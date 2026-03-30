Las 11 claves para proteger la salud del corazón y el cerebro, según una nueva guía médica

La salud del cerebro y del corazón puede mejorarse al mismo tiempo. Desde esa perspectiva, un grupo de especialistas en Canadá acaba de presentar una guía que conecta ambos órganos y propone una nueva forma de tratar enfermedades crónicas.
La nueva guía propone que los médicos no separen más el cuidado del corazón y el cerebro. Fue publicada en la revista Canadian Medical Association Journal, y ofrece consejos para abordar enfermedades crónicas desde una visión integral.
Por qué unir las recomendaciones para cerebro y corazón
Muchos problemas cardíacos y cerebrales ocurren juntos. Por eso, los expertos señalan que resulta conveniente abordarlos al mismo tiempo, ya que comparten factores de riesgo y causas similares.
La doctora Jodi Edwards, del Instituto del Corazón de Ottawa, destacó que esa unión permite comprender mejor la situación de cada paciente y prevenir complicaciones.
La guía reúne recomendaciones para médicos, equipos de salud y pacientes con riesgo de enfermedades del corazón y el cerebro.
Todo se basa en evidencia científica y en la experiencia de pacientes que participaron en su desarrollo.
Además, contempla las diferencias entre hombres y mujeres para lograr tratamientos más efectivos. Aporta estas 11 recomendaciones:
- Revisar la memoria en personas con fibrilación auricular, debido a su mayor riesgo de problemas cognitivos. La fibrilación es una alteración del ritmo cardíaco que provoca latidos irregulares y rápidos en las aurículas del corazón.
- Preguntar por síntomas de depresión en pacientes con enfermedad coronaria y ofrecer tratamiento si se detectan.
- Bajar la presión arterial de manera intensa en personas con riesgo cardiovascular elevado para proteger la función cerebral.
- Reducir el colesterol de manera intensa en quienes tuvieron un ataque cerebrovascular o ictus (ACV) para evitar infartos, y hacerlo en quienes tuvieron un infarto para prevenir un ACV.
- Indicar vacunas contra gripe, neumonía y herpes zóster a mayores de 65 años para prevenir infartos, ACV y deterioro cognitivo.
- Ofrecer herramientas para que el paciente decida junto al médico, al facilitar la implementación de las recomendaciones.
- Considerar las diferencias de sexo y género en cada tratamiento y ajustar todo según las necesidades de cada persona.
- Promover el trabajo conjunto entre cardiólogos, neurólogos y profesionales de salud mental para una atención integral.
- Adaptar los tratamientos cuando existen varias enfermedades crónicas a la vez, y no centrarse únicamente en una.
- Incluir las preferencias y valores del paciente al seleccionar el tratamiento, tomando en cuenta su opinión.
- Utilizar materiales gráficos y educativos para que médicos y pacientes comprendan mejor cada recomendación.
Por qué el enfoque es diferente
El doctor Peter Liu, del Instituto del Corazón de Ottawa, explicó que tratar a la persona como un todo, y no dividir los cuidados en partes, mejora el control de enfermedades y ayuda a prevenir nuevos problemas.
De este modo, los médicos pueden detectar riesgos antes y elegir el mejor tratamiento para cada caso.
La guía ofrece infografías, materiales didácticos y ayudas para que médicos y pacientes puedan aplicar las recomendaciones sin dificultades.
“Esperamos que esta sea una guía práctica y aplicable que ayude tanto a los médicos de atención primaria como a otros profesionales de la salud a manejar mejor a los pacientes con enfermedades cerebrales y cardíacas concurrentes”, afirmó Sheldon Tobe, médico nefrólogo del Centro de Ciencias de la Salud Sunnybrook y codirector y cofundador de la iniciativa C-CHANGE junto con el doctor Liu.
Este nuevo modelo, desarrollado con apoyo del Canada First Research Excellence Fund, busca inspirar a otros equipos médicos a crear recomendaciones centradas en las personas y no solo en las enfermedades.
El objetivo consiste en brindar mejor calidad de vida y atención médica a quienes afrontan problemas del corazón y el cerebro.
Mantener hábitos saludables, como una alimentación equilibrada, ejercicio regular y controlar el estrés, ayuda a proteger el corazón y el cerebro al mismo tiempo. Consultar al médico ante cualquier síntoma o duda permite detectar y tratar a tiempo posibles problemas de salud.