Manejaba a toda velocidad por la avenida Juan B. Justo y destruyó su auto contra una parada del Metrobus

El auto terminó incrustado en una parada del Metrobus

Un violento siniestro vial ocurrió este martes sobre la avenida Juan B. Justo, casi esquina Concordia, en el barrio porteño de Floresta. A alta velocidad, un auto perdió el control e impactó de lleno contra una para del Metrobus. De milagro, el único lesionado fue el conductor irresponsable, que venía solo en el coche.

Alrededor de las 19, el Renault Megane que puede verse en imágenes que registró una cámara de seguridad de un comercio de la cuadra aceleró por encima de los 60 km/h permitidos. Hizo una mala maniobra en medio del intenso tráfico que iba en sentido hacia el centro de la Ciudad. De esta manera, el vehículo se subió a la parada y colisionó contra la estructura metálica. A pesar de ser hora pico, justo en ese lugar no había pasajeros esperando el colectivo.

El auto golpeó también una unidad de la línea 53 que estaba llegando a la parada, pero por suerte el contacto fue leve y no hubo pasajeros afectados. Otro factor que permitió que no hubiera consecuencias mayores fue que en el momento del siniestro no había otros autos alrededor.

Así quedó el auto sobre la parada del Metrobus

Al lugar llegó personal de la comisaría vecinal 11-A de la Policía de la Ciudad y una ambulancia del SAME para atender al conductor. Lo identificaron como A.C., y este portal pudo confirmar que se trata de un mecánico de motos que reside cerca de la zona del choque.

El servicio de emergencias lo trasladó al Hospital Fernández, donde quedó internado con politraumatismos, pero sin riesgo de vida. En tanto, las tareas para remover el vehículo del lugar llevaron varias horas, lo que complicó el tránsito normal en la avenida y el Metrobus.

La Justicia abrió una causa por averiguación de lesiones y no se descarta que el mecánico pueda ser imputado.

El conductor, momentos antes de ser trasladado por el SAME

Huía en un auto robado, chocó contra un árbol y lo detuvieron

Un delincuente de 37 años que huía a toda velocidad a bordo de un auto después de arrebatarle la notebook a un hombre fue detenido por personal de la División Investigaciones Comunales 1 Norte de la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de Constitución, luego de que perdiera el control y chocara contra un árbol. Cuando lo arrestaron, descubrieron que el vehículo en el que circulaba también había sido robado. No fue lo único: el sospechoso tenía pedido de captura por un homicidio.

Fuentes policiales señalaron a Infobae que el episodio ocurrió el lunes pasado en horas de la tarde después de que un hombre denunciara que un delincuente le había robado su notebook a mano armada. Para colaborar con la investigación, la víctima aportó al personal de la Comisaría Vecinal 1E la geolocalización del dispositivo, lo que permitió ubicarlo rápidamente.

A partir de esa información, el sospechoso fue observado mientras circulaba a toda velocidad en la esquina de la avenida Independencia y la calle Santiago del Estero, en Constitución. Tras una persecución, el ladrón perdió el control y chocó contra un árbol.

En ese momento él y su acompañante, una mujer, intentaron huir a pie. La Policía logró detener al conductor, aunque su cómplice pudo escapar. En el lugar se hizo presente también el dueño de la computadora, quien confirmó que el sospechoso lo había encerrado con el auto y le había sacado la laptop.

Al verificar los datos del vehículo, un Peugeot 208 de color azul, se descubrió que tenía dos patentes falsas y que el número de chasis correspondía a un dominio original con pedido de secuestro activo por robo, solicitado por la Comisaría de Lomas de Zamora 8ª, en Villa Galicia. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 26, a cargo del juez Damián Kirszenbaum, ordenó la detención de sospechoso y el secuestro del auto.