Sociedad

Alerta por tormentas: se esperan fuertes lluvias en La Plata y en el interior bonaerense

El Servicio Meteorológico emitió alertas amarilla y naranja para este domingo. El tiempo empeorará con eventos de mayor riesgo en el Partido de la Costa, las zonas rurales del centro provincial y alrededores de Mar del Plata

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17.08.2023 - Tormenta inundaciones en Los Hornos- La Plata
Para La Plata y la zona sur bonaerense, el pronóstico anticipó tormentas (Aglaplata)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta por tormentas para diferentes regiones de la provincia de Buenos Aires. El aviso, vigente para el domingo 29 de marzo, incluye tanto el nivel amarillo como el naranja, dependiendo del área afectada.

El alerta amarillo alcanza a los partidos de Berisso, Ensenada, San Vicente, Moreno, Cañuelas, Marcos Paz, Lujan y La Plata, entre otros. El organismo oficial indicó que estos lugares serán afectados por lluvias y tormentas de variada intensidad desde la madrugada, con precipitaciones abundantes en cortos períodos.

Para el comienzo de la jornada, se prevé también actividad eléctrica, posibilidad de granizo y ráfagas de hasta 80 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, con la posibilidad de que sean superados en forma puntual.

Los municipios a los que abarca el alerta naranja son la región centro y sur de la provincia de Buenos Aires, como Ayacucho, Balcarce, General Guido, Maipú, General Juan Madariaga, Mar Chiquita, General Pueyrredón, Chascomús, Dolores, General Lavalle, Lezama, Punta Indio, Tordillo, Pila, Castelli, Magdalena y áreas de la ciudad de Mar del Plata.

En estos distritos, se esperan tormentas fuertes y localmente severas, con lluvias intensas en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, posible caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. El SMN estimó precipitaciones acumuladas entre 60 y 90 mm, cifras que también pueden ser superadas localmente.

Alerta meteorológica para La Plata para centro y sur bonaerense
Para el domingo, el SMN emitió un alerta amarilla y naranja para vastas regiones de la provincia de Buenos Aires. En la imagen, se ilustran los municipios afectados

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) quedó excluida de las alertas meteorológicas, aunque se pronostican lluvias persistentes también durante el domingo, después de las copiosas jornadas de precipitaciones que arrancaron el viernes por la noche.

El SMN anticipó temperaturas entre 21°C y 30°C, alcanzando la máxima el domingo. Se espera la presencia de ráfagas de viento entre 42 y 50 km/h, y el clima inestable podría extenderse hasta la próxima semana, con tormentas aisladas y cielo mayormente nublado.

En el resto de la provincia de Buenos Aires, la alerta amarilla implica la probabilidad de lluvias y tormentas de variada intensidad, acompañadas de precipitaciones abundantes, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que podrían llegar a 80 km/h. Los valores de precipitación estimados oscilan entre 30 y 70 mm, superándose localmente según el SMN.

Qué significan los niveles de alerta y las recomendaciones

El SMN explicó que los colores de alerta representan distintos niveles de riesgo. El nivel amarillo indica riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas y recomienda a la población mantenerse informada ante la posibilidad de que el fenómeno requiera alguna acción en el corto o mediano plazo. Según el organismo, este es el nivel de alerta más frecuente y suele aparecer en más del 90 % de los avisos emitidos.

Ante la previsión de lluvias intensas, las autoridades recomiendan evitar salir de casa siempre que sea posible y no sacar la basura para prevenir obstrucciones en los desagües. Es importante limpiar desagües y sumideros y mantenerse alejado de zonas inundables. Si ingresa agua al domicilio, se sugiere cortar el suministro eléctrico de inmediato.

En AMBA habrá tormentas aisladas, chaparrones y estará todo el fin de semana nublado
En AMBA habrá tormentas aisladas, chaparrones y estará todo el fin de semana nublado

En caso de alerta naranja, el Servicio Meteorológico Nacional y la protección civil local instan a seguir las instrucciones de las autoridades y conservar la calma. Además de los consejos de la alerta amarilla, se propone alejarse de zonas inundables y no ingresar en calles anegadas. Si es imprescindible conducir, hacerlo con precaución.

Las autoridades también recomiendan no acercarse a cables, postes o carteles con electricidad. Es aconsejable preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos no perecederos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna, y cargar los celulares con anticipación.

Por último, se recomienda tener a mano los números de Protección Civil, Bomberos y Policía para cualquier emergencia.

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