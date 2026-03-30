La decisión de Juli Poggio: “La gente me juzga por no querer ser madre”

La actriz y exparticipante de Gran Hermano reveló que no tiene deseos de ser mamá en un futuro (Video: Instagram)

Julieta Poggio volvió a quedar en el centro de la conversación pública, pero esta vez no por un proyecto artístico, una aparición en redes o una producción de moda, sino por una definición íntima y personal que decidió compartir sin filtros.

En una charla relajada, pero cargada de sinceridad, la ex Gran Hermano habló sobre cómo imagina su vida a futuro y se refirió a un tema que todavía genera debate, presión social y opiniones ajenas: la maternidad. Lejos de acomodarse a lo esperable o responder con frases hechas, fue directa al expresar una postura que hoy siente propia. “No me veo siendo madre y mucha gente me juzga por eso”, dijo, abriendo una conversación que rápidamente generó repercusión.

Con 24 años, Juli atraviesa un presente profesional intenso, con nuevos desafíos, exposición constante y una identidad pública muy marcada. En ese contexto, decidió hablar de un aspecto mucho más profundo, vinculado a sus deseos personales y a la manera en que proyecta —o no— ciertos mandatos tradicionales. Lo hizo en una charla con Julio Leiva, el conductor, y los invitados, Lizardo Ponce y Seba Manzoni para Hispa en la sección Colorama, donde dejó en claro que no se trata de una provocación ni de una postura tomada para llamar la atención, sino de algo que siente desde hace tiempo. “Nunca fue mi sueño ser mamá”, afirmó, marcando una distancia clara con otras personas de su edad que sí tienen ese deseo como horizonte.

La ex Gran Hermano expuso la presión social que enfrentan las mujeres jóvenes en torno a la maternidad

Su reflexión no apuntó contra quienes sueñan con formar una familia ni contra la maternidad en sí, sino más bien a defender la posibilidad de elegir otro camino sin tener que justificarlo permanentemente. En ese sentido, explicó que a su alrededor muchas amigas ya se imaginan en ese rol o lo viven como una meta natural de la adultez. Ella, en cambio, siente otra cosa. “Capaz muchas amigas de mi edad ya se proyectan o es un sueño de toda su vida, y nunca fue mi sueño ser mamá”, expresó, con honestidad.

Sin embargo, lo más revelador de su testimonio no fue solo la definición sobre su presente, sino la manera en que describió el peso de las miradas externas. Poggio reconoció que el problema no pasa tanto por sus propias dudas como por la insistencia social que rodea el tema. “No me hace dudar, me hace dudar lo que me dice la gente”, confesó. La frase resume con precisión una experiencia bastante extendida entre muchas mujeres jóvenes: la de tener que responder una y otra vez preguntas, sugerencias o comentarios sobre un futuro que, en realidad, pertenece únicamente al plano personal.

Julieta Poggio admitió ceder ante el discurso social por cansancio, aunque no comparte el deseo de la maternidad

En ese mismo intercambio, también contó que muchas veces termina cediendo en el discurso más por cansancio que por convicción. “A veces termino diciendo como ‘Bueno, sí, es verdad’”, señaló, dejando entrever cómo opera esa presión silenciosa que empuja a dar respuestas socialmente aceptables para evitar discusiones o cuestionamientos incómodos. Más adelante fue todavía más clara sobre ese mecanismo: “Siempre que lo hablo termino diciendo ‘Bueno, sí, sí...’, como para que no me molesten más con el tema, ¿viste?”.

Durante la charla, Seba Manzoni también puso en palabras uno de los comentarios más repetidos frente a este tipo de posturas. “Es la típica de ‘ya vas a cambiar de opinión, ya te va a picar el bichito’”, dijo, reflejando una frase instalada que suele aparecer cuando una mujer joven expresa que no desea la maternidad. Ese tipo de respuestas, naturalizadas durante años, fueron justamente parte del eje de la conversación: la dificultad que todavía existe para aceptar que una mujer pueda no querer hijos sin que eso sea interpretado como una etapa, una confusión o algo que necesariamente se modificará con el tiempo.

Juli, por su parte, eligió no cerrarse por completo, pero sí sostener con firmeza lo que siente hoy. “No digo que nunca lo voy a ser, pero no me veo siendo madre por ahora”, explicó.