santiago)

Marco Trungelliti (Kigali)

Román Burruchaga (San Pablo)

El circuito Challenger, históricamente, ha sido clave en el desarrollo de los tenistas argentinos, no solo como ámbito de crecimiento, sino también como un terreno fértil para consolidar carreras. Alcanzar los 450 títulos no es un dato menor: refleja una estructura sostenida en el tiempo, una identidad competitiva marcada y una renovación constante de protagonistas.

Un recorrido por los 450 títulos argentinos en el circuito ATP Challenger Tour

Argentina alcanzó los 450 títulos ATP Challenger Tour

Berlocq, Carlos-19

González, Máximo-17

Bagnis, Facundo-17

Zeballos, Horacio-15

Pella, Guido-13

Delbonis, Federico-12

Cañas, Guillermo-11

Cerúndolo, Juan Manuel-11

Puerta, Mariano-10

Roitman, Sergio-10

Andreozzi, Guido-9

Calleri, Agustín-9

Chela, Juan Ignacio-9

Mayer, Leonardo-9

Ugo Carabelli, Camilo-9

Navone, Mariano-9

Dabul, Brian-8

Schwartzman, Diego-8

Vassallo Argüello, Martín-8

Comesaña, Francisco-7

Gaudio, Gastón-7

Schwank, Eduardo-7

Baez, Sebastián-6

Cachin, Pedro-6

Coria, Federico-6

Coria, Guillermo-6

Gumy, Hernán-6

Junqueira, Diego-6

Tirante, Thiago-6

Trungelliti, Marcos-7

Cerúndolo, Francisco-5

Davin, Franco-5

Díaz Acosta, Facundo-6

Markus, Gabriel-5

Massa, Edgardo-5

Squillari, Franco-5

Acasuso, José-4

Arguello, Facundo-4

Collarini, Andrea-4

Decoud, Sebastián-4

Gómez, Federico-4

Mena, Facundo-4

Moyano, Diego-4

Kicker, Nicolás-4

Pérez Roldán, Guillermo-4

Burruchaga, Román-4

Browne, Federico-3

De la Peña, Horacio-3

Del Potro, Juan Martín-3

Delfino, Mariano-3

Etcheverry, Tomás-3

Etlis, Gastón-3

Frana, Javier-3

Giussani, Gustavo-3

Guzmán, Juan Pablo-3

Hartfield, Diego-3

Ingaramo, Marcelo-3

Ficovich, Juan Pablo-3

Mancini, Alberto-3

Olivo, Renzo-3

Prieto, Sebastián-3

Zabaleta, Mariano-3

Arnold Ker, Lucas-2

Barrena, Alex-2

Bengoechea, Eduardo-2

Cano, Ricardo-2

Charpentier, Marcelo-2

Lóndero, Juan Ignacio-2

Miniussi, Christian-2

Nalbandian, David-2

Orsanic, Daniel-2

Rivas, Guillermo-2

Rodríguez Taverna, Santiago-2

Torres, Bautista-2

Olivieri, Genaro-2

Velotti, Agustín-2

Argüello, Roberto-1

Azar, Roberto-1

Brzezicki, Juan Pablo-1

Cabello, Francisco-1

Descotte, Matìas-1

Gattiker, Carlos-1

González King, Ignacio-1

Guerrero, Gustavo-1

Jaite, Martín-1

Justo, Guido-1

Lingua Lavallén, Alejo-1

Médica, Eduardo-1

Molteni, Andrés-1

Mónaco, Juan-1

Moretti, Héctor-1

Rodríguez, Martín-1

Saad, Roberto-1

Stringari, Martín-1

Villagrán, Cristian-1