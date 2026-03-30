Uniforme militar, celular y bandera italiana: el escándalo por espionaje que se desató antes del repechaje mundialista entre Bosnia e Italia

El encuentro final por el repechaje al Mundial 2026 contó con un insólito episodio que escaló al punto de que la Federación bosnia elevó un reclamo formal

La previa del encuentro entre las selecciones de Bosnia y Herzegovina e Italia, válido por el repechaje europeo rumbo al Mundial 2026, quedó marcada por una fuerte polémica. Según reportaron medios locales, el cuerpo técnico bosnio detectó la presencia de un presunto espía militar italiano durante un entrenamiento cerrado en la ciudad de Butmir, a 70 kilómetros de Sarajevo, este lunes previo al partido decisivo. El episodio generó inquietud en el equipo local y sumó tensión a la definición de uno de los últimos cupos para la Copa del Mundo.

La seguridad del centro de entrenamiento advirtió la actitud de un hombre que, portando un abrigo militar y un parche con la bandera de Italia, grabó parte de la práctica una vez finalizado el tiempo autorizado para la prensa. El sospechoso fue identificado como miembro de la EUFOR, una misión militar de la Unión Europea en territorio bosnio. El incidente derivó en la expulsión inmediata del hombre del predio, mientras el cuerpo técnico de Bosnia y Herzegovina manifestó preocupación sobre si la información recabada habría llegado al equipo rival dirigido por Gennaro Gattuso.

El individuo utilizaba un celular adherido a su vestimenta para registrar los movimientos tácticos del plantel bosnio, lo que encendió las alarmas de los responsables de seguridad y disparó las sospechas sobre una posible maniobra de espionaje. La incertidumbre persiste en el entorno del seleccionado local respecto al tiempo que el presunto espía permaneció filmando y si actuaba de manera independiente o bajo órdenes de la Federación Italiana de Fútbol. Hasta el momento, ni Italia ni la misión EUFOR emitieron comunicados oficiales sobre el hecho.

Escándalo por el supuesto espía italiano en la práctica de Bosnia y Herzegovina

Fuentes del Ministerio de Defensa italiano negaron la existencia de una operación de inteligencia. Según su versión, el militar en cuestión se encontraba en la zona por motivos de rutina y no mantenía vínculo alguno con la delegación de Italia. La misión EUFOR Althea opera en el país balcánico con el objetivo de garantizar la seguridad y apoyar la estabilidad local, según informaron desde la organización.

El partido entre Bosnia y Herzegovina e Italia se disputará este martes 31 de marzo a las 15:45 (hora local) en el estadio Bilino Polje de la ciudad de Zenica. El encuentro definirá el pase al Grupo B del Mundial 2026, donde esperan Canadá, Qatar y Suiza. La expectativa en la ciudad bosnia es máxima y el ambiente se presenta hostil para el conjunto visitante. “No será agradable para ellos estar allí, créeme. Durante noventa minutos, o quizá más, no será simplemente un partido de fútbol: será una batalla deportiva”, advirtió Miralem Pjanic, exjugador de la Juventus y referente del fútbol bosnio, en declaraciones recogidas por distintos medios.

El seleccionado dirigido por Gattuso busca regresar a una Copa del Mundo tras dos ediciones ausente, mientras que Bosnia y Herzegovina tampoco participa desde Brasil 2014. El episodio del presunto espionaje militar suma un capítulo de tensión y misterio a una eliminatoria que ya se perfilaba como una de las más disputadas del ciclo clasificatorio europeo.