La IA está escribiendo ficción y las editoriales no están preparadas

La IA está escribiendo ficción y as editoriales no están preparadas (Crédito: George Wylesol / The New York Times)

Durante meses, se ha especulado en línea que la popular novela de terror Shy Girl fue escrita con la ayuda de inteligencia artificial. La novela, que narra la historia de una joven desesperada que es tomada como rehén por un hombre al que conoció en internet y obligada a vivir como su mascota, fue autopublicada en febrero de 2025. El libro rápidamente encontró un público entre los aficionados al terror, y Hachette lo publicó en el Reino Unido el otoño pasado y planeaba lanzarlo en Estados Unidos esta primavera, presentándolo como “una novela de terror de venganza visceral y sin concesiones”.

A principios de este año, Max Spero, fundador y director ejecutivo de Pangram, un programa de detección de IA, se enteró de las afirmaciones sobre Shy Girl y decidió realizar una prueba del texto completo. Los resultados indicaron que el libro había sido generado por IA en un 78 por ciento.

“Estoy convencido de que esto se ha generado en gran medida mediante inteligencia artificial, o que cuenta con una gran asistencia de la misma”, afirmó Spero, quien publicó su investigación en X en enero.

The Times también analizó pasajes de la novela utilizando varias herramientas de detección de IA y encontró patrones recurrentes característicos del texto generado por IA, como lagunas en la lógica, uso excesivo de adjetivos melodramáticos y una dependencia excesiva de la regla de tres.

Pocos editores o directores de editoriales hablarían públicamente sobre cómo están manejando la IA, dado que sus usos en la escritura son tan controvertidos y éticamente ambiguos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los meses transcurridos desde el lanzamiento de Shy Girl en Gran Bretaña, más lectores expresaron en línea sus sospechas de que la autora había recurrido a la IA, citando metáforas sin sentido y frases extrañas y repetitivas. A finales de enero, mientras un coro de acusaciones se multiplicaba en internet sobre la supuesta creación de la novela mediante IA, Hachette guardó silencio.

En respuesta a las preguntas de The New York Times sobre las acusaciones de manipulación de la inteligencia artificial contra Shy Girl, Hachette comunicó a The Times que su sello editorial Orbit ha cancelado los planes para publicar la novela en Estados Unidos y que Hachette dejará de publicar su edición para el Reino Unido.

La autora de Shy Girl, Mia Ballard, quien según su biografía escribe poesía y vive en el norte de California, tiene muy poca presencia en redes sociales y no parece haber abordado las acusaciones de uso de IA en sus perfiles. En un correo electrónico enviado a The Times a última hora del jueves por la noche, Ballard negó haber usado IA para escribir Shy Girl, alegando que una conocida a la que contrató para editar la versión autopublicada de la novela había usado IA.

La decisión de cancelar la publicación se tomó tras un análisis exhaustivo y prolongado, según declaró la portavoz de Hachette, quien señaló que la empresa valora la creatividad humana y exige a los autores que certifiquen la originalidad de su obra. Hachette también solicita a sus autores que informen a la empresa si utilizan inteligencia artificial.

La portada de la edición autoeditada de “Shy Girl” de Mia Ballard (Crédito: Sonny Figueroa/The New York Times)

Shy Girl parece ser la primera novela comercial de una editorial importante que se retira por evidencia de uso de IA. Su cancelación es una señal de que la escritura con IA no solo está apareciendo en libros electrónicos autopublicados baratos que inundan Amazon, sino que también se está infiltrando en la ficción publicada tradicionalmente.

El sorprendente hecho de que Shy Girl llegara tan lejos en el proceso editorial, e incluso se publicara en el Reino Unido antes de que las editoriales investigaran a fondo las afirmaciones sobre el uso de la IA, es una señal de lo poco preparados que están muchos en el mundo editorial para afrontar el auge de la IA. También anuncia el comienzo de una nueva era incierta para el mundo editorial, ya que tanto editores como lectores se preguntan cada vez más si la prosa que leen fue escrita por un ser humano o por una máquina.

Pocos editores o directores de editoriales hablarían públicamente sobre cómo están manejando la IA, dado que sus usos en la escritura son tan controvertidos y éticamente ambiguos. Sin embargo, algunos ejecutivos del sector editorial temen que poco se pueda hacer para detener la incursión de la IA, especialmente a medida que la tecnología se vuelve más sofisticada rápidamente.

“Es como con el plagio: estás a merced del autor”, dijo Morgan Entrekin, editor de Grove Atlantic. “Tenemos que tener confianza en nuestros socios”.

Por ahora, las disrupciones más evidentes de la IA están afectando al ámbito de la autoedición, donde los autores afirman que el ecosistema se ha visto inundado de obras de baja calidad generadas por IA. Sin embargo, algunos en la industria creen que es solo cuestión de tiempo antes de que más libros escritos con IA pasen desapercibidos para los editores de las grandes editoriales. La tecnología se ha generalizado cada vez más, al igual que la práctica de adquirir libros autoeditados y reeditarlos a través de sellos tradicionales.

“No es simplemente inevitable”, dijo Thad McIlroy, consultor de la industria editorial que ha instado a las editoriales a aclarar sus políticas en torno a esta tecnología. “Estamos en medio de ello”.

Después de que McIlroy se enterara de las acusaciones sobre Shy Girl por un empleado de Pangram, consiguió una copia del libro y solicitó informes a Pangram y a otros dos programas de detección de IA, GPT Zero y Originality.ai. Los tres concluyeron que era probable que el texto hubiera sido generado en gran parte o en su totalidad por IA, y el informe de Pangram señaló ciertas frases, como “la pausa se siente como un cuchillo en mi pecho, afilado e inflexible”, y más adelante, “aprieto el teléfono contra mis labios, la pantalla fría e inflexible”, por tener las características propias de la escritura de un chatbot.

Es casi imposible calcular cuánto texto escrito por IA se publica, pero hay indicios de que esta tecnología ha propiciado un auge en la publicación de libros. El año pasado, se autopublicaron más de 3,5 millones de libros, frente a los 2,5 millones previstos para 2024, según Bowker, empresa que recopila datos del sector editorial. Las editoriales tradicionales publicaron más de 642 000 libros el año pasado.

Tuhin Chakrabarty, profesor de informática en la Universidad de Stony Brook, utilizó Pangram para analizar más de 14.000 novelas autopublicadas en Amazon en busca de texto generado por IA. El programa descubrió que casi el 20 por ciento de las novelas habían sido escritas sustancialmente por IA. Centrándose principalmente en las novelas publicadas entre 2024 y 2025, Chakrabarty observó un aumento del 41 por ciento interanual en la cantidad de novelas de su muestra aleatoria que contenían una gran cantidad de texto generado por IA, según afirmó.

Los detectores de IA a veces confunden la escritura humana con la generada por computadora. Aun así, Chakrabarty afirmó estar seguro de que Pangram detectaba el lenguaje de los chatbots. El programa fue diseñado para detectar patrones lingüísticos que utilizan con frecuencia grandes modelos de lenguaje como ChatGPT y Gemini, y tiene una tasa de falsos positivos de aproximadamente uno entre 10 000, explicó Spero. También está diseñado para detectar intentos humanos de encubrir el uso de IA mediante la edición.

Tras recopilar una lista de novelas autopublicadas que Pangram demostró que habían sido generadas en gran medida por IA, Chakrabarty se centró en los libros que conectaban con los lectores, basándose en el número de valoraciones en Goodreads y el número medio de estrellas.

El programa fue diseñado para detectar patrones lingüísticos que utilizan con frecuencia grandes modelos de lenguaje como ChatGPT y Gemini Imagen Ilustrativa Infobae)

Al clasificar los libros según el mayor número de reseñas, Shy Girl se encontraba entre los mejor valorados y más escuchados, con más de 4.840 reseñas y una media de 3,5 estrellas.

Sin embargo, la primera reseña de la página le otorga una estrella, de un lector que escribió: “Estoy bastante seguro de que esto fue escrito por ChatGPT“.

La autora Olivie Blake, quien escribió una reseña elogiando Shy Girl, escribió en un correo electrónico a The Times el viernes que era “verdaderamente desalentador saber que la IA podría haber estado involucrada”, afirmando que “no tiene cabida en el arte”. Cuando leyó el libro, continuó, “partí de la base de que la historia había sido escrita por un ser humano, y sinceramente me pareció audaz, ingeniosa y singularmente aterradora”.

“Dicho esto”, añadió, “Mia Ballard ocupa una posición muy vulnerable en la industria editorial como autora negra, así que no quiero sacar conclusiones precipitadas”.

Muchas editoriales no prohíben explícitamente a los autores el uso de la IA en sus contratos. En cambio, se basan en cláusulas contractuales de larga data que exigen que los escritores afirmen que su obra es “original”, lo que muchos en el sector editorial interpretan ahora como una prohibición de facto del uso de la IA para la creación de texto o imágenes.

La portada de la edición británica (Crédito: Sonny Figueroa/The New York Times)

Las editoriales también desconfían del contenido generado por IA, ya que actualmente los textos e ilustraciones creados con IA no están protegidos por derechos de autor. Sin embargo, dado el uso generalizado de la IA en la investigación, la elaboración de esquemas y otras etapas del proceso de escritura, aún no está claro qué constituye un uso apropiado. Muchos en el sector temen que las editoriales se expongan a estafadores, o incluso a escritores que creen que su uso de la IA no infringe ninguna norma.

Un problema a la hora de regular el uso de la IA por parte de los autores es que la mayoría de las editoriales no quieren prohibirla por completo. Los editores reconocen que los autores utilizan la IA de diversas maneras, además de escribir con ella. Y los directivos de las editoriales quieren asegurarse de que sus empleados puedan utilizar la tecnología para tareas como la creación de textos de marketing, narraciones de audio y traducciones.

El hecho de que las editoriales no hayan establecido límites claros respecto al uso de la IA genera confusión sobre lo que está permitido. ¿Podría un novelista pedirle a la IA que sugiera giros argumentales, proponga un final alternativo o pula un borrador y aun así considerarlo una obra original? ¿En qué momento deja de ser una obra humana?

Las sospechas generalizadas sobre el uso de la IA por parte de los autores han puesto a las editoriales en una posición precaria. Muchas siguen considerando la edición tradicional como el único refugio para la ficción original, cuidadosamente seleccionada y pulida por editores expertos. Si la IA es capaz de producir ficción cautivadora, y ni lectores ni editores pueden discernir su origen, podría erosionar la posición de las editoriales como referentes literarios.

«Es un problema real y debemos establecer límites», declaró Mary Rasenberger, directora ejecutiva del Gremio de Autores, que lidera una demanda colectiva por infracción de derechos de autor en nombre de autores contra OpenAI y Microsoft, alegando que ChatGPT fue entrenado ilegalmente con obras protegidas por derechos de autor. (The New York Times ha demandado a OpenAI, creador de ChatGPT, y a su socio Microsoft por infracción de derechos de autor de contenido informativo relacionado con sistemas de IA. Ambas compañías han negado estas acusaciones).

“Hay editores y autores que piensan que la calidad de la IA está a un nivel que le impide competir con ellos, y no creo que ese sea el caso con los nuevos modelos de lenguaje a gran escala”, añadió Rasenberger.

Las sospechas generalizadas sobre el uso de la IA por parte de los autores han puesto a las editoriales en una posición precaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Escribir con IA sigue generando mucha controversia entre autores y lectores. Algunos lo ven como una forma de trampa, sobre todo si los lectores no se dan cuenta de que el libro que leen incluye pasajes generados por un chatbot. Para otros, es un robo: muchos programas de IA generativa se entrenaron con copias no autorizadas de obras protegidas por derechos de autor.

Seth Fishman, un agente literario, dijo que los autores a los que representa se oponen en gran medida al uso de la IA para escribir.

“Para los autores, esto no es solo una cuestión tecnológica, sino también moral”, afirmó. “Los autores sienten que les han robado su obra”.

Incluso antes de Shy Girl, circulaban rumores en el mundo editorial sobre casos en los que las editoriales estuvieron a punto de detectar el uso de inteligencia artificial antes del lanzamiento de un libro.

En un caso, un editor de una importante editorial, que habló bajo condición de anonimato debido a la confidencialidad del proceso editorial, preguntó a un escritor por qué algunos pasajes de su último libro eran tan planos e insulsos. El autor reconoció haber utilizado inteligencia artificial para las revisiones.

Otra editorial descubrió que un libro que había adquirido contenía prosa con ayuda de inteligencia artificial y lo retiró de la publicación, según un empleado que se negó a dar más detalles o a identificar al autor o a la editorial, alegando la naturaleza confidencial de los contratos editoriales.

Existe poco consenso sobre qué medidas se deben tomar para detectar textos generados por IA no declarados en los libros. Algunos agentes y editores argumentan que las editoriales deben indicar explícitamente sus expectativas respecto a la IA para evitar confusiones o incluso fraudes por parte de autores que no sean transparentes sobre su dependencia de esta tecnología.

Penguin Random House, la mayor editorial de Estados Unidos, ha creado directrices para establecer parámetros sobre el uso de la IA para autores e ilustradores, que reflejan sus cláusulas contractuales sobre originalidad. Representantes de otras importantes editoriales, como HarperCollins, Simon & Schuster y Macmillan, declinaron dar detalles sobre sus políticas de IA, limitándose a mencionar dichas cláusulas de originalidad en sus contratos editoriales. Una portavoz añadió que Macmillan evalúa las cuestiones relacionadas con el uso de la IA caso por caso.

Sin embargo, a algunos les preocupa que la ambigüedad que rodea a la IA, y el estigma que conlleva esta tecnología en el mundo literario, haga más probable que los escritores no sean transparentes al respecto.

“Si se mantiene en secreto, si no se quiere hablar de ello, la gente va a hacer un mal uso de la tecnología”, dijo Chakrabarty. “El estigma que rodea a la IA está causando más daño que beneficio”.

Fuente: The New York Times