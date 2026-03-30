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La China Suárez y Mauro Icardi regresaron a Turquía en medio de una polémica noche en Buenos Aires

El viaje de la pareja estuvo marcado por una controversia en un boliche porteño y la decisión del juez Hagopian de imponerle al futbolista multas económicas por la ausencia de sus hijas al colegio

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Entre encuentros y conflictos mediáticos, así fue el paso de Mauro y la China por la Argentina
Entre encuentros y conflictos mediáticos, así fue el paso de Mauro y la China por la Argentina

La salida de la China Suárez y Mauro Icardi de la Argentina rumbo a Turquía estuvo marcada por una serie de episodios que captaron la atención mediática y social. La pareja, acompañada de los hijos de Eugenia Suárez, fue vista en el aeropuerto de Ezeiza en un ambiente distendido, según registró el periodista Fede Flowers en imágenes difundidas durante la mañana posterior al viaje. Vestidos de manera informal y sonrientes, ambos saludaron a quienes se acercaron, reflejando una actitud cordial pese a la tensión que rodeó sus últimas horas en Buenos Aires.

Durante ese mismo momento, un fanático se acercó a Mauro y le preguntó de manera directa si iba a jugar en River. El futbolista respondió solo con una sonrisa, sin confirmar ni negar los rumores sobre su futuro profesional. La actitud de Icardi generó especulaciones entre los presentes, pero no brindó ninguna declaración concreta sobre su próximo destino deportivo.

Dos fotos: arriba, Eugenia 'China' Suárez sonríe a cámara en un aeropuerto; abajo, Mauro Icardi sonríe a cámara llevando gorra y mostrando tatuajes en el cuello
La actriz Eugenia "China" Suárez y el futbolista Mauro Icardi fueron fotografiados sonriendo mientras salían de Argentina, junto a sus hijas en el aeropuerto.

La pareja no viajó sola. Junto a la actriz se encontraban sus hijos, la madre de la China y la niñera Lucero, según trascendió en redes sociales. Este viaje, en vuelo de línea y con escalas, marcó el regreso del grupo después de permanecer varios días en la Argentina, donde la presencia de ambos no pasó inadvertida.

Uno de los episodios más comentados de la estadía de la pareja en Buenos Aires tuvo lugar durante una salida nocturna a una reconocida discoteca ubicada en la Costanera Norte. Las versiones sobre lo ocurrido circularon rápidamente en redes sociales, generando un amplio revuelo.

Según una usuaria identificada como @PaoShara en la red social X, una amiga suya presenció una escena de tensión entre la China y una joven modelo que se habría acercado a pedirle una foto a Mauro. La versión sostiene que la actriz reaccionó de manera hostil, lo que habría derivado en una situación que requirió la intervención de terceros para separar a las involucradas. Se especula incluso con la existencia de imágenes que registrarían el momento, aunque hasta ahora no trascendieron públicamente.

Primer plano de Mauro Icardi sonriendo, con gorra negra y chaqueta oscura, mostrando tatuajes en el cuello. Parte de otra persona es visible en primer plano inferior
Mauro Icardi fue visto sonriente mientras dejaba Argentina, un viaje en el que lo acompañaron La China Suárez y sus hijas.

Este aparente episodio de furia se viralizó rápidamente, alimentando comentarios y debates sobre el comportamiento de la pareja durante su salida nocturna. La difusión de estos relatos contribuyó a amplificar la polémica, convirtiendo la noche en uno de los temas más comentados en el ámbito del espectáculo.

En relación con el incidente, distintos testimonios en redes sociales describieron que una modelo joven habría intentado acercarse a Icardi para pedirle unas fotos, lo que provocó la reacción de la China Suárez. La situación fue calificada como un escándalo por quienes compartieron la información en X y otras plataformas.

La presencia de la pareja en la noche porteña no solo fue noticia por el presunto incidente, sino también por el despliegue de seguridad que rodeó a la pareja. Yanina Latorre relató en sus historias de Instagram que ambos asistieron al local nocturno sin amigos y acompañados únicamente por guardaespaldas.

Vista trasera de varias personas, incluyendo adultos y niños, caminando por una terminal de aeropuerto. Un niño con sudadera negra y una mujer con mono rosa y mochila son visibles
Mauro Icardi y La China Suárez son vistos en el aeropuerto, abandonando Argentina junto a sus hijas, con escala en Frankfurt. (@gossipeameoficial)

Señaló que los custodios tenían una consigna estricta: impedir que los asistentes tomaran fotografías o grabaran videos de la pareja. Según su testimonio, el personal de seguridad utilizó punteros láser para disuadir a quienes intentaban utilizar sus teléfonos móviles cerca de la China y Mauro. Esta medida generó críticas y burlas en redes sociales, donde Latorre calificó el operativo como exagerado y cuestionó la actitud de los protagonistas.

Pero el viaje a la Argentina de Mauro no se limitó al ámbito personal y mediático. El futbolista viajó principalmente para resolver trámites legales pendientes relacionados con sus hijas y su expareja, Wanda Nara. Durante su estadía, Icardi se reencontró con sus hijas tras varios meses de distancia, en medio de un escenario judicial complejo.

Captura de pantalla de un tuit de PaoShara sobre un altercado en un boliche, mostrando texto blanco sobre fondo blanco con iconos de Twitter
Un tuit viral detalla el supuesto altercado entre la China Suárez y Mauro Icardi en el boliche Caramelo durante la noche porteña, donde la actriz habría protagonizado una agresión.

El juez Adrián Hagopian intervino en el caso debido a incumplimientos previos del deportista respecto de las medidas judiciales impuestas por la tenencia y visitas de las menores. Como consecuencia, el magistrado impuso una multa diaria de 50 millones de pesos por cada día que las niñas falten al colegio, una sanción que fue precedida por reiteradas advertencias que, según trascendidos, no tuvieron efecto inmediato en la conducta del futbolista.

La defensa legal de Icardi, disconforme con las disposiciones adoptadas por el juez, solicitó la recusación del magistrado como parte de una nueva estrategia procesal. Esta medida suele considerarse un recurso extremo, utilizado cuando las partes perciben que agotaron otras instancias dentro del proceso judicial.

Dos capturas de pantalla de historias de Instagram de la cuenta @yanilatorre, mostrando texto blanco sobre fondo negro con publicaciones sobre un evento en Caramelo
Capturas de pantalla de las historias de Instagram de Yanina Latorre donde comparte información sobre el altercado entre la China y Mauro en el local Caramelo de la noche porteña.

El paso de la pareja por la Argentina, con el trasfondo de disputas legales y la intensa cobertura mediática, concluyó con su regreso a Turquía. Las imágenes de la despedida en el aeropuerto, compartidas por Fede Flowers, muestran a la China Suárez y Mauro Icardi rodeados de familiares y colaboradores, dejando atrás una estadía marcada por la polémica y la exposición pública.

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China SuárezMauro IcardiTurquíaWandagateJuez Hagopian

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