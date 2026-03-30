Kicillof asistirá a la vigilia por Malvinas en Tierra del Fuego y suma críticas a Milei

Axel Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires, habla durante una conferencia de prensa, con Carlos Bianco presente, ante un fondo azul con el logo del gobierno

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, confirmó su presencia en la provincia de Tierra del Fuego, donde se llevará a cabo la tradicional vigilia en homenaje a los soldados caídos en la guerra de Malvinas. El evento, que se realiza el 1° de abril por la noche, reúne a veteranos, familiares, autoridades y vecinos en el Monumento a los Caídos y la histórica Carpa de la Dignidad.

“Tengo previsto ir a Tierra del Fuego a la vigilia de una fecha tan importante que obviamente tiene que ver con recuperar las Islas Malvinas”, confirmó este lunes el mandatario provincial en una conferencia de prensa realizada en La Plata. Será el primer viaje de este año a otra provincia fuera de Buenos Aires, en el marco de su construcción política.

Lo planteó el propio mandatario. Además de darle la relevancia de una fecha histórica —al cumplirse 44 años del conflicto bélico y conmemorarse el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas—, su presencia será significativa en términos políticos. Este lunes volvió a confrontar con Javier Milei y planteó que “el Gobierno nacional le está haciendo mucho daño a la soberanía nacional”, ejemplificando con el voto en rechazo a la resolución de la ONU que calificó a la esclavitud africana como el “crimen más grave contra la humanidad”. Se trató de una propuesta realizada por Ghana y que contó con 123 votos a favor, 52 abstenciones y tres votos en contra: el de Argentina, Estados Unidos e Israel.

“Votamos en contra de la posición de países africanos que siempre han acompañado los reclamos de Argentina con respecto a la soberanía de las Islas Malvinas. Cada decisión que toma Milei tiene un costo altísimo y no la puede explicar en ningún lado", cuestionó.

Kicillof junto a Carlos Bianco, durante la conferencia de prensa

La vigilia comienza en la noche previa al 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, y se extiende hasta la medianoche, cuando se entonan las estrofas del himno nacional y se realiza un minuto de silencio en memoria de los 649 argentinos caídos en el conflicto. Además, durante la jornada se programan actividades culturales, artísticas y religiosas.

La Carpa de la Dignidad, instalada desde hace más de dos décadas, actúa como punto de encuentro y memoria. Allí, los veteranos de guerra comparten testimonios, se proyectan documentales y se desarrollan actividades educativas para las nuevas generaciones. El acompañamiento masivo de la comunidad ha convertido la vigilia en un símbolo de reconocimiento y compromiso social con la memoria de los excombatientes.

Este año, el evento contará con la presencia de autoridades locales, provinciales y nacionales. Esto ratifica la proyección federal de la causa Malvinas.

En tanto que la presencia del gobernador bonaerense en la provincia de Tierra del Fuego también forma parte de la construcción política planteada de cara a las elecciones del año que viene. Está previsto que en la provincia patagónica mantenga un encuentro con el gobernador fuegino, Gustavo Melella. Irá a la vigilia en Río Grande y al otro día mantendrá actividades en Usuahia.

Si bien este lunes enfatizó que no es un año de candidaturas, sí aseguró que “lo más importante es generar una fuerza política y una propuesta electoral que nos permita que el gobierno de Milei termine en 2027″. En eso trabajan distintos armadores de Kicillof.

Días atrás, Kicillof se reunió con el ex ministro de Hacienda de Brasil y candidato a la gobernación por el estado de Sao Paulo, Fernando Haddad

El intendente de La Plata, Julio Alak, es uno de los que están activos en este tema. La semana pasada reunió a la vieja guardia del peronismo bonaerense para un homenaje al exgobernador y expresidente Eduardo Duhalde. Fue una cena que reunió a varios ex intendentes de la provincia como Julio Pereyra (Florencio Varela), Baldomero Álvarez (Avellaneda), Raúl Othacehé (Merlo), Alfredo Tati Meckievi (Dolores), Jorge Villaverde (Almirante Brown), Jesús Cariglino (Malvinas Argentinas), Luis Acuña (Hurlingham), entre otros. El encuentro también fue una tracción de fuerza propia de Alak en la carrera por la sucesión de Kicillof. Pereyra junto con el exjefe comunal de Ituzaingó, Alberto Descalzo, son dos de los encargados de llevar el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) a otras provincias. Días atrás estuvieron en Corrientes plantando la bandera del kicillofismo. En tanto que el vínculo con los gobernadores opositores al gobierno nacional lo lleva directamente Kicillof.

Su presencia, de carácter federal, en la vigilia por Malvinas se suma a su reciente visita a Montevideo, Uruguay. El viernes fue a la capital del país oriental para cerrar el IV encuentro de Red Futuro. Antes, compartió una reunión el saliente ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad y luego un encuentro con el presidente uruguayo, Yamandú Orsi.