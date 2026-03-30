Tamara Paganini, la exparticipante de Gran Hermano 1 que no quería ser famosa y quedó en la historia del reality

A punto de entrar a la casa de Gran Hermano, un repaso de los días de Tamara Paganini en la primera edición del reality

Hubo un tiempo en que la televisión argentina cambió para siempre y, sin saberlo, una joven de carácter fuerte y vida intensa quedó en el centro de esa revolución. En el año 2000 Gran Hermano Argentina todavía era un experimento desconocido cuando Tamara Paganini atravesó la puerta que la convertiría en una de sus figuras más recordadas.

Lo paradójico es que ella nunca había soñado con estar allí. En aquellos días, quienes querían participar debían llamar a una línea telefónica paga —costaba ochenta centavos— y dejar sus datos. Más de 28 mil personas lo hicieron. Ella no. Había ido simplemente a acompañar a su entonces novio, conocido como “El Toro”, decidido a ingresar a la casa. Pero el destino tenía otros planes: tras un cruce con un productor que primero la echó del casting y luego, sorprendido por su personalidad, volvió a buscarla, su historia dio un giro inesperado. Cinco minutos bastaron para cambiarlo todo.

Durante 112 días, Paganini habitó “la casa más famosa del país”, atravesando nominaciones, estrategias y la exposición constante del confesionario. Sin dimensionarlo, estaba siendo parte de un hito: la primera edición de Gran Hermano en Argentina y también en Latinoamérica. Llegó a la final y se consagró subcampeona detrás de Marcelo Corazza, en una definición que marcaría época.

El 10 de marzo de 2001, la casa más famosa del país abría sus puertas por primera vez y lo mostraba en la pantalla chica (Telefe)

Pero su historia dentro del reality no estuvo exenta de controversias. Su pasado como stripper en la noche porteña fue amplificado por los programas satélite y el universo de la televisión de espectáculos, que encontró en ella un personaje magnético. Aun así, su esencia parecía ir en otra dirección.

La noche del 30 de junio de 2001 quedó grabada en la memoria colectiva. Afuera la esperaban cerca de 3.000 personas. Lo que debía ser un reencuentro íntimo con su familia se transformó en una escena multitudinaria. “Cuando se abrió la puerta esperaba ver a Mariano Peluffo, a mi papá, a mi mamá… pero había una marea humana, remeras con nuestras caras. Se me escapó un chorrito de pis”, recordaría años después, aún con la emoción a flor de piel. Entre la adrenalina y la desorientación, buscaba rostros conocidos mientras las cámaras la seguían de cerca.

Ese fenómeno de fanatismo instantáneo convirtió a los participantes en celebridades. Sin embargo, ella eligió otro camino. Mientras muchos buscaban capitalizar la fama, ella intentaba desaparecer de la escena. “Mi papá aparecía más que yo, lo llamaban de todos lados. Yo quería salir de todo esto, que la gente dejara de seguirme”, confesó. La presión social era incomprensible para ella: ¿cómo alguien podía rechazar la fama en pleno auge televisivo?

Los participantes de la primera edición del reality (Archivo)

Dentro de la casa dejó momentos imborrables, como su llanto desconsolado cuando anunciaron que la vaca Margarita y su ternero Ernesto debían abandonar el lugar. Una escena que mostró su costado más sensible y que quedó en el recuerdo del público. O la visita de Diego Maradona y la emoción de los “hermanitos”.

La final alcanzó picos de 38 puntos de rating, cifras hoy imposibles. Bajo la conducción de Soledad Silveyra, la despedida tuvo una frase que sintetizó el espíritu del momento: “¡Salí bailando, chiquita, que el mundo es tuyo!”. Paganini se llevó 39 mil pesos —en plena convertibilidad, uno a uno con el dólar—, un premio que parecía prometer estabilidad.

Pero la historia tomó un rumbo inesperado. La crisis económica de ese mismo año, atravesada por el recordado Corralito, golpeó de lleno a su familia. “La plata desapareció”, resumió con crudeza. Lo que parecía un nuevo comienzo se diluyó en medio de uno de los momentos más duros del país.

La visita de Diego Maradona a Gran Hermano 1

Tras el programa, la fama se convirtió en una trampa. No quería trabajar en televisión, pero tampoco podía llevar una vida normal: era reconocida en todos lados. Incluso una entrevista laboral común se volvió imposible cuando la gente la rodeó al verla. Hubo momentos límite: llegó a no tener dinero para comer. En una escena que retrata la crudeza de ese tiempo, recordó cómo junto a Patricia Villamea —su compañera de reality— recuperaron de la basura unas berenjenas en mal estado porque era lo único que tenían.

El impacto psicológico también fue profundo. Tras la final, fue aislada en un hotel bajo estrictas condiciones, sin poder salir. Temía que la siguieran grabando, revisaba cada rincón en busca de cámaras ocultas. Cuando finalmente accedió a la televisión, descubrió que su rostro estaba en todos lados.

Tamara Paganini: "Me dicen que fui la Furia del 2001"

Ni siquiera mudarse a Villa Carlos Paz le devolvió la tranquilidad. Allí, el famoso “Trencito de la Alegría” modificó su recorrido para pasar por su casa, señalándola como una atracción más. Turistas descendían, invadían su jardín y pedían verla. La fama, lejos de apagarse, la perseguía.

Pasaron los años, mucha agua bajo el puente. Hoy, a los 52, su nombre vuelve a resonar. Primero como rumor, luego como confirmación, su regreso a la casa que cambió su vida reaviva la memoria de una época en la que todo comenzó. Porque antes de las redes sociales, antes de la exposición permanente, hubo una historia que marcó el pulso de la televisión argentina. Y en ese capítulo fundacional, el nombre de Tamara Paganini sigue latiendo con fuerza.