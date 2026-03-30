Con Messi de titular y una duda en ataque: la posible formación de la selección argentina para el amistoso ante Zambia

La selección argentina jugará con Zambia este martes (REUTERS/Rodrigo Valle)

La selección argentina afrontará este martes 31 de marzo su último partido en el país antes del Mundial: enfrentará a Zambia en la Bombonera con Lionel Messi desde el arranque. El director técnico Lionel Scaloni confirmó la presencia desde el inicio del capitán campeón del mundo y planea presentar un equipo con mayoría de titulares para despedirse de los hinchas.

“En cuanto al equipo, van a jugar la mayoría de chicos que conocemos, es la última prueba. Una vez que vayan pasando los minutos, volveremos a hacer cambios para ver a los demás chicos. Pero la idea es que pueda jugar un equipo bastante más conocido, el que todo el mundo ve. Y a ver cómo sale la cosa“, confirmó Scaloni en la conferencia de prensa previa al duelo con el combinado africano.

El sábado, la Selección se midió en un ensayo informal contra el Sub 20 dirigido por Diego Placente en el predio de Ezeiza, en dos tiempos de 40 minutos. El conjunto mayor se impuso 1 a 0 mediante un gol de José Manuel López.

Lionel Messi será titular ante Zambia (AP Foto/Gustavo Garello)

En esa práctica, el equipo formó con Gerónimo Rulli al arco, una defensa compuesta por Agustín Giay, Lucas Martínez Quarta, Otamendi y Tagliafico, con Exequiel Palacios, Leandro Paredes y Valentín Barco en el mediocampo, y un ataque integrado por Gianluca Prestianni, López y Nico Paz.

Para la segunda parte, Scaloni realizó múltiples cambios, entre ellos las entradas de Valentín Perrone, Franco Mastantuono, Giuliano Simeone, Juan Musso, Gabriel Rojas y Tomás Palacios.

“Pudimos ver a chicos que no vimos el viernes. Ellos son un gran equipo y juegan bien. Equiparamos cargas y el domingo dimos libre. Nos sirvió para ver a chicos a los que les vamos a dar oportunidades”, sostuvo el DT.

Durante la sesión regenerativa tras el encuentro con Mauritania, solo los futbolistas que sumaron mayor cantidad de minutos participaron de trabajos livianos, con miras a recuperar energías para el compromiso en la Bombonera.

Las alternativas en la nómina final muestran movimientos clave. Mientras que Nicolás Otamendi, que jugará su último partido en el país, y Nicolás Tagliafico, ambos ausentes en el anterior encuentro por descanso y molestias físicas, figuran como titulares confirmados frente a Zambia, un lugar en la zona de gestación se disputa entre Thiago Almada y Nico Paz.

“Sobre Otamendi, tenía molestia en un nervio. No lo tenemos que ver mucho a él, si está bien, merece jugar su último partido acá. A nosotros nos ha dado tanto... Mantiene una regularidad y si está en condiciones, jugará”, indicó Scaloni.

De este modo, la estructura defensiva estaría conformada por Dibu Martínez en el arco, Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico. En el mediocampo, la presencia de Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández refuerza la apuesta por el grupo que fue clave en la obtención del título mundial, aunque De Paul arrastra molestias físicas tras su desempeño con el Inter de Miami. La delantera contará con Lionel Messi y Julián Álvarez y con la ya mencionada duda entre Almada y Paz.

La probable formación ante Zambia

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada o Nicolás Paz. DT: Lionel Scaloni.

La cita de este martes a las 20.15 marca un retorno a la base ganadora de La Scaloneta y funcionará también como homenaje a Otamendi.