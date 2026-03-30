Deportes

Chile cayó por goleada 4-1 contra Nueva Zelanda y explotaron las críticas: “Desastre”, “papelón” y “pesadilla”

La Roja cayó de forma estrepitosa contra el combinado oceánico y los medios del país apuntaron con dureza contra el rendimiento del equipo

Guardar
Chile sufrió una fuerte derrota por 4-1 contra Nueva Zelanda (@NZ_Football)
Chile sufrió una fuerte derrota por 4-1 contra Nueva Zelanda (@NZ_Football)

La selección de Chile sufrió una dolorosa goleada por 4-1 ante Nueva Zelanda en el marco de un cuadrangular amistoso FIFA Series 2026 en Eden Park. La Roja, ahora dirigida por Nicolás Córdova, volvió a recibir un duro golpe después de no poder clasificar a la Copa del Mundo 2026. Los medios locales del país apuntaron con dureza el desempeño de los futbolistas.

¡Papelón! Chile sigue perdiendo el tiempo y es goleado por Nueva Zelanda en la FIFA Series”, tituló el portal Red Gol sobre la derrota de La Roja. Dentro del artículo sumaron críticas como que el equipo fue un “desastre” y que “fue superado y humillado por el equipo oceánico”. Por otro lado, La Nación Chile en su sección deportiva El Triunfo, aseguró que “Chile vivió una pesadilla en Auckland y cayó goleado ante Nueva Zelanda”.

BioBio Chile también disparó con fuerza: “Pasaron por encima de Chile: los goles con los que Nueva Zelanda humilló a La Roja en amistoso”. El medio La Tercera, por su parte, describió como una “amarga jornada” la derrota. “La Roja de Nicolás Córdova sufre una estrepitosa goleada contra Nueva Zelanda”, tituló en su artículo. Incluso, dejó una preocupante frase en la que afirmaron que la caída “reinstala las dudas sobre la capacidad competitiva de este joven plantel de la Roja”.

Dos futbolistas con camisetas blancas y negras estampadas y pantalones cortos en un campo de fútbol verde, con un balón cerca de ellos
El título del portal Red Gol sobre la dura derrota de Chile contra Nueva Zelanda (Red Gol)

El desarrollo del partido se complicó para Chile cuando quedó en inferioridad numérica a partir del minuto 28 tras la expulsión de Darío Osorio por doble amarilla. Cuatro minutos más tarde, Kosta Barbarouses aprovechó un error en un córner y abrió el marcador. Elijah Just amplió la diferencia antes del descanso para los oceánicos.

El complemento consolidó la ventaja local. Jesse Randall anotó el 3-0 a los 60 minutos, seguido por Ben Waine, quien convirtió el cuarto gol neozelandés a los 70 minutos. Con el resultado 4-0 a favor de Nueva Zelanda, en el minuto 81, el exdelantero de River Plate Gonzalo Tapia descontó para La Roja y estableció el marcador definitivo.

La preocupación por la derrota se agigantó porque Nueva Zelanda cortó una racha de siete derrotas en sus últimos ocho encuentros y significó su primera victoria desde julio del año anterior, cuando superó a Costa de Marfil.

Varios futbolistas masculinos con camisetas negras y el número 17 visible celebran un gol con euforia en el campo de juego
El artículo del medio BioBio Chile tras la caída de La Roja contra Nueva Zelanda (Bio Bio Chile)

“Si se considera solo el resultado, este partido se puede tomar como un retroceso, pero la realidad es que cuando generás una renovación de jugadores, estás expuesto a este tipo de situaciones contra un rival que jugará el Mundial. La derrota duele, pero sirve para crecer. Este proceso tiene que seguir”, comentó el entrenador interino Nicolás Córdova en la conferencia de prensa posterior.

En esta misma línea, destacó: “Estamos apostando a la renovación con jugadores jóvenes, pero no es llegar y traer a la Sub 20. Esto se tiene que ir dando paulatinamente. Lo importante es que los más jóvenes se vayan insertando y que podamos llegar con estos jugadores a las próximas Clasificatorias”.

Por último, Nicolás Córdova hizo hincapié en que es una nueva camada para la selección: “Hay que sacar lo positivo de esta gira. Tenemos un grupo muy trabajador, y los jugadores grandes acompañan a los más chicos en el proceso. Ganamos un partido y perdimos otro. Más adelante veremos qué es lo que pasa”.

La selección de Chile venía de vencer por 4 a 2 a Cabo Verde en el certamen internacional que se disputa en Oceanía. Sin embargo, la derrota por 4-1 contra Nueva Zelanda supuso un duro golpe para el combinado sudamericano. La Roja, que terminó noveno en las Eliminatorias Sudamericanas y no logró clasificar a la Copa del Mundo, jugará un amistoso en la fecha FIFA de junio contra la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Un grupo de cinco jugadores de fútbol de la selección chilena, con uniformes blancos, de pie en el campo de juego cerca de un arco de fútbol con una red negra
La portada del artículo de La Tercera de la derrota de Chile (La Tercera)

Temas Relacionados

Selección de ChileSelección de Nueva ZelandaNicolás CórdovaGonzalo Tapiadeportes-argentina

Últimas Noticias

Placente dio a conocer los convocados de la Selección Sub 17 para el Sudamericano: el protegido de Tevez que asoma como figura

Giovanni Baroni, gran promesa de Talleres de Córdoba, es uno de los valores del plantel

Placente dio a conocer los convocados de la Selección Sub 17 para el Sudamericano: el protegido de Tevez que asoma como figura

Ranking ATP: un argentino hizo historia, otro logró su mejor marca y hubo cambios en el Top 10

El ascenso de Horacio Zeballos a la cima del dobles marcó la semana del tenis nacional. Además, Román Burruchaga alcanzó el puesto 77 en individuales y hubo movimientos entre los mejores del mundo

Ranking ATP: un argentino hizo historia, otro logró su mejor marca y hubo cambios en el Top 10

Quién es el “Oso” Martínez, el lateral nacido en España que Scaloni admitió tener en el radar de la selección argentina

El futbolista, de 22 años, juega en el Sevilla y tiene raíces albicelestes

Quién es el “Oso” Martínez, el lateral nacido en España que Scaloni admitió tener en el radar de la selección argentina

Morena Beltrán habló de su eufórico grito por el gol de Lucas Blondel en Huracán y lo comparó con uno del Mundial 2022

La periodista deportiva puntualizó en su celebración por la conversión de su pareja en el triunfo de Huracán sobre Olimpo

Morena Beltrán habló de su eufórico grito por el gol de Lucas Blondel en Huracán y lo comparó con uno del Mundial 2022

La dura crítica de un histórico futbolista sudamericano a la selección argentina por los amistosos previos al Mundial 2026

El ex arquero Rafael Dudamel, actual entrenador del Deportivo Cali, apuntó contra la planificación del campeón del mundo y la comparó con la de Colombia, que se probó ante Croacia y Francia

La dura crítica de un histórico futbolista sudamericano a la selección argentina por los amistosos previos al Mundial 2026
DEPORTES
Placente dio a conocer los convocados de la Selección Sub 17 para el Sudamericano: el protegido de Tevez que asoma como figura

Placente dio a conocer los convocados de la Selección Sub 17 para el Sudamericano: el protegido de Tevez que asoma como figura

Ranking ATP: un argentino hizo historia, otro logró su mejor marca y hubo cambios en el Top 10

Quién es el “Oso” Martínez, el lateral nacido en España que Scaloni admitió tener en el radar de la selección argentina

Morena Beltrán habló de su eufórico grito por el gol de Lucas Blondel en Huracán y lo comparó con uno del Mundial 2022

La dura crítica de un histórico futbolista sudamericano a la selección argentina por los amistosos previos al Mundial 2026

TELESHOW
Isabel Macedo celebró las primeras dos semanas de Molly con fotos llenas de amor y diversión

Isabel Macedo celebró las primeras dos semanas de Molly con fotos llenas de amor y diversión

Así se preparan Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe para interpretar una historia de amor prohibido en teatro

Tamara Paganini, la exparticipante de Gran Hermano 1 que no quería ser famosa y quedó en la historia del reality

La China Suárez y Mauro Icardi regresaron a Turquía en medio de una polémica noche en Buenos Aires

“Vuelve ‘ella’”: la jugada secreta de Gran Hermano Generación Dorada para que regrese Tamara Paganini

INFOBAE AMÉRICA

El Supremo brasileño exige a Bolsonaro que aclare si violó las condiciones de su arresto domiciliario

El Supremo brasileño exige a Bolsonaro que aclare si violó las condiciones de su arresto domiciliario

Irán ejecutó a dos presos políticos de la oposición

Ucrania anunció la incorporación de empresas privadas a su defensa antiaérea para proteger infraestructuras críticas

Con huellas dactilares y tonos de piel a medida: así son las prótesis desarrolladas en Nigeria por dos hermanos

Críticas contra Edmand Lara y su esposa por viaje a México para ver el partido de Bolivia con Surinam