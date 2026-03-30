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Las islas iraníes del Golfo Pérsico que están en la mira de EEUU: petróleo, agua potable y el control del estrecho de Ormuz

Kharg, Abu Musa, las islas Tunb y Qeshm completan un arco de territorios estratégicos que podría escalar el conflicto y disparar aún más los precios del crudo si no llegan a un acuerdo con el gobierno de Trump

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La isla iraní de Kharg, donde se encuentra una terminal a través de la cual el país exporta la mayor parte de su petróleo, se ha convertido en el centro de la guerra iniciada hace un mes por Estados Unidos e Israel.

Los ataques contra la infraestructura petrolera de Kharg —o una invasión terrestre— reducirían drásticamente las exportaciones de petróleo de Irán, una fuente clave de ingresos para la República Islámica. También marcaría una escalada importante que podría provocar ataques de represalia aún más intensos contra la infraestructura árabe del Golfo y elevar aún más los precios del petróleo. El costo disparado del combustible ya está amenazando la economía mundial.

Una ocupación estadounidense de la isla situaría a las tropas estadounidenses en una posición fija a solo 33 kilómetros de la costa de Irán, bien dentro del alcance de su arsenal de drones y misiles.

Otras islas cercanas al vital estrecho de Ormuz también podrían ser blanco de ataques. Las islas de Abu Musa y las islas Tunb Mayor y Menor están en manos de Irán, pero desde hace tiempo son reclamadas por los Emiratos Árabes Unidos, un aliado cercano de Estados Unidos. La isla de Qeshm alberga una planta desalinizadora.

A continuación, un repaso a las islas y su importancia en la guerra.

Isla de Kharg

Una imagen satelital muestra una terminal petrolera en la isla Kharg, Irán, el 25 de febrero de 2026. (Planet Labs PBC/Distribuida vía REUTERS)
Una imagen satelital muestra una terminal petrolera en la isla Kharg, Irán, el 25 de febrero de 2026. (Planet Labs PBC/Distribuida vía REUTERS)

Esta pequeña isla de coral alberga la terminal por la que pasan casi todas las exportaciones de petróleo de Irán. Irán ha seguido exportando petróleo, principalmente a China, a través del estrecho de Ormuz, incluso cuando sus ataques han cerrado esta vía marítima vital al mayor parte del tráfico.

La destrucción o pérdida de la isla privaría al gobierno de una importante fuente de ingresos, pero también retiraría aún más petróleo de los mercados mundiales en un momento de precios al alza. La destrucción de la terminal dañaría gravemente la economía de Irán y también socavaría cualquier futuro gobierno que pudiera surgir.

El presidente de EEUU Donald Trump, afirmó que los ataques de mediados de marzo «destruyeron» los activos militares de Kharg, pero no apuntaron a la infraestructura petrolera de la isla. Advirtió que si Irán continuaba interrumpiendo el tráfico a través del estrecho de Ormuz, reconsideraría la decisión de no atacar los objetivos energéticos de la isla.

Irán ha seguido ejerciendo control sobre el estrecho, por el que pasaba una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo antes de la guerra. Mientras tanto, Estados Unidos ha enviado miles de soldados y marines a la región.

La isla de Kharg cuenta con tanques de almacenamiento y viviendas para miles de trabajadores. Las gacelas deambulan libremente cerca de las refinerías y los depósitos. También alberga una fortaleza portuguesa medieval y las ruinas de uno de los monasterios cristianos más antiguos del Golfo Pérsico.

Abu Musa y Tunb Mayor y Menor

Fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria iraní en la isla Abu Musa, disputada con Emiratos, en agosto de 2023. La isla es clave en el control del estrecho de Ormuz. (IRGC/WANA vía Reuters)
Fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria iraní en la isla Abu Musa, disputada con Emiratos, en agosto de 2023. La isla es clave en el control del estrecho de Ormuz. (IRGC/WANA vía Reuters)

Las tres diminutas islas del Golfo Pérsico que custodian el acceso al estrecho de Ormuz han sido durante mucho tiempo una fuente de tensiones entre Irán y los Emiratos Árabes Unidos.

Las fuerzas iraníes se apoderaron de las islas en noviembre de 1971, días después de que el Reino Unido se retirara del Golfo y justo antes de la formación de los Emiratos Árabes Unidos. Irán mantiene activos militares y guarniciones en las islas, y ha realizado allí ejercicios militares.

Irán afirma que las islas han formado parte de los estados persas desde la antigüedad hasta que fueron ocupadas por los británicos a principios del siglo XX. Los Emiratos Árabes Unidos reclaman las tres.

Isla de Qeshm

Vista aérea de Qeshm, la mayor isla del Golfo Pérsico, donde Irán acusa a Estados Unidos de haber atacado una planta desalinizadora el 8 de marzo. (Reuters)
Vista aérea de Qeshm, la mayor isla del Golfo Pérsico, donde Irán acusa a Estados Unidos de haber atacado una planta desalinizadora el 8 de marzo. (Reuters)

La isla más grande del Golfo Pérsico se encuentra cerca del estrecho de Ormuz y alberga a unas 150.000 personas. Irán afirmó que Estados Unidos atacó una planta desalinizadora en la isla el 8 de marzo, una afirmación que Washington no ha reconocido. La planta desalinizadora abastecía de agua a unas 30 aldeas.

(Con información de AP)

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