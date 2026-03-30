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Facundo Arana abrió su corazón para hablar de su “tío papá”, el hombre que lo crió e inspiró: “Todo en luz”

El actor se sinceró con un emotivo posteo en redes, donde agradeció al artista plástico Raúl Edmundo Pietranera, por las enseñanzas y el amor de toda una vida

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Arana celebró la figura de su tío, a quien define como uno de sus grandes pilares, y repasó los momentos más significativos de su vínculo (Instagram)
Arana celebró la figura de su tío, a quien define como uno de sus grandes pilares, y repasó los momentos más significativos de su vínculo (Instagram)

Facundo Arana vive los primeros meses del año con la misma sensibilidad y entrega que lo caracterizan, aunque esta vez lejos del escenario y las cámaras. En el refugio íntimo de sus redes sociales, el actor eligió abrir su corazón y rendir homenaje a uno de los grandes pilares de su vida: su tío, Raúl Edmundo Pietranera, a quien define con orgullo y ternura como su “tío papá”.

La publicación, acompañada por una fotografía en la que Facundo aparece abrazado por el artista plástico, invita a los seguidores a conocer un costado poco habitual del actor: el de un hombre agradecido, nostálgico y profundamente conectado con sus raíces familiares. “Tengo dos padres. Quizá a alguno de ustedes le pasó eso en la vida. Es tener muuuuucha, mucha suerte… Esta foto es de hoy. En la Chacra. Es mi Tío Papá. Se llama Raúl Edmundo Pietranera. Todos quienes me conocen saben de él, ¡ya les había contado!”, comienza el posteo, marcando desde el inicio el tono de confesión y gratitud.

El mensaje de Arana va mucho más allá de un simple recuerdo. En sus palabras, decidió desplegar una lista de aprendizajes y momentos compartidos con Pietranera, que revelan el impacto decisivo que tuvo en su vida. “Me enseñó a hablar sin sonido. A leer los labios. A hablar claro sin palabras innecesarias. A entender y disfrutar del Silencio. Y a disfrutar del Arte. Me enseñó a dibujar. Y me acompañó a convertir, con unos buenos mates, las preguntas sin respuestas en sueños a alcanzar. Su sola compañía pulveriza lo triste. Convierte todo en Luz. Es un Artista maravilloso… Todos tenemos ese grupo chiquito de personas que más queremos en el mundo. Bueno. Ahí está mi tío Raúl”, expresó Facundo, abriendo su corazón a sus seguidores.

Arana y Pietranera comparten un abrazo en la chacra familiar, símbolo de un vínculo inquebrantable
Arana y Pietranera comparten un abrazo en la chacra familiar, símbolo de un vínculo inquebrantable

La elección de la foto tampoco fue casual. En la imagen, tomada en la chacra familiar, se percibe un ambiente cálido y relajado. El abrazo entre tío y sobrino, la sonrisa de ambos y el fondo natural aportan una sensación de paz y complicidad. No es la primera vez que Arana utiliza sus redes para destacar la figura de Pietranera en su vida. En febrero de 2016, el actor ya había compartido una imagen junto a su tío, en la que ambos posaban sonrientes y levantaban el pulgar ante la cámara. “Este es Raúl Edmundo Pietranera… Una de las personas que más quiero en el mundo y que me crió también. ¡Googleen su nombre y vean qué pedazo de Artista…!”, escribió en aquella oportunidad, invitando a sus seguidores a descubrir el talento de su “tío papá”.

El reconocimiento no es casual, sino que Pietranera tiene un camino destacado en el mundo de las bellas artes. Nacido en Buenos Aires en 1945, se formó en instituciones de renombre como la Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano, la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón y la Escuela Superior de Bellas Artes Ernesto de la Cárcova, donde obtuvo la Medalla de Oro en Pintura en 1970. Su recorrido profesional incluyó un viaje de estudios y perfeccionamiento artístico en Europa sumado a diversas exposiciones en reconocidos museos y casas de arte.

En 2016, el actor había compartido otra foto con su "tío papá", Raúl (Instagram)
En 2016, el actor había compartido otra foto con su "tío papá", Raúl (Instagram)

De esa manera, en tiempos donde las redes sociales suelen ser escenario de noticias fugaces y mensajes superficiales, Arana marcó una diferencia con sus palabras y se permitió abrir un espacio para la memoria, la gratitud y los vínculos que trascienden la sangre y se convierten en cimientos de vida. Así, el actor vuelve a demostrar que la sensibilidad y la emoción no solo se quedan en el escenario, sino que se viven y se comparten en cada rincón de su vida.

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