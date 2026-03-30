Isabel Macedo celebró las primeras dos semanas de Molly con fotos llenas de amor y diversión

A 15 días de la llegada de Molly a su hogar, Isabel Macedo compartió algunos de los momentos destacos de la pequeña perrita (Instagram)

La familia Macedo-Urtubey está revolucionada y el motivo tiene nombre propio: Molly. Hace apenas dos semanas, Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey abrieron la puerta de su casa y también la de sus corazones para recibir a la cachorra, que llegó para cambiarlo todo. Desde entonces, la rutina en la casa nunca volvió a ser la misma y las redes sociales de la actriz se convirtieron en una especie de diario de aventuras y ternura, con posteos que derriten de amor a sus seguidores.

“Dos semanas de Molly en nuestra familia”, escribió Isabel en Instagram, acompañando la frase con una catarata de imágenes que resumen la llegada de la pequeña. Molly, con su pelaje blanco esponjoso y su andar curioso, se ganó rápidamente un lugar en cada rincón del hogar. La actriz y el exgobernador están viviendo una etapa de pura alegría, compartida junto a sus hijas, Belita y Julia, que no tardaron en convertirse en las mejores compañeras de juegos de la cachorra.

Molly, sentada, en el inicio de las escaleras del hogar

La cachorra se recostó junto a su peluche favorito y encontró un rincón cómodo para descansar

En uno de los clips más simpáticos, Molly aparece corriendo sobre el césped del jardín con una hoja en la boca. El sol brilla, la perra avanza decidida y la escena parece salida de una película familiar: pura vitalidad, energía y felicidad. Pero los momentos tranquilos también tienen su lugar en el álbum de recuerdos. En una de las fotos, se la pudo recostada sobre un enorme peluche con forma de perro, casi mimetizándose entre las texturas, y otras donde, después de tanto juego, se queda dormida en el sillón, con el hocico apenas asomando entre los mechones alborotados.

Las hijas de Isabel, Belita y Julia, son protagonistas indiscutidas de esta historia. En una imagen, la menor de ellas luce ruleros de colores en el pelo mientras sostienía a Molly en su regazo y sonríe a cámara, pura complicidad. En otra, el abrazo en medio del jardín bajo el sol es tan apretado que parece que ninguna de las dos quiere soltar a la otra. El vínculo se nota en cada gesto: en los juegos en el piso, en las risas, en los abrazos y en esa manera de cuidarla que solo pueden tener quienes sienten que un animal ya es familia.

Las siestas de Molly ya son parte de la rutina: la cachorra descansa en el sillón de la casa

Belita, hija mayor de Isabel, abrazando a la cachorra luego de una tarde en el jardín

Macedo aprovecha cada salida para mimar a Molly, que ya es la compañera inseparable de la familia

Y como toda mascota recién llegada, Molly también tuvo su primer chequeo veterinario. Otra foto la mostró sentada sobre la mesa de revisión, rodeada de frascos y el pelo blanco cubriéndole casi todo el rostro, con una mezcla de curiosidad y timidez. El registro de sus días en casa también incluye momentos de relax: la cachorra acurrucada sobre el respaldo del sillón, mirando hacia abajo, descansando después de una tarde a pura travesura.

Pero la vida familiar no se detiene en la casa. En otra postal, Isabel aparece en el auto con gafas de sol, abrazando a Molly, que bosteza con ganas y deja claro que ya no hay salida sin ella. Las tardes de película también sumaron espectadora: en una foto, Molly se acomodó sobre un pequeño banco junto a una de las niñas, atenta a la pantalla gigante y compartiendo la tranquilidad de un momento de película.

La pequeña perrita encontró la tranquilidad en diferentes rincones del hogar

Julia con la pequeña Molly en brazos

La nueva integrante de la familia se adaptó a la rutina familiar y acompaña a las pequeñas en sus momentos de diversión

En todas las escenas, la luz natural y el ambiente familiar refuerzan la bienvenida. Molly demostró tener una energía imparable y una capacidad increíble para adaptarse a la familia. Solo faltó una imagen para completar la colección: la de Molly adentro de un bolso, una escena que seguramente llegará en las próximas publicaciones y que ya genera expectativa entre los seguidores de Isabel.

Con apenas dos semanas en casa, Molly se convirtió en un personaje imprescindible y en el centro de todas las miradas, marcando el inicio de una etapa llena de alegría, juegos y recuerdos compartidos.