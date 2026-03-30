Estados Unidos dijo que la reapertura de su embajada en Caracas es solo el primer paso del plan de Trump

La encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu, afirmó este lunes tras la reapertura de la embajada estadounidense en Caracas que el proceso bilateral “apenas está comenzando y falta mucho por hacer”.

Dogu puntualizó que la reactivación de la sede diplomática es solo el primer paso de una hoja de ruta definida por la administración Trump, que contempla tres fases para la reconstrucción política, económica e institucional de Venezuela.

“La reapertura es solo el inicio, falta mucho por hacer mientras seguimos ejecutando el plan de tres fases de la Administración Trump”, remarcó Dogu en un mensaje publicado en redes sociales.

La diplomática detalló que el trabajo inmediato se centrará en fortalecer la relación con empresarios, actores políticos y la sociedad civil venezolana.

Entre las prioridades, la embajada buscará crear puentes entre compañías de ambos países y establecer canales formales de diálogo con todos los sectores políticos y organizaciones independientes.

EEUU dijo que la reapertura de su embajada en Caracas es solo el primer paso del plan de Trump: “Falta mucho por hacer” (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

La estrategia delineada por la administración Trump establece una primera fase enfocada en la estabilización económica, con énfasis en la recuperación del sector petrolero y la generación de condiciones para el retorno de inversores extranjeros.

La segunda etapa prevé el ingreso de capital internacional y la reactivación productiva en sectores clave, mientras que la tercera fase plantea una transición política destinada a consolidar un gobierno estable y democrático.

Dogu subrayó que la implementación de este programa “demanda tiempo, cooperación y el compromiso de todas las partes” y que los desafíos estructurales del país solo podrán superarse con un trabajo coordinado y gradual.

La embajada, además, prevé abrir oportunidades laborales y está acondicionando sus instalaciones para, en una etapa posterior, ofrecer servicios consulares de forma plena.

El equipo diplomático estadounidense indicó que la sede funcionará como canal de reconstrucción de la confianza bilateral y como plataforma para promover nuevas oportunidades de diálogo. Funcionarios norteamericanos recalcaron que la interlocución política y social abarcará a sectores oficialistas, de la oposición y de la sociedad civil.

La encargada de negocios de Washington en Venezuela, Laura Dogu, detalló que la sede priorizará el diálogo con empresarios, actores políticos y la sociedad civil como parte de la estrategia de reconstrucción bilateral

De forma paralela, la embajada venezolana en Washington fue entregada a una delegación oficial enviada por Caracas, en el marco del restablecimiento de relaciones.

El viceministro Oliver Blanco informó sobre reuniones con funcionarios estadounidenses orientadas a “explorar oportunidades de fortalecimiento” en el vínculo bilateral.

Tras el cambio de régimen en Caracas, con la salida del narcodictador Nicolás Maduro y la asunción de Delcy Rodríguez como jefa del chavismo, Estados Unidos comenzó a levantar de manera gradual sanciones sobre el sector petrolero venezolano.

El Departamento del Tesoro autorizó transacciones para facilitar la reapertura de la embajada venezolana en Washington y el acceso a recursos financieros, impulsando la reactivación económica.

En el Congreso, el secretario de Estado Marco Rubio explicó que las tres fases del plan pueden solaparse, y que la prioridad es construir las bases de una transición política que garantice estabilidad y democracia.

El secretario de Estado Marco Rubio explicó que las tres fases del plan para Venezuela pueden solaparse, y que la prioridad es construir las bases de una transición política que garantice estabilidad y democracia (REUTERS/Stephanie Lecocq)

“La reanudación de las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas es un hito clave en la implementación del plan de tres fases del presidente para Venezuela y fortalecerá nuestra capacidad de interactuar directamente con el gobierno interino venezolano, la sociedad civil y el sector privado”, expresó el Departamento de Estado en un comunicado.

La administración estadounidense mantiene la vigilancia sobre los ingresos de la venta de petróleo venezolano, asegurando que los fondos sean utilizados para la reconstrucción institucional. Además, Washington sostiene una flotilla en el Caribe para combatir el tráfico ilícito y reforzar la seguridad regional.

El proceso de restablecimiento diplomático ocurre en medio de reformas políticas en Caracas, la liberación de presos políticos y cambios en el sector energético. Laura Dogu reiteró que “falta mucho por hacer” e invitó a todos los sectores venezolanos a sumarse a un esfuerzo conjunto para consolidar una transición ordenada y sostenible.

(Con información de EFE)