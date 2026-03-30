Chile cayó por goleada 4-1 contra Nueva Zelanda y explotaron las críticas: “Desastre”, “papelón” y “pesadilla”

Chile sufrió una fuerte derrota por 4-1 contra Nueva Zelanda (@NZ_Football)

La selección de Chile sufrió una dolorosa goleada por 4-1 ante Nueva Zelanda en el marco de un cuadrangular amistoso FIFA Series 2026 en Eden Park. La Roja, ahora dirigida por Nicolás Córdova, volvió a recibir un duro golpe después de no poder clasificar a la Copa del Mundo 2026. Los medios locales del país apuntaron con dureza el desempeño de los futbolistas.

“¡Papelón! Chile sigue perdiendo el tiempo y es goleado por Nueva Zelanda en la FIFA Series”, tituló el portal Red Gol sobre la derrota de La Roja. Dentro del artículo sumaron críticas como que el equipo fue un “desastre” y que “fue superado y humillado por el equipo oceánico”. Por otro lado, La Nación Chile en su sección deportiva El Triunfo, aseguró que “Chile vivió una pesadilla en Auckland y cayó goleado ante Nueva Zelanda”.

BioBio Chile también disparó con fuerza: “Pasaron por encima de Chile: los goles con los que Nueva Zelanda humilló a La Roja en amistoso”. El medio La Tercera, por su parte, describió como una “amarga jornada” la derrota. “La Roja de Nicolás Córdova sufre una estrepitosa goleada contra Nueva Zelanda”, tituló en su artículo. Incluso, dejó una preocupante frase en la que afirmaron que la caída “reinstala las dudas sobre la capacidad competitiva de este joven plantel de la Roja”.

El título del portal Red Gol sobre la dura derrota de Chile contra Nueva Zelanda (Red Gol)

El desarrollo del partido se complicó para Chile cuando quedó en inferioridad numérica a partir del minuto 28 tras la expulsión de Darío Osorio por doble amarilla. Cuatro minutos más tarde, Kosta Barbarouses aprovechó un error en un córner y abrió el marcador. Elijah Just amplió la diferencia antes del descanso para los oceánicos.

El complemento consolidó la ventaja local. Jesse Randall anotó el 3-0 a los 60 minutos, seguido por Ben Waine, quien convirtió el cuarto gol neozelandés a los 70 minutos. Con el resultado 4-0 a favor de Nueva Zelanda, en el minuto 81, el exdelantero de River Plate Gonzalo Tapia descontó para La Roja y estableció el marcador definitivo.

La preocupación por la derrota se agigantó porque Nueva Zelanda cortó una racha de siete derrotas en sus últimos ocho encuentros y significó su primera victoria desde julio del año anterior, cuando superó a Costa de Marfil.

El artículo del medio BioBio Chile tras la caída de La Roja contra Nueva Zelanda (Bio Bio Chile)

“Si se considera solo el resultado, este partido se puede tomar como un retroceso, pero la realidad es que cuando generás una renovación de jugadores, estás expuesto a este tipo de situaciones contra un rival que jugará el Mundial. La derrota duele, pero sirve para crecer. Este proceso tiene que seguir”, comentó el entrenador interino Nicolás Córdova en la conferencia de prensa posterior.

En esta misma línea, destacó: “Estamos apostando a la renovación con jugadores jóvenes, pero no es llegar y traer a la Sub 20. Esto se tiene que ir dando paulatinamente. Lo importante es que los más jóvenes se vayan insertando y que podamos llegar con estos jugadores a las próximas Clasificatorias”.

Por último, Nicolás Córdova hizo hincapié en que es una nueva camada para la selección: “Hay que sacar lo positivo de esta gira. Tenemos un grupo muy trabajador, y los jugadores grandes acompañan a los más chicos en el proceso. Ganamos un partido y perdimos otro. Más adelante veremos qué es lo que pasa”.

La selección de Chile venía de vencer por 4 a 2 a Cabo Verde en el certamen internacional que se disputa en Oceanía. Sin embargo, la derrota por 4-1 contra Nueva Zelanda supuso un duro golpe para el combinado sudamericano. La Roja, que terminó noveno en las Eliminatorias Sudamericanas y no logró clasificar a la Copa del Mundo, jugará un amistoso en la fecha FIFA de junio contra la Portugal de Cristiano Ronaldo.

La portada del artículo de La Tercera de la derrota de Chile (La Tercera)