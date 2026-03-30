Pía Slapka se emocionó al contar la inesperada señal que sintió de su mamá a casi 7 años de su muerte

En medio de su viaje por Indonesia, Pía Slapka relató el emotivo encuentro que vivió y la hizo acordar a su mamá (Instagram)

En medio de un viaje soñado por las islas de Indonesia, Pía Slapka eligió hacer una pausa y abrir su costado más íntimo. La modelo, que viene de meses de trabajo intenso y decidió regalarse unos días de descanso en Bali, sorprendió a sus seguidores al compartir una experiencia que, según sus propias palabras, le dejó una marca imborrable. Lejos de la vorágine de eventos y campañas, Pía decidió conectar con sus emociones y contar una señal especial que sintió de su mamá, quien falleció en 2019.

Desde la habitación de su hotel, rodeada de vegetación y el sonido suave del mar, la modelo grabó un video y narró lo que vivió durante un paseo por la playa. “Hoy me pasó algo increíble. Yo creo mucho en este tipo de señales, que las personas que ya no están se presentan de alguna manera”, empezó relatando, visiblemente conmovida. La modelo contó que mientras recorría la costa se cruzó con una vendedora ambulante. “Estaba en la playa y me pongo a hablar con una vendedora que estaba vendiendo pareos, justo le había comprado uno. Me quedo ayudándola, ordenando un poco”, recordó, dando detalles de ese encuentro casual que terminó siendo mucho más que una simple conversación.

En medio de esa charla espontánea bajo el sol de Bali, llegó el momento que Pía sintió como una auténtica señal. “Me pregunta mi nombre, yo el de ella. Le digo: ‘Ay, Pía’. ‘Yo… July’, me dice. Y era chiquitita, menudita la señora. ‘Sí, sí, July’, me dice. ‘Ay’, le digo, ‘como mi mamá, mi mamá se llamaba July’”, relató. Lo que parecía una coincidencia terminó de sorprenderla cuando la mujer le confesó: “A mí me dicen Mamá July”. Entre la sorpresa y la emoción, Pía no dudó: “Obvio que es una señal de mi vieja. Está mi vieja, ¿entienden? Yo lo viví así. Mamá July”.

En su viaje por Indonesia, una mujer le hizo acordar a su mamá, July

No es la primera vez que la modelo habla públicamente de su madre, ni de la huella que dejó en su vida. Cada vez que puede, Pía la recuerda y le rinde homenaje, tanto en fechas especiales como en pequeños gestos cotidianos. En mayo de 2024, al cumplirse cinco años de la muerte de su mamá, Pía compartió una serie de fotos y un texto cargado de nostalgia y admiración: “Así era July. Ayer se cumplieron cinco años desde que falleció mi mamá. Estas fotos son de mi último cumple con ella, al día siguiente se fue de viaje y cuando volvió se enfermó, le dio una neumonía. En una semana se fue. Su último latido nos lo regaló a mis hermanas y a mí”, escribió.

En ese mismo posteo, la modelo abrió su corazón y pintó un retrato entrañable de su mamá. “Mi madre fue una mujer de una fuerza espiritual descomunal. Ella me dejó un legado increíble. Tenía una alegría que salía de su corazón. Sus amigas la amaban. Tenía un amor por la naturaleza que lo dejó marcado en mí, trabajó desde muy chica, pasó dos cirugías a corazón abierto, tuvo seis hijos y uno falleció, era tan frontal que a veces esa sinceridad dolía, una risa contagiosa que era imposible no reírse con ella”, recordó la modelo.

La modelo recordó los últimos días de su mamá previo a su muerte (Instagram)

Pía también compartió recuerdos de los últimos años de su mamá. “July, como le decían sus amigas, tenía unos valores inquebrantables. Sufrió un ACV que la dejó con una afasia que provocó la confusión en las palabras, volvió a ser una niña, mis hijos le enseñaban las letras y a pronunciar las vocales. Recuerdo una vez que estábamos en la cocina y me dice: ‘Piu, están ahí en los conejos’. ‘¿En dónde, ma?’ ‘En los conejos’, me decía. Eran los cajones. A pesar de esas confusiones, en donde ella se daba cuenta y que le provocaban cierta impotencia, se reía y le ponía actitud y alegría. Mi mamá me enseñó tantas cosas. Nos amábamos. La recuerdo todos los días. Así era July”, compartió Pía en sus redes, dejando en claro la admiración y el amor que la acompañan más allá de la distancia física.

Entre las playas de Bali y los recuerdos de su infancia, Slapka volvió a sentir cerca a su mamá en una de esas coincidencias que eligen a quienes creen en los lazos que no se cortan nunca. Porque, como ella misma dice, las señales existen para quien sabe verlas y abrir el corazón.