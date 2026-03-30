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Placente dio a conocer los convocados de la Selección Sub 17 para el Sudamericano: el protegido de Tevez que asoma como figura

Giovanni Baroni, gran promesa de Talleres de Córdoba, es uno de los valores del plantel

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Diego Placente, director técnico de la Sub 17 de Argentina, de perfil con gorra y camiseta. A su derecha, la lista de convocados sobre fondo celeste
Diego Placente presentó la lista oficial de jugadores convocados para el Sudamericano Sub 17 (@afaseleccion)

La selección argentina Sub 17 masculina dio a conocer la lista de citados para el Sudamericano: el torneo se jugará en Paraguay del 3 al 19 de abril de 2026. El anuncio llegó tras semanas de preparación y estudios de rendimiento, en un ciclo que busca consolidar futuras promesas del fútbol nacional bajo la dirección técnica de Diego Placente.

El plantel argentino fue sorteado en el Grupo B, donde enfrentará a Brasil, Venezuela, Bolivia y Perú. La competencia, que se desarrollará en dos fases principales, reunirá a las diez selecciones de Sudamérica, divididas en dos grupos de cinco, y el formato será de todos contra todos en la etapa inicial.

Los goles de Argentina Sub 17 en su victoria a Japón en un amistoso
La selección argentina Sub 17 comparte el Grupo B con Brasil, Venezuela, Bolivia y Perú (@Argentina)

En cambio, el otro grupo reúne al anfitrión Paraguay que buscará aprovechar la localía, mientras que Colombia, Chile, Ecuador y Uruguay aportarán su experiencia y tradición futbolística en juveniles. Respecto al formato, los dos mejores de cada grupo accederán a las semifinales, mientras que los equipos que ocupen el tercer y cuarto lugar lucharán por los puestos del quinto al séptimo mediante cruces directos entre pares opuestos. Esos siete elencos se clasificarán al Mundial de la categoría, planificado en Qatar.

La selección argentina Sub 17 iniciará su camino en el torneo el sábado 4 de abril frente a Perú en el estadio Ameliano, ubicado en Villeta, desde las 17.00. Luego, el miércoles 8 de abril se medirá ante Venezuela, el viernes 10 de abril jugará frente a Brasil y cerrará la fase de grupos el domingo 12 de abril contra Bolivia en el estadio CARFEM de Ypané.

El torneo Sub 17 masculino se disputará en paralelo con la competencia femenina, que se celebrará del 24 de abril al 9 de mayo de 2026, también en territorio paraguayo. La rama femenina, bajo la conducción de Christian Meloni, integrará el Grupo A junto a Paraguay, Colombia, Chile y Bolivia.

Un joven futbolista con la camiseta albiceleste de Argentina, número 10, mira al frente en un estadio. A su izquierda, parcialmente visible, un oficial de partido
Giovanni Baroni se destaca en convocatoria para el torneo juvenil (@afaseleccion)

En la convocatoria de 23 futbolistas por parte de Diego Placente, uno de los nombres que generan mayor expectativa es el de Giovanni Baroni, quien es considerado como una de las grandes promesas de Talleres por el público cordobés. El juvenil que dio sus primeros pasos en las Divisiones Inferiores de la T, debutó con el primer equipo dirigido por Carlos Tevez en enero y se destacó con una asistencia.

Asimismo, Baroni fue protagonista en la consagración invicta de la selección Sub 16 en el Torneo de la Universidad Católica de Chile, donde conquistó el primer gol en la victoria por 2-1 frente al conjunto local en diciembre. El joven mediocampista también tuvo un papel decisivo en el pase de Talleres a los 16vos. de final de la Copa Argentina, cuando concluyó una jugada para el 1-0 en el tramo final del partido, antes de que Valentín Depietri sellara el resultado.

Placente selección argentina Sub 17
El conjunto de Placente debutará en el torneo el sábado 4 de abril frente a Perú (afa.com.ar)

En las últimas semanas, los entrenamientos de la Sub 17 coincidieron con la preparación de la selección Sub 20, que enfrentó a la selección Mayor en un amistoso disputado en el predio de Ezeiza. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se impuso por la mínima diferencia, en un ensayo que sirvió para darle rodaje a los jugadores que no habían sumado minutos ante Mauritania y este martes se enfrentarán ante Zambia en La Bombonera.

<b>LA LISTA DE CONVOCADOS DE ARGENTINA</b>

Thiago Parga (Huracán), Valentín Reigia (Argentinos Juniors), Facundo Ortellado (Banfield), Thiago Pérez (Huracán), Benjamín Salinas (Boca Juniors), Mateo Mendizabal (Banfield), Álvaro Güich (Rosario Central), Julio Coria (Boca Juniors), Felipe Echenique (Lanús), Simón Escobar (Vélez Sarsfield), Alex Cardozo (Lanús), Matheo Machuca (Independiente), Santiago Mambrín (Lanús), Galo Escobar (River Plate), Marcos Ortiz (Belgrano), Thiago Domínguez (Lanús), Giovanni Baroni (Talleres), Alan Alcaraz (Argentinos Juniors), Facundo Salinas (Vélez Sarsfield), Benjamín Tapia (Belgrano), Emiliano Barrionuevo (Boca Juniors), Tobias Goytia (River Plate) y Juan Policella (Vélez Sarsfield).

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