Jornada financiera: las acciones argentinas subieron, pero el riesgo país tocó un máximo de cuatro meses

La Bolsa argentina volvió a negociar con ganancias, con el impulso de las acciones ligadas al sector petrolero, para escindirse del pesimismo reinante en los principales recintos del exterior. La incertidumbre acerca de la dimensión y extensión del conflicto bélico en Irán, que volvió a sostener al petróleo en los niveles más altos desde 2022, tuvo mayor impacto sobre los bonos argentinos, con el consiguiente ascenso del riesgo país a un máximo en cuatro meses.

Wall Street cerró este lunes con resultados mixtos, en una jornada marcada por la volatilidad derivada de la escalada en Medio Oriente y el impacto sobre los precios del crudo. El índice S&P 500 perdió 25 puntos, un 0,4%, hasta 6.343 unidades, mientras que el Nasdaq cayó 153 puntos, el 0,7%, situándose en 20.795 puntos. El Dow Jones, en contraste, subió 53 puntos, equivalente al 0,1%, hasta alcanzar los 45.219 puntos.

En el mercado energético, el petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró por encima de los 100 dólares el barril por primera vez desde julio de 2022, con una subida del 3,2 por ciento. El precio del petróleo Brent del Mar del Norte ganó 1,8%, a USD 114,60 el barril para los contratos con entrega en mayo.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

Para los activos domésticos, YPF siguió a la vez impulsada su acción por un fallo favorable para el país, que anuló una sentencia de 16.100 millones de dólares por la toma de control de la petrolera estatal en 2012.

El ADR de YPF subió 2,1% a USD 46,12, un máximo desde enero de 2025. Este reciente ascenso elevó ahora la capitalización bursátil de la petrolera bajo control estatal a 18.987 millones de dólares.

Con esta cotización, el ADR prácticamente superó el máximo intradiario de USD 47,43 del 10 de enero de 2025 y alcanzó el precio más alto desde el 16 de marzo de 2011 (USD 47,89 intradiario), previo a la estatización ejecutada durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner.

Las acciones de Vista Energy progresaron un firme 3,2% en Wall Street, mientras que Pampa Energía avanzó 3,5% en dólares, y Central Puerto, un 4,5 por ciento.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió un 2,6%, a 2.865.753 puntos. El Merval subió un 2,5% la semana pasada.

En contraste, los bonos soberanos en dólares operaron con selectivas bajas de 0,4% en promedio, aunque la abrupta baja entre 9 y 10 puntos básicos en la rentabilidad de los bonos del Tesoro de los EEUU -debido a la suba de cotización de los mismos- incrementó al riesgo país argentino en 24 enteros a 637 puntos básicos, un máximo desde el 2 de diciembre de 2025.

La tendencia del mercado acompañó la volatilidad de las plazas globales en momentos en que se intensifica la cautela luego de que Irán calificó el lunes de “poco realistas, ilógicas y excesivas” las propuestas estadounidenses para poner fin a un mes de guerra en Oriente Medio.

Los expertos de Rava Bursátil adjudicaron la reciente mejora del Merval a ”la resiliencia de las empresas energéticas. La novedad central fue el fallo favorable en la Cámara de Apelaciones de Estados Unidos, que exime de forma temporal al país del pago de la indemnización por la expropiación de YPF".

“El conflicto en Medio Oriente continúa y, con ello, el precio del petróleo sigue en el centro de la escena, amenazando cada vez más el escenario base de este 2026. De prever que la actividad global seguiría creciendo, con menor inflación y bancos centrales flexibilizando la política monetaria, a un mes del conflicto y con el precio del petróleo arriba de los USD 100 el barril, el mercado teme por más inflación, menor actividad y políticas monetarias más restrictivas. Por ahora, la esperanza es que no se extienda más en el tiempo ni que escale a nivel regional y militar“, definieron los especialistas de Cohen Aliados Financieros.

La Secretaría de Finanzas anunció que en la licitación de deuda de este lunes adjudicó un total de USD 130,90 millones, con lo cual captó la totalidad de las ofertas. Con el Bonar 2027 (AO27) captó USD 97 millones, con una TIREA (Tasa Interna de Retorno Efectiva Anual) de 5,12% (5% de Tasa Efectiva Anual), mientras que a través del Bonar 2028 (AO28) tomó USD 34 millones a una TIREA de 8,86% TIREA (8,52% de Tasa Efectiva Anual).

“Respecto a la segunda vuelta de la licitación que concluyó hoy, el Tesoro logró adjudicar un total de USD 131 millones adicionales mediante la reapertura de los bonos en dólares bajo ley local. Esta operación permitió consolidar las tasas de corte del viernes pasado, convalidando una Tasa Nominal Anual del 5% para el AO27 (adjudicando USD 97 millones) y del 8,52% para el nuevo AO28 (adjudicando USD 34 millones)”, precisó Eric Ritondale, economista jefe de Puente.

“Con este resultado, el Tesoro cierra un mes de fuerte actividad en el mercado doméstico de moneda extranjera, logrando un financiamiento total de USD 681 millones. Esta dinámica ratifica la capacidad del Gobierno para capturar la liquidez en dólares del sistema local, extendiendo los plazos de la curva soberana hacia 2028 y reforzando su estrategia financiera sin depender de las condiciones de acceso al mercado internacional”, explicó Ritondale.

Suba del dólar, fuerte compra del BCRA y caída de reservas

Con un monto operado en el segmento de contado de USD 405,4 millones, el dólar mayorista subió por segundo día y ganó 15,50 pesos o 1,1% este lunes, a 1.398 pesos, su precio más alto desde el 13 de marzo. En el recorrido del mes, el tipo de cambio oficial sube solo un peso, mientras que en el primer trimestre del año conserva una caída de 57 pesos o 3,9 por ciento.

El Banco Central fijó para la fecha un techo de su esquema de bandas cambiarias en los $1.653,70, que dejó al dólar mayorista aún a 255,70 pesos o 18,3% de esa banda superior para la libre flotación.

Este margen le sigue dando espacio al Banco Central para absorber divisas en la plaza de contado sin ejercer tata presión alcista para el dólar, en un período en el cual las liquidaciones por exportaciones del agro empiezan a ganar protagonismo.

El dólar al público finalizó con una ganancia de 15 pesos o 1,1%, a $1.420 para la venta en el Banco Nación, también un máximo desde el 13 de marzo.

El Banco Central compró USD 208 millones en el mercado, el 51,3% de la oferta de contado. Las reservas internacionales brutas disminuyeron en USD 331 millones, a USD 43.381 millones, un mínimo desde el 2 de enero.

Fuentes del Central precisaron a Infobae que “las compras oficial de esta rueda fueron las segundas más grandes de 2026, tras los USD 214 millones adquiridos por la entidad el 11 de febrero”.

Añadieron que “las reservas caen por dos motivos fundamentales. Uno es el pagos a organismos internacionales por unos USD 180 millones -principalmente BID, CAF y Club de París- y el otro son los movimientos habituales de fin de mes, eso se llevó algo más de USD 200 millones”, dado que los bancos retiran divisas depositadas en cuentas del BCRA -encajes- en cumplimiento de su posición global en moneda extranjera. Estos dólares regresan a reservas con el inicio del nuevo mes.

A la vez, las paridades bursátiles del dólar también negociaron en alza, con un “contado con liquidación” en los 1.486,41 pesos.

Dada la tendencia general del mercado de cambios, el dólar blue ganó diez pesos en el día o 0,7%, a $1.425 para la venta. Así, el dólar marginal estuvo comercializado al mismo valor que registraba al cierre de febrero.