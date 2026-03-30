“Vuelve ‘ella’”: la jugada secreta de Gran Hermano Generación Dorada para que regrese Tamara Paganini

Tamara Paganini habló sobre salud mental tras la muerte de su amiga, Verónica "la Colo" Zanzul: "Pensé tres veces en tirarme abajo de un tren"

La expectativa en torno a Gran Hermano Generación Dorada alcanzó un nuevo pico tras la reciente salida voluntaria de Jenny Mavinga. A la incertidumbre generada por su partida, se sumó el anuncio de la producción y el conductor Santiago del Moro, quienes comunicaron la inminente llegada de una figura cuya presencia promete alterar la dinámica del juego: “No viene a participar… viene por todo”. Este mensaje, lejos de calmar los ánimos fuera de la casa, intensificó los rumores y especulaciones respecto a la identidad de la persona que ocupará el lugar vacante.

En medio de este clima, el propio conductor utilizó sus redes sociales para despejar las dudas y confirmar que la elegida es Tamara Paganini. La noticia fue reforzada por una imagen en la que se anuncia: “¡Hoy 22:15 hs. vuelve ‘ella’ a su casa! ¡Y vuelve por todo! Bienvenida Tamara”. La expectativa de la audiencia se disparó, ya que Paganini fue una de las protagonistas más recordadas del primer Gran Hermano argentino, que marcó un antes y un después en la televisión local.

La salida de Jenny Mavinga abrió la puerta a múltiples teorías sobre quién sería su reemplazo. Entre los nombres que circularon destacaron Graciela Alfano, Juliana Furia Scaglione y Constanza Cony Capelli, aunque finalmente fue Paganini quien ingresa en la noche de este lunes. El conductor fue tajante en una historia de Instagram: la decisión está tomada y no hay lugar para dudas.

Santiago del Moro anunció quién será la nueva integrante de Gran Hermano que vuelve a la casa: "Tamara" (Instagram)

Esta confirmación generó una reacción en cadena en redes sociales, al alimentar la expectativa de una gala que promete ser decisiva para el curso del reality. El regreso de una figura emblemática del programa, con una historia personal marcada por el impacto de la exposición mediática, añade una capa de interés y tensión al ciclo.

Participar en el primer Gran Hermano de la historia argentina no fue el sueño que muchos imaginaban. Tamara, en una reciente visita al ciclo DDM (América), rememoró: “No podía caminar por la calle. La gente me insultaba, me escupía”. Diferenció su experiencia de la de los actuales participantes, quienes cuentan con mayor información y contención.

Tamara subrayó la necesidad de profesionales en salud mental: “El amor no basta para curar”

Según su relato, el impacto psicológico fue profundo: “Cuando salí, sentí pánico. Toqué tanto fondo que tuve que ir al psicólogo por más de diez años para resolver traumas que traía de antes y los que me generó el programa”. La mediática reconoció que atravesó una etapa “brava” y violenta, para la cual nadie estaba preparado en los inicios del fenómeno reality en la Argentina de los 2000.

La experiencia de Paganini tras el programa evidencia que la fama repentina puede tener consecuencias inesperadas y difíciles de gestionar. El aislamiento, la hostilidad en la vía pública y la presión mediática dejaron marcas profundas en su vida personal.

Marcelo Corazza, Daniela Ballester, Tamara Paganini y Gastón Trezeguet, a segundos de que se conociera el ganador de "Gran Hermano 2001" (Captura de video)

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista de Paganini fue al recordar a su excompañera de convivencia, Verónica La Colo Zanzul, quien falleció tras años de luchar contra la depresión. Paganini relató que el peso de la exposición empujó a Verónica a buscar una vida lejos del país: “Vero se escapó de ser La Colo y se fue a vivir a España a jugársela. Le fue muy mal, la pasó terrible, pero prefería eso antes que volver a Argentina a ser la de Gran Hermano”.

La historia de Zanzul ilustra cómo la falta de fortaleza o las cargas previas de cada participante pueden ser determinantes al enfrentar la vida fuera del reality. Paganini subrayó la importancia de contar con herramientas emocionales y apoyo para sobrellevar la fama repentina.

Con la perspectiva que dan los años, Paganini advirtió sobre las falsas expectativas laborales tras el paso por el reality: “Hay alrededor de 200 exGran Hermano en Argentina, ¿de dónde sacás laburo para todos? Algunos salen y piensan que van a laburar un montón, pero la realidad es que hay que salir, estudiar e instruirse”.

Verónica Zanzul falleció en marzo de 2025

Esta reflexión apunta a un fenómeno recurrente en la televisión argentina. Muchos ven en el reality una oportunidad laboral definitiva, pero la experiencia demuestra que la exposición mediática no siempre se traduce en estabilidad profesional. Paganini recomendó a los futuros participantes no descuidar su formación y prepararse para enfrentar un escenario incierto.

A pesar del dolor y las dificultades del pasado, sostuvo que hoy se siente “increíblemente fuerte”. Con las herramientas adquiridas y el cuero curtido por las críticas, afirmó que estaría dispuesta a volver a ingresar a la casa: “La experiencia adentro fue genial, y si ahora me bardean, ya estoy acostumbrada”.

El regreso de Paganini a Gran Hermano Generación Dorada representa no solo una apuesta de la producción para revitalizar el programa, sino también un reencuentro entre el público y una de las figuras más recordadas de la primera edición. La expectativa gira en torno a cómo su experiencia previa y su evolución personal pueden influir en el desarrollo del juego y en las nuevas generaciones de participantes.