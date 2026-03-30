América Latina

Al menos 30 muertos en Haití por el ataque de una banda criminal a una ciudad

Un recrudecimiento de la violencia en la región de Artibonite provocó también el desplazamiento de la población, mientras la policía y organizaciones de derechos humanos verifican el número de víctimas

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Violencia en las calles de Haití.
Violencia en las calles de Haití.

Al menos 30 personas murieron y decenas más están desaparecidas el lunes después de que una banda reanudara su ataque contra una ciudad en el centro de Haití, según activistas de derechos humanos.

La banda Gran Grif atacó Petite-Rivière de l’Artibonite la madrugada del domingo, incendiando viviendas y dejando cadáveres esparcidos por las calles. El lunes volvieron a atacar, según Bertide Horace, portavoz de la Comisión para el Diálogo, la Reconciliación y la Sensibilización para Salvar a los Artibonite, un grupo activista.

Según declaró a la agencia Associated Press, la banda seguía controlando el barrio de Jean-Denis y había instalado barricadas.

“La zona está completamente desierta”, dijo por teléfono. “Solo las pandillas tienen el control”.

La banda Gran Grif atacó Petite-Rivière de l’Artibonite la madrugada del domingo, incendiando viviendas y dejando cadáveres esparcidos por las calles.
La banda Gran Grif atacó Petite-Rivière de l’Artibonite la madrugada del domingo, incendiando viviendas y dejando cadáveres esparcidos por las calles.

Según declaró, su organización ha recogido al menos 30 cadáveres y está investigando las denuncias de personas desaparecidas.

“La comunicación allí es muy mala”, señaló.

Antonal Mortimé, abogado de derechos humanos y codirector ejecutivo del grupo de derechos humanos Défenseurs Plus, declaró a Radio Caraïbes que, según los informes de activistas sobre el terreno, se cree que murieron 70 personas.

La Policía Nacional de Haití informó que los agentes, con el apoyo de la policía keniana que lideraba una misión respaldada por la ONU, ayudaron a rescatar personas en el barrio de Jean-Denis, pero se vieron retrasados ​​porque las pandillas habían cavado grandes agujeros para impedir el acceso de la policía.

El tiroteo tomó por sorpresa a los vecinos de la localidad de Jean-Denis, en el departamento de Artibonite (Cortesía: Amerique Info)

La policía informó en un comunicado que al menos 16 personas murieron y otras 10 resultaron heridas por disparos.

Las estimaciones de muertos y heridos pueden variar enormemente inmediatamente después de los ataques de pandillas en Haití debido a las limitaciones en las comunicaciones y a la incapacidad de las autoridades para acceder a la zona.

Se estima que las bandas controlan el 90% de la capital, Puerto Príncipe, y se han apoderado de extensas zonas de la región central de Haití.

A principios de este año, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas calificó de “sin precedentes” la consolidación del control por parte de las pandillas en la capital y las zonas vecinas, y afirmó que más de 5.500 personas fueron asesinadas en Haití entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero.

Vista de una barricada improvisada construida por los residentes con vehículos abandonados para bloquear una carretera e impedir la entrada de pandillas a su comunidad, en Puerto Príncipe, Haití. REUTERS/Ricardo Arduengo/Archivo
Vista de una barricada improvisada construida por los residentes con vehículos abandonados para bloquear una carretera e impedir la entrada de pandillas a su comunidad, en Puerto Príncipe, Haití. REUTERS/Ricardo Arduengo/Archivo

Gran Grif, la banda más grande que opera en la región de Artibonite, atacó Petite-Rivière de l’Artibonite hace casi un año, obligando a decenas de personas a nadar y vadear a través del río más largo del país para escapar.

A Gran Grif también se le atribuye un ataque perpetrado en la ciudad central de Pont-Sondé en octubre de 2024, donde más de 70 personas fueron asesinadas en una de las mayores masacres de la historia reciente de Haití.

Gran Grif se formó después de que Prophane Victor, un ex diputado que representaba a Petite Rivière, comenzara a armar a jóvenes de la región, según un informe de la ONU.

(con información de AP)

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