Sociedad

“Gorda comunista” y “cáncer”: los repudiables dichos del coordinador de Radio Nacional Tucumán contra Mercedes Sosa

Enzo Ferreira, también referente provincial de La Libertad Avanza, insultó vía X la memoria de la mítica cantante, cuyo nombre porta la emisora radial. “Solo hice una descripción física e ideológica”, desafió en redes sociales. El pedido de renuncia del funcionario y el comunicado del Ente Cultural provincial

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Retrato de Enzo Ferreira, un hombre con traje oscuro y camisa clara, de pie dentro de un gran edificio con columnas, balcones y cortinas rojas
Enzo Ferreira, militante de LLA, se presenta en sus redes como periodista y además es licenciado en Ciencias Políticas recibido en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (@enzo_ferreira97)

Enzo Ferreira, coordinador de Radio Nacional Tucumán y referente de La Libertad Avanza en la provincia, quedó en el centro de un escándalo tras la viralización de mensajes en X en los que agravió la memoria de la icónica cantante Mercedes Sosa, cuyo nombre lleva la emisora radial provincial.

Captura de pantalla de un tuit de Enzo Ferreira con un video incrustado que muestra una performance en un estadio con un artista central y bailarines
El repudiable posteo de Enzo Ferreira en donde trató de "gorda comunista" a Mercedes Sosa (@malevo97)

El funcionario tildó a la recordada artista de “gorda comunista” y reposteó el mensaje de otro usuario que decía “esta gorda fue un cáncer”. “Siempre dije que separo el talento de la ideología con algunos artistas”, señaló incluyendo además al Indio Solari, exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y voz de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

Captura de pantalla de un tuit que muestra texto y un video. El video tiene un zócalo de noticias 'Cena Mercosur: Cantó Mercedes Sosa'
Una captura de pantalla muestra un tuit reposteado por Enzo Ferreira con comentarios despectivos hacia Mercedes Sosa, asociado a un video de una cena de mandatarios del Mercosur donde la artista cantó. (X)

Por si fuera poco, Ferreira desafió a quienes informaron acerca de este lamentable hecho como así tampoco ocultó que esos posteos seguían publicados en la red social X. “Un loco que no sé quién es salió en un medio pautado a ¿¿¿carpetearme??? con tuits funables. Sacó grandes piezas de humor negro que los tuiteros entienden bien. Desde el mediodía que estoy a los jijazos”, expresó sin rodeos. Y agregó después: “No boludo, están a la vista todos porque es mi cuenta de tw. No estás descifrando el código Da Vinci. Limitado“, disparó.

Captura de pantalla de un tuit de Enzo Ferreira en X, mostrando un video incrustado con un hombre usando auriculares y micrófono en un estudio con un fondo que dice "TUCUMAN" y subtítulos visibles
El influencer Enzo Ferreira responde a la controversia en redes sociales sobre sus comentarios acerca de Mercedes Sosa, aclarando que sus publicaciones siempre fueron públicas. (X)

Además, ante un posteo de un seguidor suyo en redes, que también agraviaba la figura de Mercedes Sosa, Ferreira le respondió sin retractarse de lo cometido anteriormente: “Solo hice una descripción física e ideológica”.

Las expresiones del funcionario generaron una ola de repudios institucionales y de la familia de la artista, quienes exigieron su renuncia al cargo y señalaron la gravedad de que tales insultos provengan del responsable de la emisora que lleva el nombre de la cantante tucumana.

Captura de pantalla de Twitter con dos publicaciones: una de Marcela Ovejero con un texto largo y otra de Enzo Ferreira con el texto 'Solo hice una descripción física e ideológica'
Una captura de pantalla muestra tuits de Marcela Ovejero y Enzo Ferreira con comentarios despectivos sobre Mercedes Sosa, generando controversia en plataformas digitales. (X)

Ante esta situación, el Ente Cultural de Tucumán denunció que “es inadmisible que discursos de odio, violencia simbólica y desvalorización circulen en el espacio público, y más aún cuando provienen de personas que ejercen funciones institucionales”.

La entidad añadió que estos ataques no solo afectan la memoria de la cantora, sino a toda la comunidad, para la cual Sosa es “referente indiscutida” de identidad y patrimonio, según consta en el sitio oficial del organismo. Desde las cuentas oficiales de la emisora no hubo pronunciamiento alguno al respecto.

Por su parte, la familia de la célebre cantautora argentina se pronunció al respecto: “Pedimos la renuncia del coordinador de Radio Nacional Tucumán Mercedes Sosa. Es inadmisible que un funcionario público esté al frente de la emisora que lleva el nombre de quien intentó desprestigiar. Como venimos diciendo, la dimensión de Mercedes trasciende todo intento de agresión", señalaron a través de un comunicado que posteó en Instagram Maby Sosa, sobrina de la cantante.

Retrato en blanco y negro de Mercedes Sosa sonriendo en primer plano, con un retrato más joven de ella y discos enmarcados al fondo
La familia de Mercedes Sosa publicó una carta abierta en defensa de su legado musical y humano, resaltando su importancia cultural ante recientes ataques en redes sociales.

La mujer, quien también es periodista, calificó los dichos como “un acto de profunda cobardía”. En declaraciones al programa radial Somos la tucumana de mañana por La Tucumana FM, Sosa repudió que se utilice una enfermedad o la apariencia física como forma de insulto, y remarcó que es “patético”, “terrible” y “violento” que tales agravios sean pronunciados contra una figura que, fallecida en 2009, “ya no puede defenderse ni debatir”.

Sosa advirtió que estos episodios no son aislados. “No es la primera vez que la derecha ataca la figura de mi tía. Estuvo en las listas negras durante la dictadura y exiliada. Ya durante el gobierno de Mauricio Macri, el entonces director de Radio Nacional Tucumán, José Broco, retiró la placa que honra a la cantante, la cual fue restituida recién en 2020”, recordó.

Homenaje a Mercedes Sosa
“No es la primera vez que la derecha ataca la figura de mi tía. Estuvo en las listas negras durante la dictadura y exiliada", recordó Maby Sosa, sobrina de la fallecida artista

La familia difundió también una carta abierta bajo el título La vigencia de un legado que trasciende el agravio, donde manifestaron: “Ante las recientes expresiones de odio y descalificación que han circulado en plataformas digitales hacia la figura de Mercedes Sosa, como familia, deseamos compartir una breve reflexión“.

“Su memoria no necesita defensa. Como familia, trabajamos permanentemente en la difusión de su obra y elegimos no responder al odio con más odio, porque como Mercedes nos enseñó, la mejor respuesta es la construcción cultural”, continuó el comunicado.

Para la familia Sosa y el Ente Cultural de Tucumán, el episodio supera lo personal y se interpreta como “un ataque contra la cultura tucumana”. Afirman que la cantante es reconocida a nivel internacional, “desde Japón hasta Alemania” y su legado es considerado parte inseparable del patrimonio vivo de Tucumán y de América Latina.

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