Panamá

Ley sobre tatuajes en el servicio público de Panamá busca eliminar restricciones

El documento cuestiona regulaciones antiguas y propone ajustes alineados con la realidad social actual

Guardar
La propuesta busca actualizar reglamentos internos que, según el documento, se mantienen vigentes desde hace más de seis décadas. Archivo
La propuesta busca actualizar reglamentos internos que, según el documento, se mantienen vigentes desde hace más de seis décadas. Archivo

La Asamblea Nacional se dispone a discutir en primer debate el Proyecto de Ley 531, una iniciativa que busca permitir los tatuajes corporales temporales o permanentes en los servidores públicos y modificar criterios de contratación, ingreso, ascenso y participación institucional en el sector estatal panameño, donde todavía persisten normas internas que toman en cuenta la apariencia física como condición para acceder o mantenerse dentro de una entidad pública.

La propuesta fue presentada con el argumento de que varias instituciones del Estado mantienen reglamentos internos y códigos de contratación que se remontan a los años 60, los cuales restringen el acceso al empleo público, a procesos de formación, a posibilidades de ascenso o a tareas de representación institucional para personas con tatuajes visibles, bajo criterios asociados a una imagen considerada sobria, uniforme o apropiada.

El texto establece que ninguna entidad pública podrá negar la contratación de una persona por tener tatuajes temporales o permanentes, ni impedir su ingreso a trámites, procesos de formación o espacios de participación dentro de la institución por esa misma condición, y además extiende la aplicación de la norma a las entidades autónomas, semiautónomas, empresas mixtas, alcaldías, juntas comunales y también a los estamentos de seguridad.

Al mismo tiempo, el proyecto fija límites al establecer que no podrán ser contratadas personas con tatuajes que promuevan discurso de odio, violencia, discriminación racial, religiosa o étnica, ni aquellos que inciten al delito o hagan alusión a organizaciones criminales o terroristas, mientras que también dispone que la entidad pública podrá reservarse el derecho de contratación cuando los tatuajes estén ubicados en el rostro, el cuello o las orejas.

Personas tatuadas
El texto plantea que los tatuajes no deben ser un criterio de exclusión en procesos de contratación dentro del Estado. Crédito: Freepik

La exposición de motivos sostiene que las restricciones por tatuajes corporales no guardan relación con la capacidad, la idoneidad, la ética profesional o el desempeño del funcionario, y plantea que ese tipo de limitaciones constituye una barrera de acceso al trabajo que afecta principios como la igualdad, la no discriminación, el derecho al empleo y la libertad de expresión o de desarrollo de la personalidad dentro del marco constitucional panameño.

Como parte de la sustentación, el documento cita una publicación de 2013 según la cual al menos el 7% de los adultos panameños de la capital, unas 161,000 personas, tenía un tatuaje en alguna parte del cuerpo, de los cuales el 65.5% los llevaba en zonas ocultas por la ropa y el 34.4% en áreas visibles, mientras que el 41.9% dijo tener uno, el 32.6% tenía dos y un 1.6% reportó hasta 16 marcas corporales.

La iniciativa también menciona antecedentes de Brasil, España y Perú, así como referencias a organismos como la OIT y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para sostener que cualquier limitación al acceso al empleo público debe responder a criterios objetivos vinculados con la función del cargo y no basarse únicamente en la apariencia física o en expresiones corporales que no afecten de manera directa el ejercicio institucional.

Si el proyecto avanza, las instituciones públicas tendrían un año calendario para corregir las disposiciones normativas, reglamentarias, circulares internas y manuales institucionales contrarios a la nueva ley, mientras que la Defensoría del Pueblo quedaría encargada de recibir denuncias por presunto incumplimiento y las direcciones de recursos humanos podrían aplicar sanciones a los funcionarios infractores, incluida la destitución cuando se compruebe la violación de la norma.

La iniciativa incluye límites para símbolos de odio, violencia o vínculos con actividades delictivas. © Arkady Bronnikov / FUEL
La iniciativa incluye límites para símbolos de odio, violencia o vínculos con actividades delictivas. © Arkady Bronnikov / FUEL

A nivel internacional, la discusión sobre los tatuajes en el ámbito laboral ocurre en un contexto de mayor normalización social de esta práctica, al menos en mercados como Estados Unidos, donde un estudio del Pew Research Center encontró que el 32% de los adultos tiene al menos un tatuaje y que una amplia mayoría percibe que la sociedad se ha vuelto más aceptante frente a quienes los llevan, un cambio cultural que también ha alcanzado a los espacios de trabajo y a las instituciones públicas.

Esa tendencia también se refleja en el peso económico de esta actividad, ya que estimaciones privadas del sector sitúan el mercado global del tatuaje en $2,430 millones en 2025 y proyectan su expansión hasta $5,990 millones hacia 2034, una evolución que acompaña el crecimiento de la industria, la mayor visibilidad de los tatuajes y su incorporación progresiva en ámbitos que durante años mantuvieron restricciones vinculadas a la imagen personal.

Temas Relacionados

PanamáAsamblea NacionalTatuajesPlanilla EstatalContrataciónFuncionariosAparienciasLaboral

Últimas Noticias

El centro histórico de San Salvador recibe 119,000 visitantes en el inicio de Semana Santa

La primera jornada del periodo vacacional registró una asistencia masiva, impulsada por actividades culturales y religiosas, según los datos de la Autoridad del Centro Histórico, que destaca la amplia programación y el interés creciente de la población

El centro histórico de San Salvador recibe 119,000 visitantes en el inicio de Semana Santa

¡Reina absoluta! Ivy Queen se empodero en el cierre del Festival Internacional de las Artes en Costa Rica

En una noche donde el empoderamiento femenino y el ritmo urbano fueron los protagonistas, Ivy Queen reclamó su trono ante una multitud que abarrotó el Parque Metropolitano La Sabana

¡Reina absoluta! Ivy Queen se empodero en el cierre del Festival Internacional de las Artes en Costa Rica

Hondureño muere ahogado en Carolina del Norte: Familia clama por ayuda para repatriar sus restos

Lo que comenzó como una tarde de descanso y pesca en las aguas de Falls Lake, Carolina del Norte, terminó en una tragedia que hoy enluta a una familia en Honduras

Hondureño muere ahogado en Carolina del Norte: Familia clama por ayuda para repatriar sus restos

De las procesiones al campamento: Así viven los salvadoreños la Semana Santa, según su religión

Mientras el catolicismo toma las calles con alfombras y solemnidad, el mundo evangélico y otras denominaciones se vuelcan a retiros espirituales y conmemoraciones íntimas. Un recorrido por la diversidad de fe que define la Semana Mayor en El Salvador

De las procesiones al campamento: Así viven los salvadoreños la Semana Santa, según su religión

El Instituto Guatemalteco de Migración y la Cruz Roja Guatemalteca firman convenio para reforzar asistencia a migrantes

La nueva alianza busca coordinar ayudas humanitarias inmediatas, definir procesos de integración y establecer mecanismos formales de protección en favor de quienes enfrentan movilidad forzada en el país

El Instituto Guatemalteco de Migración y la Cruz Roja Guatemalteca firman convenio para reforzar asistencia a migrantes

TECNO

Cuáles son las diferencias entre los nuevos kits de internet satelital de Starlink Standard

Cuáles son las diferencias entre los nuevos kits de internet satelital de Starlink Standard

El avance hacia centros de datos ecológicos redefine el futuro de la tecnología en América Latina

Google se prepara con Android para resistir ataques cuánticos: así se protegerán las apps en 2029

Sony suspende tarjetas de memoria debido a la escasez global de discos SSD

Apple revela el hábito que más acorta la vida de la batería del iPhone

ENTRETENIMIENTO

Céline Dion anuncia su regreso a los escenarios con diez conciertos en París tras superar enfermedad neurológica

Céline Dion anuncia su regreso a los escenarios con diez conciertos en París tras superar enfermedad neurológica

Star Wars y un precio récord: la cabeza original de C-3PO se vende por más de un millón de dólares en Londres

Judas Priest inicia una nueva etapa: disco en camino y regreso a los escenarios

“Euphoria” estrena nuevo tráiler de la temporada 3: todos los secretos que esconde el adelanto

El caso Jeffrey Epstein tendrá su primera serie de ficción protagonizada por Laura Dern

MUNDO

Wall Street cerró con pérdidas debido a un nuevo aumento del petróleo por la guerra en Oriente Medio

Wall Street cerró con pérdidas debido a un nuevo aumento del petróleo por la guerra en Oriente Medio

Irán ejecutó a dos presos políticos de la oposición

Ucrania anunció la incorporación de empresas privadas a su defensa antiaérea para proteger infraestructuras críticas

Con huellas dactilares y tonos de piel a medida: así son las prótesis desarrolladas en Nigeria por dos hermanos

El FMI alertó sobre un impacto desigual de la guerra en Irán en la economía global