Mendoza: un policía que hacía horas adicionales en una pinturería evitó que motochorros le robaran $2 millones a un hombre

Así fue el robo en Mendoza

Un policía, que cumplía horas adicionales en una pinturería de la localidad mendocina de Godoy Cruz, se convirtió en el héroe inesperado de la jornada. Mientras cumplía con su trabajo extra, frustró el robo de más de dos millones de pesos que un hombre tenía en un bolso y además atrapó a uno de los delincuentes.

Según publicaron los principales medios de Mendoza, el hecho ocurrió ayer a las 15.10, en las inmediaciones de la calle Balcarce y Garay. Allí, un hombre de 61 años que estaba por bajarse de su auto fue sorprendido por dos delincuentes a bordo de una motocicleta.

Según se observa en el video de la secuencia, los motochorros amenazaron a la víctima con un arma y le sacaron el bolso con los dos millones y un teléfono celular. “Pegame un tiro, total yo ya estoy muerto en vida”, les dijo la víctima a los ladrones, de acuerdo con el diario Los Andes.

La situación fue advertida por un agente que se encontraba trabajando en el local de la zona, quien decidió intervenir sin dudarlo.

El efectivo persiguió a los delincuentes, quienes abandonaron la motocicleta Zanella CF 400cc en la que habían llegado y continuaron su huida a pie. En parte del video se ve cómo el oficial les apunta y provoca el escape.

Finalmente, en la esquina de las calles Edison y Yapeyú, el oficial logró detener a uno de los ladrones, un joven de 15 años que portaba un revólver calibre 22 cargado y el bolso robado.

Al verificar los datos de la motocicleta abandonada, se confirmó que tenía un pedido de secuestro vigente desde el 9 de noviembre de 2024 por un caso de hurto agravado. La víctima del robo, agradecida por la intervención del policía, a quien calificó como un héroe por haber salvado su vida.

“Tuve la suerte y la bendición de Dios de tener un agente de policía, el señor Videla, que tuvo el accionar de salir donde está haciendo guardia. Él salió en defensa mía, salvó mi vida. Es un héroe este hombre”, señaló Sergio, la víctima.

En ese sentido, el hombre contó que estaba en el lugar ya que su pareja está internada tras sufrir un ACV hace casi un mes. Aseguró que no fue herido y que se mantuvo tranquilo, especialmente cuando vio que un agente de policía salió a intervenir en la situación y pese a que segundos antes le habían apuntado con un arma.

Otro robo motochorro en la semana

Una joven de 25 años fue víctima de un violento robo ayer a la tarde en la localidad bonaerense de Ituzaingó, donde dos motochorros armados la abordaron a plena luz del día y, a punta de pistola, le robaron su moto. El asalto fue grabado por un testigo, que sacó su teléfono celular a tiempo para registrar el hecho que luego se viralizó en redes sociales.

El nuevo episodio de inseguridad ocurrió este miércoles, minutos antes de las 18, en el cruce de General Mansilla y Juncal, a una cuadra de la plaza 20 de Febrero y a 200 metros de las vías del tren Sarmiento.

A pesar de ser una zona céntrica, altamente transitada y con varios comercios que todavía tenían sus persianas abiertas, los delincuentes no tuvieron reparo alguno a la hora de abordar a su víctima de turno.

Robo exprés en Ituzaingó: motochorros acorralaron a una mujer y se llevaron su moto y pertenencias

La mujer, que regresaba de su trabajo, fue acorralada en la esquina de Mansilla y Juncal por dos hombres que vestían ropa oscura y llevaban cascos puestos, y se movían en una moto de media cilindrada y color negro. Una vez que la sobrepasaron, le apagaron de un manotazo el motor de su moto, una Honda CB300F Twister color negro, y se la robaron. Pero no conformes con ello, también la apuntaron para sustraerle su cartera.

“Se ve que no me di cuenta que me venían siguiendo dos en una moto porque suelo ir rápido y en la intersección de Juncal y Mansilla (yo venía por Mansilla) se me pone a la par una moto y me la apaga en movimiento de un manotazo. Cuando miro me apunta con el arma y me empieza a decir que me baje y le dé la cartera, a lo que yo le decía que no entendía y que no podía sacármela”, explicó la víctima en diálogo con Infobae.