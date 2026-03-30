Mario Pergolini reinventa Otro día perdido: un estudio tecnológico de élite, sorpresas y la llegada de Evelyn Botto

Esta noche es el lanzamiento de la nueva temporada de “Otro día perdido” en eltrece

Este lunes 30 de marzo comienza la nueva temporada de Otro día perdido en la pantalla de El Trece. En esta ocasión, el programa se llevará a cabo en un estudio de gran amplitud con integración de pantallas de gran tamaño, iluminación inteligente y espacios separados para la banda en vivo y el público en directo. Este rediseño estructural convierte al night show conducido por Mario Pergolini en uno de los proyectos de mayor apuesta técnica en la grilla de 2026.

En contraste con su etapa anterior, el flamante estudio destina áreas exclusivas para Evelyn Botto en reemplazo de la comediante Leila Roth y el ya clásico Agustín Aristarán, optimizando la interacción en tiempo real. El formato incorpora un escritorio central para Pergolini, sectoriza un sillón para invitados en el corazón del set y suma una tribuna para público presencial, reforzando la conexión directa entre el conductor y la audiencia en cada emisión del programa.

El rediseño de 'Otro día perdido' incluye pantallas gigantes, iluminación inteligente y sectores exclusivos para invitados y público en vivo

La integración de estos recursos físicos y tecnológicos transforma la experiencia audiovisual del ciclo. La estructura se diseñó para potenciar el ritmo del programa, desde el soporte constante de la banda en vivo —con participaciones musicales que atraviesan entrevistas y segmentos de humor— hasta la utilización estratégica de la iluminación y los recursos digitales avanzados, en especial durante los apartados dedicados a inteligencia artificial y asistentes virtuales.

Una de las primeras fotos con equipo renovado, Botto, Pergolini y Rada

Cambios de última generación

La estructura de entrevistas centrales, con Mario Pergolini y Agustín Aristarán, se mantiene como eje de 'Otro día perdido' en su nueva etapa en eltrece

El escenario principal segmenta la actividad del elenco, permitiendo que cada personalidad —Pergolini, Botto, Aristarán— administre un espacio propio. Esto genera una matriz de intercambio múltiple que imita el diseño y la estadía de los grandes late shows internacionales, con la tribuna como columna vertebral.

El ambiente del renovado estudio no solo recibe a los invitados en un sillón exclusivamente dispuesto, sino que la participación directa del público, desde las butacas se introduce como un pilar narrativo, provocando una energía en sala equiparable a la de formatos internacionales.

La inteligencia artificial y los recursos digitales se integran en los segmentos del programa, reflejando la tendencia de innovación en la televisión argentina

El rediseño del estudio prioriza la tecnología de última generación como soporte escenográfico. Las pantallas de gran porte y la iluminación adaptable funcionan también como recursos editoriales en segmentos donde la inteligencia artificial aparece como eje temático, ampliando así la paleta discursiva del programa y reflejando la tendencia creciente de integración entre entretenimiento televisivo y herramientas digitales de todo tipo.

La producción del canal ha reforzado, con esta renovación, la posición estratégica del ciclo en la oferta nocturna: la combinación de escenografía moderna, participación del público y apropiación de innovaciones tecnológicas proyecta a Otro día perdido como una de las apuestas centrales de la temporada del canal de Constitución.

Primero invitados

El nuevo estudio de Mario Pergolini para su nueva temporada

Entre las novedades inmediatas del estreno, la actriz Luisana Lopilato será la primera invitada del ciclo 2026. En la misma semana, la nómina de entrevistados incluirá a los actores Miguel Ángel Rodríguez y Oscar Martínez, consolidando el formato mixto entre figuras instaladas y personalidades de distintos ámbitos.

El esquema principal eje de Otro día Perdido son las entrevistas, que se mantendrá como “segmento central”, con una figura principal y una segunda charla centrada en perfiles menos conocidos pero con actividades concretas. Tanto la continuidad de Mario Pergolini al frente como la presencia de Agustín Rada Aristarán como copiloto reafirman el rumbo adoptado en 2025, año en que la comunicadora y actriz, Laila Roth decidió postergar compromisos personales para integrar el ciclo.

Mario Pergolini lidera el night show con un escritorio central y dinámica de late show internacional, consolidando el formato en 2026

El alejamiento de Roth estuvo motivado por su prioridad de consolidar su carrera de comediante, tras haber diferido “unas giras para poder estar en ODP”. En su lugar, la incorporación de Evelyn Botto, cuyo recorrido incluye participación en MasterChef Celebrity y experiencia como locutora, cantante y en streaming, busca potenciar la frescura y la capacidad de abordar diferentes contenidos a lo largo del programa.